Tarô da semana entre 23 e 29 de janeiro. A energia da Justiça no tarô tem relação com equilíbrio

de LULA // em entrevista à Natuza Nery, do GloboNews.

Números: a Americanas tem cerca de 16,3 mil credores e gera cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos. Segundo balanço do terceiro trimestre de 2022, a empresa tinha 3.601 lojas em mais de 900 cidades.

Mais: eram 40 mil funcionários diretos e 53 milhões de clientes ativos. O pedido de recuperação judicial é o quarto maior da história do país. A companhia perdeu cerca de 80% do valor de mercado em apenas uma semana.

Chegou aos 28

A drag queen e cantora Gloria Groove comemorou seu aniversário de 28 anos com direito a um ensaio e uma grande festa. Gloria aproveitou a comemoração para lançar seu novo single em parceria com Anita e Valesca Popozuda Proibidona.

Em suas redes sociais refletiu sobre a nova idade e o ano que passou, que já disse que foi um dos melhores de sua vida:

“É uma celebração de, sem modéstia, uma das eras musicais mais bonitas que já vi. Olho para o trabalho que realizei de 2021 até aqui e me orgulho profundamente. Tenho certeza de que são coisas que deixaram marcas permanentes no que a gente reconhece como nossa cultura. Gloria Groove, para mim, é o meu método de salvação, meu jeito de conversar com as pessoas. Mas antes disso tudo ela era a cantora que eu gostaria que existisse, com tudo que eu gostaria numa carreira dos sonhos. A arte drag me permite realizar um sonho usando meu próprio corpo como canal dessas transformações”.

E ainda fala que não se importa com o “peso” da idade. “Talvez essa presença deste ‘dar de ombros, né?’, que talvez há cinco, seis anos, eu jamais conseguiria fazer. Porque eu buscava outros tipos de aprovação. Talvez isso também seja um sinal de uma maturidade se aproximando: o parar de se importar com o que realmente não faz diferença e ter cada vez mais confiança no que é real para mim, no que no que faz sentido para dentro”.

Pouco mais de 20 dias

Os primeiros 100 dias de um novo governo são conhecidos como uma espécie de “lua de mel” entre o político que chega a um cargo e seu eleitorado (uma parte da mídia também).

Os poucos mais de 20 dias do governo Lula, por conta de ataques golpistas, plano econômico, enfrentamento com as Forças Armadas e discursos dispensáveis do próprio presidente sinalizam período de pressão até os 100 dias.

Há embates internos: Fernando Haddad e Simone Tebet coordenam discurso de responsabilidade fiscal e Lula faz falsas contraposições entre o rigor das contas públicas e suas promessas. Na véspera de seu encontro com comandantes militares, o petista incendeia e diz que “não tem confiança nas Forças Armadas” e, de quebra acha a autonomia do Banco Central “uma bobagem”.

Mais: depois de chamar a independência do Banco Central de “bobagem”, Lula voltou à carga, acusando a autoridade monetária de não estar entregando juros baixos. O presidente Roberto de Oliveira Campos Neto ficou na dele, mas os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Simone Tebet (Planejamento) entraram em campo para garantir que o governo petista não pretenda propor a revogação da autonomia do BC. Campos Neto tem mandato até 2024 e hoje, Fernando Haddad (Fazenda) faz até promessa para ele não renunciar.

Rara aparição

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia (à esquerda) foram clicados em rara aparição na pré-estreia da peça Ficções no Teatro Faap, em São Paulo.

O espetáculo estrelado por Vera Holtz (centro), foi inspirado no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari, que fala da capacidade humana de criar e acreditar em ficções, questionando o que foi ou não inventado pelas sociedades, fez um grande sucesso no Rio de Janeiro.

