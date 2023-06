Tania Moschini diverte e inspira com causos autobiográficos de suas andanças pelo mundo

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Leonardo da Vinci artista italiano

A experiência nunca falha, apenas as nossas

opiniões falham, ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer”.

FELPUDA

Sussurros ouvidos nos corredores de certo poder são de que figurinha que se achava toda poderosa teve de se render às determinações de chefia e receber, de abraços abertos, apadrinhado da cúpula. Até então, reinava absoluta e não queria dividir espaço com ninguém.

Como escreveu o poeta Augusto Branco: “Nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre

o melhor está ao alcance dos olhos. É preciso estar atento e aprender a perceber melhor as pessoas e o mundo à volta, porque os diamantes não ficam na superfície e são o que de mais valioso há”. Deu no que deu.

Encontro

No período de 22 a 24 deste mês, será realizada a terceira edição do Encontro de Integração Tecnológica do Agronegócio do Estado do MS (Interagro). Promovido pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, o evento é voltado a produtores e a empreendedores do agronegócio.

Mais

Na programação do Interagro, debates, palestras e cursos,

além da apresentação de novas tendências e tecnologias do agronegócio mundial para variados portes e segmentos. O evento será no espaço do Centro de Convenções

Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Mais informações: srcg.com.br.



Reprodução/ Leonardo Lens



O fotógrafo Leonardo Sens, de Niterói, Rio de Janeiro, produziu a foto acima, mostrando o Cristo Redentor “segurando” a lua cheia. Leonardo contou que fez a foto da Praia de Icaraí, a 11 km de distância do Corcovado, e estudou a posição da lua para calcular o momento exato em que estaria alinhada com o Cristo Redentor.

Enquanto a lua ia descendo, o fotógrafo se moveu para os lados, visando acertar o enquadramento

e garantir a foto perfeita.

Menos

A redução de 17 para 15 vereadores em Três Lagoas, votada pela Câmara Municipal

no dia 6, não afeta a atual legislatura, e sim aquela que se iniciará em 2025.

A decisão foi por unanimidade. A medida foi tomada para que a prefeitura possa cumprir a obrigatoriedade de custear parte (15%) da taxa do lixo.

Com a diminuição do número de cadeiras, reduz-se também o porcentual do duodécimo de 6% para 4% do Legislativo, sobrando recursos para o Executivo atender à exigência legal, em vigor desde março deste ano.

Recursos

De janeiro a abril deste ano, o Estado pagou R$ 550.803.883,25 em despesas da Saúde,

com aumento de 10,5% na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, quando foram destinados R$ 498.125.504,21.



As informações foram divulgadas na audiência pública para prestação de contas desta área na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, referentes ao primeiro quadrimestre.

Origem

Impostos e transferências,que somaram R$ 461.112 milhões, bancaram a maior parte

do montante aplicado na Saúde.

As demais fontes foram, na sequência decrescente, outros recursos vinculados

por lei, que totalizaram R$ 53,51 milhões, e os demais provenientes de arrecadação própria e Transferências a Fundo do SUS, que foram de R$ 16,34 milhões.

aniversariantes

Sebastiana Cunha Barbosa,

Leonardo de Almeida Gralha,

Tathiany Kléia da Silva Verone Parron,

Moacir Saturnino de Lacerda,

João Valmir Tontini,

Márcio Rogério de Camillo,

Bruno Guimarães Brasil,

Alaide Alves de Macedo,

Gilsano Costa,

Maria Angélica Sanches Navarro,

Laucídio Coelho Neto,

Antonio Tibana,

Estacio de Souza,

José de Barros Netto,

Albertina Maria de Oliveira,

Diego Giuliano Dias de Brito,

Mário Fernandes Barbosa,

Antonio Petenatti,

Rubens Prevatto,

Dr. Hélvio Freitas Pissurno,

Sérgio Ocampos Pissurno,

Edviges Coelho Derzi,

Arnaldo Jordão de Almeida Serra,

Adonir Rocha Both,

Daniela Barreto Saalfeld,

Leida Aparecida de Souza Couto,

Cassio Castro,

José de Souza,

Mercedes Gauto,

Oséias Ferreira de Rezende Gil,

Fernando Alves de Oliveira,

Ancomárcio Barbosa de Oliveira,

Dra. Adriane Cristina Bovo,

Amélia Riroko Miyashiro Tobaru,

Honório Rodolpho Hattge,

Marlene do Amaral Moraes,

Márcio Belone,

João Batista da Silveira Milagres,

Cícero Prentice Barbosa Júnior,

Ivana Schwanz da Costa Marques,

Matildes Zorrilha Vogado,

Zulma Maria Silva Gonçalves,

Anderson Anunciação,

Zeferina José de Arruda,

Osvaldo Gordo Filho,

Dr. Luiz Antônio Monteiro Simões,

Joel Luiz Monteiro,

Maria Eduarda Barros,

Paulo Roberto Portella,

Indiana Rondon Giugni,

Elim Batista Borges,

Edna Maria Lopes da Silva,

Ernesto Pereira Gazal,

Daniel Silva Mattos,

Mauro César Pereira de Miranda,

Valéria Gazzanelli Giovenazzio,

Vera Regina Sapiezinski,

Eliane Ruiz,

Flávio Garcia da Silveira Neto,

Mário Márcio Siqueira,

Elisabeth Dias Sollitto,

Florípedes Matos,

Guilherme da Silva Telles,

Leonardo Vieira,

Francisco Teixeira Coelho,

Adão José Mendes,

Hudson Roberto Sanches,

Antônio Diniz Ferreira dos Santos,

Carlo Daniel Coldibelli Francisco,

Mary Azuaga Berg de Almeida,

Maria Irailza Gomes Pereira,

Josiane Brites Azevedo,

Marcelo de Assis Sandym,

Francisco das Chagas Silva,

Elizângela Ferreira Peralta,

Flávia Guedes Colombo,

Mauro César Cardoso Coquemala,

Frederico Favaro,

Idalina Rosa Geraldes Brandão,

Nelie Martins de Moura,

Dalva Maria Alves,

Antonio Carlos de Melo,

Marciano de Oliveira Silva,

Nivaldo Strogueia,

Janai Pompeu Silva,

Mara de Azambuja Salles,

Luis Henrique Gironde Madalena,

Arnaldo Zambom,

Cláudia Guimarães Vieira de Souza,

Paulo Affonso de Toledo,

Josué Rubim de Moraes,

Dr. Fábio Kanomata,

Cristiane dos Santos Gomes,

Flaviana Brito de Miranda,

Isau de Oliveira,

Tarcio Quinta Reis,

Renato Farias de Souza,

Marcelo Monteiro Padial,

Ana Flávia da Costa Oliveira Vieira,

Bruna Berguerand,

Marcos Antonio Montagna,

Arlete Viana de Almeida Martins

da Silva,

Eliane Iguchi Nicolau,

Abel Rezende,

Milton Cabreira da Silva,

Daniela Hernandes De Souza,

Deberton Máximo,

Genaro Orosco,

Heber Arnas de Camargo,

Nayara do Carmo Dias.

COLABOROU tATYANE gAMEIRO