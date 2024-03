Televisão B+: Cena de Renascer repercute na internet, e Giullia Buscacio recebe elogios por atuação

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Geraldo Ramon Pereira - poeta brasileiro E eis o tempo oscilando em nossa mente:

pois se infância se torna velhice lá na frente,

velhice é o retorno à infância lá de trás!” FELPUDA

Olhos de outras paragens estão recebendo genero$as do$es de “colírio”, para observar as coisas de Mato Grosso do Sul e cantar, em verso e em prosa, até mesmo os fatos mais corriqueiros. Há quem afirme que a “generosidade” estaria tão institucional que, a cada dia, a fila aumenta de gente que, digamos, também está querendo “aguçar a visão”. Dá licença, vai!

“Alienígena”

A oficialização da pré-candidatura do ex-deputado Rafael Tavares à Prefeitura de Campo Grande pelo PL teria azedado ainda mais o relacionamento no partido. Uma das alas se sentiu desprestigiada pelo seu presidente municipal, Tenente Portela. Nos bastidores, o que se fala é que a legenda preferiu lançar um candidato “alienígena”, ou seja, vindo de outra sigla e entrando como protagonista dos bolsonaristas na disputa pela vaga majoritária.

Avalistas

Rafael Tavares é recém-chegado ao PL. Em 2022, ele foi eleito deputado estadual pelo PRTB, legenda que também tem tônica bolsonarista, mas acabou cassado neste ano. Procurou abrigo no PL e conseguiu. Já o fato de ter sido defenestrado do cargo é o que estaria servindo de parâmetro para sua indicação, dizem alguns. Os presidentes do PL estadual e do diretório da Capital, Marcos Pollon e Tenente Portela, respectivamente, são os avalistas da indicação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Feito

Batido o martelo: com sua filiação ao PSD ocorrida na noite de quinta-feira, o vice-governador Barbosinha se livra das constrangedoras amarras político-partidárias atuais. Sua ficha, aliás, foi primeiramente abonada pelo presidente nacional

do partido, Gilberto Kassab.

Mais

Também abonaram a ficha de Barbosinha o senador Nelson Trad Filho, que comanda a sigla em Mato Grosso do Sul, e ainda o deputado estadual Pedrosian Neto, dirigente da legenda no município de Campo Grande. Como “testemunha”, ele poderá contar com o governador Eduardo Riedel, do PSDB.

Celebrando

A festa em comemoração de mais um ano de vida do jornalista Jefferson de Almeida bombou na Estância Montana, no dia 16,

em sua 26ª edição. Os flashes foram a cargo do Studio Vollkopf.

Colaborou Tatyane Gameiro