Além do casal de jornalistas também estavam presentes na plateia vip o ator Jesuíta Barbosa com o namorado, Cícero Ribeiro, Leandro Karnal e o marido, Victor e as atrizes Mariana Ximenes e Gabriela Medvedovsk (à direita) entre outros

OEA em campo

Os atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília mobilizam entidades internacionais. A OEA (Organização dos Estados Americanos) vai enviar à capital uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Entre outras autoridades, os comissários vão se reunir com o ministro da Justiça, Flávio Dino, além de encontros da sociedade civil. A Comissão deverá ainda divulgar um manifesto endossando o pleno funcionamento das instituições democráticas no Brasil.

Discutida

Ex-ministro da Defesa do segundo governo Lula e ex-presidente do STF, Nelson Jobim, deixou muita gente preocupada, na semana passada, depois do que defendeu num evento virtual da Fundação Fernando Henrique Cardoso.

Até ministros da Alta Corte não entenderam a posição de Jobim que acha que “uma retaliação generalizada” em decorrência dos atos golpistas, pode fortalecer Jair Bolsonaro. E também acha que punições severas (incluindo prisão) para o ex-presidente também provocarão forte reação entre seus seguidores.

Militares também

As investigações da Polícia Federal, especialmente através de depoimentos de golpistas ainda presos pelo vandalismo de 8 de janeiro e que permaneciam no acampamento de Brasília, acaba de descobrir que oito militares do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) frequentavam o local.

Não teriam participado dos ataques, mas obtinham informações (e até levavam outras) sobre o cotidiano dos manifestantes. Detalhe: nessas horas, usavam roupas de civis, nada de uniforme. Na época, o general Augusto Heleno (sumiu de circulação) é quem comandava o GSI.

MAIS PLANOS

Valdemar Costa Neto, dono do PL, continua fazendo planos para bolsonaristas da cúpula, a começar pelos filhos de Jair Bolsonaro. Agora quer cuidar do futuro do general Walter Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente do Capitão.

Costa Neto aposta que Braga Neto é o nome ideal para disputar o governo do Rio de Janeiro em 2026. Ele foi interventor da segurança pública em 2018 e já estaria familiarizado com políticas públicas da região. Com Bolsonaro no palanque, claro.

Consultoria

333 Ainda não está definido para valer se Josué Gomes permanece ou não na presidência da Fiesp. O que ele terá ainda de explicar é o pagamento de R$ 270 mil à empresa de Luciano Coutinho, ex-BNDES e atualmente chefe do Conselho de Micro e Pequena Empresa da Fiesp (cargo não remunerado).

A empresa de Coutinho é de consultoria econômica e os adversários de Josué querem saber por que foi contratada e o que vai fazer na federação.

Os que querem a cabeça de Josué, também discutem o salário de R$ 92 mil para Wilson Risolia, diretor Corporativo de Estratégias Educacionais (é o dobro do que ganha o diretor do Senai-SP).

DÁ CÁ, TOMA LÁ

333 Rogério Marinho vai procurar o senador Eduardo Girão ainda esta semana, quando voltar dos Estados Unidos, para uma derradeira tentativa de demovê-lo de concorrer à presidência do Senado, em fevereiro, contra ele e Rodrigo Pacheco, o favorito.

Dependendo do rumo da conversa, Marinho poderá até oferecer uma vice-presidência do Congresso ao cearense, como forma de seduzi-lo à proposta.

Bem pagos

333 Ao longo da década em que a Americanas mascarou uma dívida de R$ 20 bilhões (hoje, estimada em R$ 43 bilhões), num dos maiores escândalos do mercado de capitais do país, os executivos da rede varejista receberam cerca de R$ 700 milhões (dados atualizados) em remuneração, incluindo salários, bônus de desempenho e pagamento em ações ou opções.

É o que mostra levantamento a partir de informações disponíveis nos formulários de referência da companhia. Considerando média de 18 diretores por ano, foram R$ 3,9 milhões para cada um ou quase R$ 40 milhões por cabeça em uma década.

