Terror no cinema, exposição inédita, recital e shows estão entre as opções para o fim de semana

"Psicose" e "O Bebê de Rosemary" estão entre os destaques da Temporada do Terror do Cinemark; com exposição inédita de Edson Castro e recital do Quarteto Brasil Opus Música, Casa-Quintal Manoel de Barros reabre hoje;

Marcos Pierry

Marcos Pierry

24/10/2025 - 09h30
Elencos de atuação impecável, enredos que prendem a atenção nos primeiros minutos e uma maestria na condução narrativa que faz de qualquer ranger de portas um gatilho para o frio na barriga do espectador. São predicativos que valem tanto para “Psicose” (1960), de Alfred Hitchcock (1899-1980), quanto para “O Bebê de Rosemary” (1968), de Roman Polanski.

Os dois clássicos do cinema estão entre os destaques da Temporada do Terror promovida pelo Cinemark, que estreou ontem com a exibição de “O Telefone Preto 2” (2025).

Nas obras-primas de Hitchcock e Polanski, dois mestres que – a história prova – sempre se deram bem em praticamente qualquer gênero, o insólito e o horror caminham lado a lado.

Entrecruzam-se pela chave do suspense construído gradativamente a partir das estranhezas que se vão dilatando a cada sequência, criando um fosso entre o que há de ordinário, doméstico e acolhedor nas tramas e as situações de tensão que mantêm as sobrancelhas eriçadas e o pavor na festa de quem assiste.

Em tempos de efeitos visuais cada vez mais gratuitos, que acabam desperdiçando muito do que a sétima arte é capaz de despertar nas emoções do espectador por meio de uma articulação de linguagem mais autêntica, vale muito (re)ver essas obras para além da garantida camada de entretenimento que proporcionam aos fãs mais ingênuos dos filmes de terror e suspense.

Não que seja pecado se entregar à tela sem maiores rigores, na linha do prazer pelo prazer do filme. Mas é bonito quando se percebe que o cinema vai além do fazer rir, chorar ou sentir, provocando sensações e reflexões que vão para casa depois da sessão com quem assistiu.

E essa é a capacidade de Hitchcock e Polanski: o exercício de autoria e de expansão das possibilidades expressivas do cinema por meio da impressão de estilos bem pessoais no exercício do cinema de gênero.

CINEMA "PSICOSE"

O clássico de Alfred Hitchcock é um dos destaque da Temporada do Terror do Cinemark; sessões legendadas e somente no domingo, às 18h30min e às 21h

Em “Psicose”, uma mulher em fuga (Janet Leigh) procura abrigo numa pousada de beira de estrada, onde é atendida por um rapaz tão educado quanto esquisito (Anthony Perkins).

O assassinato brutal de um dos protagonistas antes da metade do filme – numa inesperada sequência de 45 segundos – poderia fazer a trama soçobrar. Ocorre que as tremedeiras de Norman (Perkins) e as silhuetas de sua mãe operam como as sínteses pontuais do imbróglio que somente se adensa até o desfecho.

Já o filme de Polanski apresenta a Rosemary do título, interpretada por Mia Farrow, vivendo um pavor crescente no novo prédio para onde se muda com o marido (John Cassavetes). Ela está grávida e vai ficando cada vez mais paranoica conforme conhece os vizinhos e seus comportamentos bizarros.

Após o parto, a coisa só piora e a mulher descobre coisas que faz a loucura tomar conta de si. De novo, é o jogo bem jogado entre os aspectos de domesticidade e o sobrenatural (diabólico) que fazem o filme valer bem mais que muitos do gênero.

Confira os horários das sessões.

  • “O Bebê de Rosemary” será exibido somente amanhã, em sessão única e legendada somente às 21h.
  • “Psicose” tem duas sessões, também legendas, somente no domingo – às 18h30min e às 21h.

Pela Temporada do Terror, que segue na próxima semana com outros títulos, é possível conferir ainda:

  • “Sexta-Feira 13” (1980), hoje, às 21h, em versão legendada;
  • “ParaNorman” (2012), amanhã – às 15h30min e às 18h – em versão dublada;
  • e “Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim” (2023), às 16h de domingo, em versão dublada.

CORES NO QUINTAL

A Casa-Quintal Manoel de Barros reabre suas portas hoje, a partir das 19h, com o projeto “Há Cores na Casa Quintal”.

