Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor... Leia na coluna de hoje

- Barão de Itararé escritor brasileiro
"A moral dos políticos é como elevador: sobe e desce.
Mas em geral enguiça por falta de energia, ou então não funciona
definitivamente, deixando desesperados os infelizes que confiam nele”.
Felpuda
Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor de colega, será preciso o uso de focinheira, tamanha a feracidade do dito-cujo em destilar seu rancor ideológico contra tudo e contra todos que, digamos, não sejam adeptos da linha programática do seu partido.
Para ele, qualquer autoridade que não seja de sua legenda é vista como inimiga e com marca de alvo nas costas para receber seus “disparos verbais”, seguidos de palavras que, dizem, “é digna de botequim de beira de estrada, com o devido respeito aos botequins”. Afe!
Descoberta
Depois de uma década de estudos, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) descobriram a existência de um aquífero, concentrado em São Gabriel do Oeste que, até então, era considerado integrante do Aquífero Guarani.
Mais
Assim, o MS passa a ter nove sistemas dessa natureza. A descoberta e a proposta de reconhecimento foram apresentadas na quinta-feira, durante reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, realizada na Assembleia Legislativa.
Tchau!
A despedida foi na quinta-feira, mas Eduardo Rocha só deixará a Casa Civil hoje e a partir daí vai estruturar sua campanha a deputado estadual.
Seu sucessor, Walter Carneiro Junior, abriu mão de ser candidato a deputado federal para se dedicar, até o final da administração de Riedel, em dezembro de 2026, às atividades que o cargo exige, com apoio do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.
De olho
Walter Carneiro Junior era o secretário-adjunto e com sua ascensão à titularidade da Casa Civil, o cargo que ocupava ficou vago.
Embora nos bastidores dizem que ninguém seria nomeado para substituí-lo, sabe-se que tem muita gente
de olho. Aliás, fala-se que há quem esteja vivendo completa decepção, porque acreditava que a sorte lhe sorriria, recebendo o comando da secretaria. Como isso não ocorreu, espera ser o adjunto. Mas…
Pés na estrada
Até dezembro, outros dois secretários deverão deixar os cargos: Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte e Cultura, bem como Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.
O primeiro poderá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o segundo uma cadeira na Câmara Federal. Até o momento não foram cogitados nomes para substituí-los.
Aniversariantes
