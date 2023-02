Tarô da semana entre 06 e 12 de fevereiro a energia é de alegria e otimismo

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Machado de Assis - escritor brasileiro

"Cada estação da vida é uma edição,

que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição definitiva”.

FELPUDA



Conhecida instituição entrou no radar de integrante de partido político, que já sinalizou estar querendo ser a “pedra no sapato” daqueles que hoje estão no comando. O dito-cujo quer, entre outras coisas, prestação de contas do dindim – que não é pouco – que entra no cofre por lá, além da proibição de eleições dos mesmos dirigentes anos após anos. Segundo ele, essa transparência é necessária, porque envolve dinheiro público. Parece que vem chumbo grosso por aí.



Posse



Quem será empossado como membro titular da Academia Brasileira de Educação é Pedro Chaves dos Santos.



Mais



Ele ocupará a cadeira 32, que tem Medeiros e Albuquerque como patrono. A solenidade ocorrerá dia 20 de março, no Rio de Janeiro.

“Muita gente me mandou pescar depois do governo: estou obedecendo”, postou em suas redes sociais o ex-governador Reinaldo Azambuja. O resultado foi este: um jaú, que ele chamou de “possante”, fisgado no Rio Paraguai, próximo ao Forte Coimbra. Reinaldo não deixou, porém, de esclarecer que o peixe foi solto “para preservar a nossa rica fauna aquática”.

Desejada



Os deputados estaduais estarão vivendo, a partir de hoje, uma semana agitada, porque é a fase de composição das comissões permanentes da Casa e, desde o dia da posse, as discussões entre as bancadas já tiveram início.

A mais cobiçada, o fruto de desejo de muitos parlamentares, é a de Constituição e Justiça. O presidente Gerson Claro (PP), que inclusive a comandou na legislatura passada, terá de ter muita habilidade política para agradar “gregos e troianos” na condução do processo.



Liderança



Nesta semana, o governo do Estado também deverá escolher o seu líder na Assembleia Legislativa de MS. Embora o PSDB, mesmo partido do chefe do Executivo estadual, tenha a maior bancada (seis parlamentares), não significa que algum dos tucanos seja o escolhido. Nome de outra sigla da base aliada, integrada por seis partidos, pode ser o indicado, como já ocorreu em outras legislaturas.



“Missão”



A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias foi escolhida como líder do PP (Progressistas) no Senado. Segundo a parlamentar, ela chegou e já recebeu essa “importante missão” de conciliar os interesses do partido e de participar de uma agenda para o Brasil. “Mas, eu quero abrir mais meus horizontes, quero trabalhar na área internacional, pois temos muitos acordos internacionais que participei como ministra e agora no Senado acho que também posso dar minha contribuição”, disse.