São três novidades que apostam na vocação do espaço como ponto de encontro entre arte e natureza:

  • a exposição “Entre Terra e Água”, com trabalhos inéditos de Edson Castro;
  • a instalação “O Centro Dentro de Nós”, de Isadora Bacha Lopes;
  • e a nova Biblioteca da Casa-Quintal, que, além da obra completa de Manoel de Barros (1916-2014), reúne estudos e publicações sobre o poeta.

EXPOSIÇÃO "ENTRE TERRA E ÁGUA"

A mostra com trabalhos inéditos de Edson Castro é uma das novidades que marcam a reabertura da Casa-Quintal Manoel de Barros, que tem entrada franca (Sympla) hoje, com recital do Brasil Opus Música; na Rua Piratininga, nº 363, Jardim dos Estados

O projeto é um desdobramento da CasaCor MS 2025, que segue até 9 de novembro, ocupando a antiga residência do escritor e um imóvel contíguo.

Na noite de reabertura, que terá entrada franca com ingresso via Sympla, o quarteto Brasil Opus Música, que tem à frente o maestro e violonista Eduardo Martinelli, faz um recital com repertório de temas da música de concerto universal e estilos brasileiros, como o choro.

A Casa-Quintal ganhou nova pintura, reforma do telhado, substituição das rampas de acessibilidade e aquisição de novas peças e exemplares das obras de Manoel de Barros. Apoio cultural: Sesc MS, Fecomércio MS, Documenta Pantanal e Cia das Letras.

“Eu crio uma tensão entre a abstração e a figuração. O meu trabalho termina com o olhar do espectador. Só a arte suporta essa ambiguidade”, diz Edson Castro, um dos mais destacados nomes do abstracionismo de MS.

Nesta nova mostra, o artista expõe uma série de trabalhos em pequeno formato – 40cm por 30cm – produzidos em técnica mista (grafite, aquarela, acrílico e posca), dando sequência a uma pesquisa que ganha corpo desde 2023.

Confira mais programações para o fim de semana:

CINEMA “Maurício de Souza, o Filme”

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana

Protagonizado por Mauro Sousa, filho de Maurício, o longa é uma ficção biográfica sobre um dos maiores nomes das HQ’s no Brasil, criador da Turma da Mônica.

MODA MS Fashion Hub

A oficina de upcycling em jeans, pilotada por Luiz Gugliatto (foto), às 9h, é um dos destaques de amanhã no evento criado pelo estilista Fábio Castro, que começou na quinta-feira e se encerra amanhã, com show do Grupo Estrella Cadente.

TEATRO Vitor Passarim

O artista apresenta o espetáculo “As Fantásticas Histórias Mágicas”, amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, misturando contação de histórias, circo, teatro e música; grátis via Sympla.

MÚSICA Assucena e Catto

As cantoras fazem a segunda noite do show em homenagem a grandes intérpretes da MPB – Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Marina Lima e Alcione – hoje, às 19h, com ingressos gratuitos pelo Sympla, no Sesc Teatro Prosa.

Moda

Troca de ideias, representatividade e qualificação estão no centro do MS Fashion Hub

Troca de ideias, qualificação profissional e representatividade estão no centro do MS Fashion Hub, que reúne fashionistas de ponta na Casa de Cultura, de hoje até sábado, com programação gratuita com oficinas, talk shows e mentorias

23/10/2025 10h00

Fábio Castro, da grife Touché, assina o evento que conceitua a moda como

Fábio Castro, da grife Touché, assina o evento que conceitua a moda como "cultura, processo, identidade e representatividade" Foto: Reprodução

Já faz tempo que um hub (termo em inglês que, na tradução literal, significa eixo ou uma espécie de pivô ou ponto central) passou a ser a denominação para determinado ambiente, físico ou virtual, que reúne interessados em troca de ideias e expertise de uma área específica, buscando estabelecer uma colaboração capaz de proporcionar benefícios mútuos para os envolvidos, reconhecimento e valorização de suas potências e talentos, bem como a inovação do setor.

Iniciativas assim só fazem turbinar o já fervente segmento da moda em Campo Grande. É por isso que os fashionistas de plantão aguardam com expectativa o MS Fashion Hub – Encontros & Conexões. O evento promete transformar a Casa da Cultura, o antigo quartel na Av. Afonso Pena, nº 2.270, próximo à Praça Ary Coelho, em um grande laboratório criativo, de hoje até sábado.

Idealizado pelo estilista Fábio Castro, da marca Touché, o projeto traz em seu conceito um convite à reflexão sobre a moda como “cultura, processo, identidade e representatividade”, materializando essa proposta numa imersão formativa de três dias que oferece uma maratona de atividades para quem já atua ou deseja atuar profissionalmente na moda.

