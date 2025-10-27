Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

- Barão de Itararé escritor brasileiro

"A moral dos políticos é como elevador: sobe e desce.

Mas em geral enguiça por falta de energia, ou então não funciona

definitivamente, deixando desesperados os infelizes que confiam nele”.

Felpuda

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor de colega, será preciso o uso de focinheira, tamanha a feracidade do dito-cujo em destilar seu rancor ideológico contra tudo e contra todos que, digamos, não sejam adeptos da linha programática do seu partido.

Para ele, qualquer autoridade que não seja de sua legenda é vista como inimiga e com marca de alvo nas costas para receber seus “disparos verbais”, seguidos de palavras que, dizem, “é digna de botequim de beira de estrada, com o devido respeito aos botequins”. Afe!

Descoberta

Depois de uma década de estudos, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) descobriram a existência de um aquífero, concentrado em São Gabriel do Oeste que, até então, era considerado integrante do Aquífero Guarani.

Mais

Assim, o MS passa a ter nove sistemas dessa natureza. A descoberta e a proposta de reconhecimento foram apresentadas na quinta-feira, durante reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, realizada na Assembleia Legislativa.

Marco Antonio Moraes e Valéria Foschiani. Foto: Arquivo Pessoal

Alana Ferrer. Foto: Iara Morselli

Tchau!

A despedida foi na quinta-feira, mas Eduardo Rocha só deixará a Casa Civil hoje e a partir daí vai estruturar sua campanha a deputado estadual.

Seu sucessor, Walter Carneiro Junior, abriu mão de ser candidato a deputado federal para se dedicar, até o final da administração de Riedel, em dezembro de 2026, às atividades que o cargo exige, com apoio do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De olho

Walter Carneiro Junior era o secretário-adjunto e com sua ascensão à titularidade da Casa Civil, o cargo que ocupava ficou vago.

Embora nos bastidores dizem que ninguém seria nomeado para substituí-lo, sabe-se que tem muita gente

de olho. Aliás, fala-se que há quem esteja vivendo completa decepção, porque acreditava que a sorte lhe sorriria, recebendo o comando da secretaria. Como isso não ocorreu, espera ser o adjunto. Mas…

Pés na estrada

Até dezembro, outros dois secretários deverão deixar os cargos: Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte e Cultura, bem como Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O primeiro poderá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o segundo uma cadeira na Câmara Federal. Até o momento não foram cogitados nomes para substituí-los.

Aniversariantes

Assine o Correio do Estado