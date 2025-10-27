Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIÁLOGO

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (27/10)

FELPUDA

27/10/2025 - 00h01
- Barão de Itararé escritor brasileiro

"A moral dos políticos é como elevador: sobe e desce.
Mas em geral enguiça por falta de energia, ou então não funciona
definitivamente, deixando desesperados os infelizes que confiam nele”.

Felpuda

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor de colega, será preciso o uso de focinheira, tamanha a feracidade do dito-cujo em destilar seu rancor ideológico contra tudo e contra todos que, digamos, não sejam adeptos da linha programática do seu partido.

Para ele, qualquer autoridade que não seja de sua legenda é vista como inimiga e com marca de alvo nas costas para receber seus “disparos verbais”, seguidos de palavras que, dizem, “é digna de botequim de beira de estrada, com o devido respeito aos botequins”. Afe!

Descoberta 

Depois de uma década de estudos, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) descobriram a existência de um aquífero, concentrado em São Gabriel do Oeste que, até então, era considerado integrante do Aquífero Guarani. 

Mais

Assim, o MS passa a ter nove sistemas dessa natureza. A descoberta e a proposta de reconhecimento foram apresentadas na quinta-feira, durante reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, realizada na Assembleia Legislativa.

Marco Antonio Moraes e Valéria Foschiani. Foto: Arquivo Pessoal
Alana Ferrer. Foto: Iara Morselli

Tchau!

A despedida foi na quinta-feira, mas Eduardo Rocha só deixará a Casa Civil hoje e a partir daí vai estruturar sua campanha a deputado estadual.

Seu sucessor, Walter Carneiro Junior, abriu mão de ser candidato a deputado federal para se dedicar, até o final da administração de Riedel, em dezembro de 2026, às atividades que o cargo exige, com apoio do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De olho

Walter Carneiro Junior era o secretário-adjunto e com sua ascensão à titularidade da Casa Civil, o cargo que ocupava ficou vago.

Embora nos bastidores dizem que ninguém seria nomeado para substituí-lo, sabe-se que tem muita gente
de olho. Aliás, fala-se que há quem esteja vivendo completa decepção, porque acreditava que a sorte lhe sorriria, recebendo o comando da secretaria. Como isso não ocorreu, espera ser o adjunto. Mas… 

Pés na estrada

Até dezembro, outros dois secretários deverão deixar os cargos: Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte e Cultura, bem como Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O primeiro poderá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o segundo uma cadeira na Câmara Federal. Até o momento não foram cogitados nomes para substituí-los.

Correio B+

Gastronomia B+: Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café na sua casa

Receita prática une a intensidade do café com a cremosidade do brigadeiro, ideal para a sobremesa ou saborear a qualquer hora

26/10/2025 10h00

Compartilhar
Gastronomia B+: Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café na sua casa

Gastronomia B+: Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café na sua casa Foto: Divulgação

O café é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e faz parte da rotina de milhões de pessoas todos os dias. Já o brigadeiro, além de símbolo das festas de aniversário, é considerado o doce mais vendido e querido do país. Duas verdadeiras paixões nacionais que, sozinhas, já encantam.

Agora, imagine unir os dois em uma única receita? O resultado é o Brigadeiro Gourmet de Café, um doce equilibrado, com sabor marcante, capaz de agradar tanto quem não abre mão de um bom café quanto quem é apaixonado por chocolate.

“É uma combinação que surpreende, porque mistura intensidade e suavidade. O brigadeiro de café mostra como receitas simples podem ganhar um toque especial e se transformar em uma experiência diferente para o paladar”, destaca Rafael Fraga, Chef e Supervisor de Gstronomia da Prática Equipamentos.

Em outubro, mês que é comemorado o Dia do Café, o especialista em panificação traz a receita de Brigadeiro de Café para sua sobremesa ou quando der a vontade de um doce:

Ingredientes

  • 1 caixa ou lata de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga ou margarina
  • 1 colher de sopa de chocolate em pó
  • 3 colheres de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Misture em uma panela o leite condensado, o café, o chocolate e a manteiga (já derretida, se preferir).

Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar.

Quando a massa desgrudar do fundo da panela e estiver com cor intensa, está pronta.

Deixe esfriar, enrole e confeite como quiser ou sirva em copinhos.

Para Ângelo, a receita traz características únicas. “O brigadeiro de café tem textura cremosa e um sabor levemente amargo que contrasta com o doce do leite condensado. Esse equilíbrio faz com que ele seja menos enjoativo e mais sofisticado do que a versão tradicional”, finaliza.

Correio B+

Saúde B+: Frutas limpas, saúde garantida: conheça o passo a passo para higienizá-las corretamente

Nutricionista orienta sobre o passo a passo ideal para manter as frutas livres de impurezas e prontas para o consumo

25/10/2025 17h00

Compartilhar
Saúde B+: Frutas limpas, saúde garantida: conheça o passo a passo para higienizá-las corretamente

Saúde B+: Frutas limpas, saúde garantida: conheça o passo a passo para higienizá-las corretamente Foto: Divulgação

Essenciais para uma alimentação equilibrada, as frutas são fontes de vitaminas, minerais e fibras que auxiliam no bom funcionamento do organismo. Porém, para aproveitar todos os seus benefícios, é fundamental garantir que estejam limpas e seguras para o consumo, evitando riscos de contaminação.

Muitas pessoas acreditam que apenas enxaguar rapidamente em água corrente é suficiente, mas o processo adequado exige alguns cuidados adicionais. Pensando nisso, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, explica como higienizar corretamente diferentes tipos de frutas, garantindo qualidade e segurança alimentar.

Frutas de casca firme
Maçãs, peras, goiabas e similares devem ser lavadas em água corrente e, em seguida, higienizadas com uma solução de água clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos em 1 litro de água) por cerca de 15 minutos. Após esse processo, enxágue bem em água corrente para remover qualquer resíduo.

Frutas de casca fina
Uvas, morangos, ameixas e cerejas, por serem mais sensíveis, devem ser lavadas delicadamente para evitar danos à casca. A imersão na solução clorada também é indicada, respeitando o tempo de contato de 15 minutos e o enxágue posterior em abundância em água corrente.

Frutas com casca não comestível
Mesmo quando a casca não é consumida, como no caso de melancia, abacaxi e melão, a higienização é fundamental. Antes de cortar, lave a superfície em água corrente, aplicando a solução clorada para evitar que microrganismos presentes na casca contaminem a polpa.

Frutas orgânicas
Apesar de cultivadas sem agrotóxicos, as frutas orgânicas também necessitam de higienização, pois podem estar expostas a contaminantes durante o transporte e manuseio. O procedimento é o mesmo das frutas convencionais.

Armazenamento adequado
Após a higienização, seque as frutas com papel toalha limpo antes de guardá-las. Aquelas já cortadas devem ser mantidas em recipientes fechados e refrigeradas para preservar o sabor e a qualidade por mais tempo.

“Reforçamos que frutas mal lavadas podem representar um sério risco à saúde. Na superfície delas, podem estar presentes bactérias como Salmonella e E. coli, capazes de provocar diarreia intensa, febre e vômitos. Também encontramos parasitas, como o Toxoplasma gondii, perigoso especialmente para gestantes, pois pode afetar o desenvolvimento do bebê. Além disso, resíduos de agrotóxicos, mesmo em pequenas quantidades, se acumulam no organismo ao longo do tempo e estão associados a problemas hormonais e neurológicos. Muitas pessoas pensam que é só passar um pano ou apenas água, mas isso não remove microrganismos nem químicos. O simples hábito de lavar corretamente as frutas com água corrente e, se possível, solução higienizante, é uma barreira poderosa contra doenças e garante que o que colocamos à mesa seja realmente saudável”, finaliza Jéssica Benazzi.