“Percebi que em Campo Grande temos muitos eventos voltados para desfiles e editoriais, mas faltava um espaço para conversar sobre moda, trocar ideias e formar novos olhares”, afirma Castro. “A moda vai além da roupa. É cultura. Por isso, buscamos incluir diversidade, sustentabilidade e representatividade como fios condutores deste projeto”, arremata o estilista.

No pacote do MS Fashion Hub estão oficinas e mentorias com criadores de renome nacional, a exemplo de Dih Morais e Paloma Gervasio Botelho. Entre os destaques também estão o curso de fotografia com celular, oficinas de costura e upcycling em jeans, laboratórios de produção de moda e o workshop de “passarela e corpo cênico”, que será pilotado pela modelo Isabela Lopes.                                          

Na parte musical, a animação fica por conta de um set com DJ e show de encerramento com o grupo Estrella Cadente, que traz uma fusão sonora de ritmos latino-americanos, brasileiros e fronteiriços.

MENTORIAS

O MS Fashion Hub traz duas presenças de destaque da moda nacional: Paloma Gervasio Botelho, do Fashion Revolution SP, e Dih Morais, premiado estilista baiano que retorna a Mato Grosso do Sul depois de mostrar suas criações no Fancy Africa, em Maputo, capital de Moçambique (no sudeste da África), em setembro.
As mentorias contam com seis vagas, selecionadas previamente por processo seletivo. Paloma conduz o lab criativo Moda e Estilo – Expansão do Criativo, que aborda o vestir como ato político e de autoconhecimento. Dih Morais ministra uma mentoria exclusiva para marcas de moda autoral criadas por pessoas pretas e mulheres trans, fortalecendo a representatividade e o protagonismo dentro do setor.

“Essa é a minha segunda vez em Mato Grosso do Sul, e estar de volta é muito simbólico”, afirma Dih Morais. “A moda, para mim, é a sobrevivência. É sobre contar nossas próprias histórias, reconhecer nossas origens e transformar a ancestralidade em linguagem. Eu sempre digo que minha arte é, sobretudo, sobre minha avó. O legado dela me guia em cada criação”, revela Morais.

Para o público em geral, os dois artistas também participam de talk shows abertos. Hoje, às 18h30min, Morais se apresenta tendo como premissa o tema “De Onde Eu Vim Diz Muito sobre Mim”. O estilista vai compartilhar sua trajetória, que tem origem no Quilombo Barro Preto, em Jequié (BA), visão de mundo e o papel da moda como ferramenta de resistência e afeto.

Já neste sábado, às 19h, é a vez de Paloma Gervasio Botelho conduzir o talk show “A Visibilidade de Profissionais Negres na Moda”, discutindo a presença – e a ausência – de pessoas negras na moda brasileira e os caminhos para uma representatividade mais ampla.

CORPO COMO NARRATIVA

Atriz, dançarina e modelo, Isabela Lopes promete marcar o evento com o workshop Da Câmera à Passarela, voltado a modelos e não modelos. “Meu trabalho é sobre a construção de corpo cênico. Entender o corpo como instrumento de expressão e autoconhecimento”, explica. “Mais do que técnica, o workshop é um mergulho na presença, no gesto e na confiança. A proposta é ajudar cada participante a se enxergar e se posicionar no mundo da moda com autenticidade”, antecipa Isabela.

Para Fábio Castro, a proposta do evento é objetiva. “Queremos que quem participe saia diferente, com novas ideias, perspectivas e vontade de inovar. A moda é uma cadeia viva, que envolve costureiras, produtores, maquiadores, lojistas e artistas. E o MS Fashion Hub é sobre isso. Reconectar todos esses elos e inspirar uma moda mais consciente e diversa”, aposta Castro.

O MS Fashion Hub é uma realização da Touché e da Vitrine do Mato, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), do Ministério da Cultura (Minc), do governo federal, via edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setesc e do governo do Estado. Apoio: Secretaria Executiva de Cultura da Prefeitura de Campo Grande e Sebrae-MS. Informações pelo Instagram @vitrinedomato.

 

O estilista baiano Dih Morais: "Contar nossas próprias histórias, reconhecer nossas origens e transformar a ancestralidade em linguagem"

Fábio Castro, da grife Touché, assina o evento que conceitua a moda como "cultura, processo, identidade e representatividade"

Fábio Castro, da grife Touché, assina o evento que conceitua a moda como “cultura, processo, identidade e representatividade”

Serviço

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões
De hoje até sábado,
na Casa da Cultura,
Av. Afonso Pena, nº 2.270, Centro.
Entrada gratuita.
Classificação livre.