Chama acesa

Carolina Dieckmann, 44 anos, está de volta às novelas da Globo em Vai na fé, nova atração das 19 horas. E está lembrando, dez anos depois, o episódio do qual foi vítima quando vídeos íntimos por ela protagonizados, vazaram, o que provocou depois de muita briga uma lei com seu nome que penaliza autores dessas façanhas.

Só que Carolina continua enviando nudes para seu marido Tiago Worcman para “manter acesa a chama de nossa relação. E se essa nudes vazarem também, dá de ombro e não se importa: “F...-se”.

PARCERIA

Uma das primeiras missões do ex-ministro Fábio Faria, que acaba de assumir um cargo no BTG, é costurar uma parceria entre André Esteve e Elon Musk.

O alvo seria o setor de telecomunicações, aproveitando sinergias entre a Space X, empresa de satélites de Musk e a V.tal, companhia de redes de fibra ótica controlada por fundos do BTG.

Na conversa entre Bolsonaro e Musk, quando esteve no Brasil, distribuindo internet por satélite na Amazônia, André Esteves estava presente.

MISTURA FINA

OS altos salários pagos a diretores da Americanas nos últimos 10 anos revelam que são quase o dobro dos pagos no mesmo período às diretorias do Magazine Luiza (R$ 270,8 milhões) e Lojas Renner (R$ 252,8 milhões).

A PETROBRAS não será mais a mesma: o novo presidente da estatal, Jean Paul Prates, já deixou entrever que haverá nova fórmula para a remarcação dos derivados de petróleo, mantendo o modelo de correção do combustível em função da paridade com preços internacionais da commodity. O segredo para que isso ocorra é a criação de novo marco para o uso de dividendos da Petrobras.

OS bolsonaristas Bia Kicis, Carla Zambelli e Sóstenes Cavalcante, além do senador Eduardo Girão, participaram na sexta-feira (20) de uma marcha em Washington, nos Estados Unidos contra o aborto.

O ato foi convocado por conservadores e tem o apoio do Partido Republicano de Donald Trump. Há quem garanta que representavam o ex-presidente Jair Bolsonaro na manifestação. Passagens e estadia tudo pago pela Câmara.

FABRICANTES de motocicletas instaladas no Brasil registraram em 2022 o melhor ano de produção desde 2014 e fecharam com 1,41 milhão de unidades montadas, crescimento de 18,2% na comparação com 2021. Em 2014 foram 1,52 milhão de unidades. O ano terminou com cerca de 100 mil clientes esperando seu veículo e a solução não virá antes do fim do primeiro trimestre.

DEPOIS de 38 anos com o festival no Rio de Janeiro e 19 anos em Lisboa, o Grupo Rock World, detentor da marca Rock in Rio, agora aposta forte no mercado de São Paulo com a estreia de The Twon, em setembro. Mesmo em sua primeira edição, o festival receberá um investimento de R$ 240 milhões nos seus cinco dias, comparado a cerca de R$ 30 milhões na edição passada do Rock in Rio, com sete dias.

O GRUPO hospitalar Mater Dei prepara nova oferta de ações. A injeção de capital ajudaria a financiar o agressivo plano de aquisições da companhia – desde 2021, a empresa já desembolsou R$ 2 bilhões na compra de hospitais. No mercado, há uma epidemia de aportes. O Fleury aprovou aumento de capital até R$ 1,2 bilhão. A Dasa pretende levantar cerca de R$ 2 bilhões com a entrada de novo investidor em seu capital.

MARINA Silva, ministra do Meio Ambiente foi uma das representantes do Brasil no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Em suas redes sociais contou que se encontrou com nova geração (que chamou de 3ª geração) de ativistas ambientais e teceu muito elogios, entre as jovens estava a sueca Greta Thunberg, hoje com 20 anos.

“Hoje tive a graça de ter um potente e encorajador encontro com a terceira geração de ativistas ambientais. As juventudes têm pressa por resultados no enfrentamento das desigualdades, do risco climático e da perda de biodiversidade”.