Quinta-feira
9h – Oficina Desenvolvimento de Produto – Silvia Pasqualotto Jandre (MS);
9h – Oficina Fotografia Mobile Criativa – Sebrae-MS.
18h30min – Talk show “De Onde Eu Vim Diz Muito sobre Mim” – Dih Morais (BA).

Sexta-feira
9h – Oficina Costura Express e Acabamentos – Roseli Budke (MS);
9h – Oficina Produção de Moda – Giovanna Simioli (MS);
18h30min – Roda de Conversa Moda e Sustentabilidade em MS;
19h – DJ set – DJ Sara.

Sábado
9h – Oficina Reciclar (upcycling em jeans) – Luiz Gugliatto (MS);
9h – Oficina Da Câmera à Passarela – Isabela Lopes (MS);
14h – Mentoria Moda Autoral e Identidades – Dih Morais (BA);
14h – Workshop Make & Talk: Maquiagem para Passarela – Jeovanna Araújo (MS);
16h – Lab Criativo Moda e Estilo: Expansão do Criativo – Paloma Gervasio Botelho (SP);
19h – Talk Show “A Visibilidade de Profissionais Negres na Moda” – Paloma Gervasio Botelho (SP);
20h – Show de encerramento – Grupo Estrella Cadente.

Diálogo

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revol... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

23/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Alvin Toffler - escritor americano

Uma das definições de sanidade é a capacidade de diferenciar o real do irreal. Em breve precisaremos de uma nova definição”.

Felpuda

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revoltado que só, decidiu se vingar e publicou em suas redes sociais uma foto em que segurava arma de cano longo, com dizeres sobre sua “vontade” de atirar nos policiais. A postagem viralizou e chegou ao conhecimento da corporação, que saiu à caça do “Indiana Jones” tupiniquim. O dito-cujo foi localizado e preso. Na delegacia, “afinou”: disse que fez as ameaças por ter ficado nervoso com a apreensão do veículo e explicou que a foto era de uma caçada que fez com um amigo no ano passado.

Pura seda

Quem participou do jantar oferecido pelo senador Nelson Trad Filho (PSD) a prefeitos, vice-prefeitos e outros integrantes da classe política, ontem, saiu convencido de que ele é o “ungido” de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, para ser o segundo nome da chapa majoritária ao Senado. Os discursos de ambos foram recheados de trocas de gentilezas, com recordações de caminhadas que têm juntos desde 2018 e da confiança mútua. Os comentários eram de que mais uma peça foi movida no xadrez das eleições de 2026.

Combinaram? 

No rega-bofe, porém, não havia nenhum representante do PP, partido que defende que a segunda vaga ao Senado deveria ser da sigla. O governador Eduardo Riedel não esteve presente porque, segundo Reinaldo Azambuja, estava atendendo a mãe, que havia sofrido uma queda. Do Progressistas, quem quer porque quer ser o indicado é o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS. Ainda durante o jantar, o que mais se ouvia era o questionamento: “Combinaram com a senadora Tereza Cristina?”, liderança maior do PP.

Previsão

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026 de Dourados, segundo maior município de MS em população e na economia, prevê receita de R$ 2,15 bilhões, valor 10,8% maior que o Orçamento deste ano. A peça foi encaminhada à Câmara Municipal pela secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, e entregue à presidente daquele Poder, vereadora Liandra Brambilla.

Fatias

De acordo com a LDO, os órgãos que mais receberão recursos são Saúde (R$ 540.318.660,06) e Educação (R$ 295.000.000,00). A Assistência Social tem despesas orçadas em R$ 38.160.000,00. Já para a Cultura o valor destinado é de R$ 2.143.000,00, e o setor de Esporte vai contar com R$ 7.472.500,00. Segundo Suelen Nunes Venâncio, o interesse do Poder Executivo é aumentar essa previsão no Orçamento de 2027.

DiálogoDra. Vanessa Loureiro e Rosana Gonçalves Gome

 

DiálogoVictor Niskier, Antonia Leite Barbosa e Thiago Pellegrini

Derrubado

Com 17 votos favoráveis e 8 contrários, vereadores derrubaram veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao projeto estabelecendo que o sexo biológico será o único critério para definir o gênero dos competidores em disputas esportivas oficiais realizadas em Campo Grande. A proposta veda a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. Para tentar barrar o projeto, o Executivo alegou que a medida é de competência da União.

Argumento

Os autores da proposta, vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, ambos do PL, defenderam que “esta lei não busca excluir atletas transgêneros do esporte, mas assegurar igualdade de condições nas competições, incentivando a criação de categorias específicas para esses competidores, se necessário”. O argumento ganhou eco junto à maioria dos parlamentares, que rejeitaram a justificativa da chefe do Executivo. A Câmara Municipal fará a promulgação da lei.

Dividido

Nesta votação, alguns pontos chamaram atenção. Um deles foi a divisão do placar do PP, partido da prefeita, pois dois vereadores foram favoráveis ao veto e dois contra a decisão da “chefa”. Já Marcos Trad (PDT), arquirrival de Adriane Lopes, votou pela manutenção do veto, assim como seu sobrinho Otávio Trad. Os três integrantes do PT também votaram a favor da decisão da prefeita.

ANIVERSARIANTES

Cláudia Mazza Anache
Paulo Sérgio Domingos Hernandes
Lúcia Martins Coelho Barbosa
Naur Souza Barbosa Junior
Márcia de Araújo Stanzione
Anibal Arce Torres
Olga Brandão
Filemon Medina da Silva
Elson Silva Jara
Paulo Júlio de Souza
Rui Minoru Watanabe
Maria de Lourdes Pinho Soares
Neida Gomes Machado
Antônio Carlos Camponez Petenatti
Marisa Castro Alves Sá
Ana Carolina Pimentel
Ederson Costa de Assis
Vanildo Ribeiro
Maria Abdul Ahad
Arilson Nascimento Targino
Yasmin Ali Omais
Maria Auxiliadora de Barros
Flávia Ocampos Guimarães
Anna Ribeiro Gomes Rodi
Nawalle Nahas Curado
Gilvan Alves Farias
Leny Cunha
Ricardo Ferraz de Camargo
Mateus Alves Chaves
Milene Hernandes Moretti
Nacyr Gomes Proença
Rosemary Matias Coelho
Carlos Alberto Diniz Laburu
Lúcio Franco de Sá Fernandes
Dr. João Cláudio dos Santos
Andréa Ribeiro de Barros
Sérgio Issao Wassano
Ana Helena Catelan Munró
Vanessa Fernandes da Silva
Rodrigo Vargas
Jaime Rodrigues Pinheiro
Cyntia Cristina Camacho Braga
Maria Helena Loureiro da Costa
Simone Scarselli
Leila Nery Miranda
Hudson Shiguer Kinashi
Getúlio dos Santos Mourão
Alfredo José Salomão
Yukiko Shinzato
Darlete Lindesley Barbosa da Cruz
Vitória Alice Vieira de Lima
José Carlos Mendonça
Ursula da Costa Tôrres
Yeda Lima de Souza
Renata Barbosa Cruz
Eulinda da Silva Miranda
Lidia Maria Barros de Lima
José Lincoln Furuguem
Ursula Filártiga Henning
Mayara Areco Pereira
Aline Amaral Pereira
Elton Flávio Montovani dos Reis
Roberto Carlos Meireles Peralta
Edy Cristina Pereira
Juscelino Antonio Correa
Luciene Oliveira Mara
Débora Margarida Quintanilha Gomes
Edna Sanae Yodono Garcia
Kamila de Carvalho Bignardi
Adriano Dias Ferreira Dutra
Rafael Ailton Teixeira Gomes
José Carlos Costa
Carlos Maurício Dias Dantas
Deise Moreira da Costa
Helio Tokuji Higa
Ana Paula Quintela de Paiva
Leticia Maria Pereira Villela
Emílio da Costa Feliz
João Marcos Kintschev Tiburcio
Edesio Calderon Correa
Carlos Casagrande Poleis
Felipe Augusto Dias
Hilarion Gregor Chaparro
Edson Panes de Oliveira Filho
Devair Gonçalves Galdino
Patrícia Baez Furtado de Mendonça
Tertuliano Marcial de Queiroz
Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila
Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco
Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior
Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves
Wilson Castro de Sá
Eunice Novais Pereira
Demilson de Santi
Reginaldo Costa de Albuquerque
Paulo Henrique Xavier de Souza
Carlos Henrique Serafim
Edmundo Pereira Calado
Maria Silvia Martins Maia Ricci
Fernando Vigano
Janainna Enedina Teruel
José Lázaro Ribeiro
Lucas Pasquali Vieira
Túlio Cassiano Garcia Mourão
Marielva Araújo da Silva
Onercilene Ricarte de Oliveira
Rosângela Maria Gomes Araújo
Sérgio Augusto Guedes

*Colaborou Tatyane Gameiro

