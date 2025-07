"Certa cabeça coroada de um gabinete poderoso comenta em tom de..." Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

"Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime”

HANNAH ARENDT POLÍTICA ALEMÃ

FELPUDA

Certa cabeça coroada de um gabinete poderoso comenta em tom de deboche que uma figurinha que se julga, como diria vovó, a última bolacha do pacote, ainda sentada em uma cadeira em cargo quase vitalício, está sofrendo de um mal moderno: “ostracismo crônico”. Se não fosse pela posição que a dita figura ocupa, o telefone não tocava e nem café gelado seria oferecido. E “largar o osso” passa bem longe dos seus planos. Afinal, vaidade e soberba fazem parte constante do seu vocabulário. E sai de baixo!...

Foto: divulgação

Em celebração ao aniversário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a página Memorial UFMS reúne fotos, vídeos e documentos dos 63 anos da instituição e 46 anos de Federal. Entre as curiosidades e histórias inéditas da UFMS, estão a realização de rodas de samba, às sextas-feiras, no restaurante da Cidade Universitária nos anos 1980 e 1990,o avistamento de objetos voadores não identificados no Estádio Morenão, em 1982, a gravação do show “Prata da Casa” em 1982, que resultou no primeiro registro ao vivo realizado pela televisão sul-mato-grossense, a apresentação da bailarina Ana Botafogo nos palcos do Teatro Glauce Rocha, na reinauguração do espaço, em 1993, e a presença do Pelé durante os Primeiros Jogos Abertos Indígenas de Mato Grosso do Sul, em 1995. A navegação na página é intuitiva, podendo ser feita por computador, celular ou tablet.

Regina Célia dos Santos e Clotilde Ribeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Daniel Del Sarto

Escudos

Com seis deputados em MS, o PL deverá manter-se unido em defesa do seu líder maior, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também para proteção dos seus mandatos, uma vez que passarão a sofrer ataques da esquerda, principalmente em função das narrativas criadas no momento com o episódio das tarifas aplicadas pelo presidente Trump ao Brasil. Os parlamentares, inclusive, já estão “peitando” os esquerdistas.

Manifestação

Em conversações para assumir o PL em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja terá que se pronunciar rapidamente sobre os ataques que o líder maior da sigla está sofrendo. Caso não se posicione, poderá haver racha interno e as articulações que vinham sendo feitas, incluindo possíveis acomodações de integrantes em outras siglas de direita para as próximas eleições, poderão ficar comprometidas. Isso é o que se ouve nos bastidores políticos.

Proibição

Projeto tramita na Assembleia Legislativa de MS proibindo durante a realização do Amigo do Parque, no Parque dos Poderes, a circulação nas vias de acesso de veículos autopropelidos, não se limitando a patinetes elétricos, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, ciclomotores e scooters elétricas, quadriciclos e triciclos elétricos, veículos híbridos (combinando propulsão elétrica e combustão) e quaisquer outros meios de transporte individuais ou coletivos que utilizem motor elétrico como forma de propulsão. O objetivo é dar maior segurança.

Aniversariantes

Gisele de Almeida Serra Barbosa,

Mariel Selingardi Espíndola,

Loiva Heidecke Schiavo,

Maria de Fátima Meinberg Cheade,

Dr. Estevam Murillo Campos da Costa,

Walter Zaia,

Antonio Carlos Alves,

Luiz Pereira de Souza,

Sônia Maria Souza de Oliveira,

Elisandra Cristina de Oliveira Domingos,

Daniel Reis,

Paula Andréia Fernandes,

Eder Nantes de Sousa,

Lucimara Vera Valente,

Nathalia Bueno Castro Campos,

Tuko Nakaodo,

Fabrício Brandão,

Luciano Ferreira da Silva,

Maria José de Araújo,

Luiz Adriano Metello,

Etienett Rosa Possari,

Dr. Antônio Adonis Mourão Júnior,

Marcelo Scaliante Fogolin,

Dr. Sérgio Augusto Bentes Melo e Silva,

Ricardo Aoki,

Henrique Ovando Medina,

Suellen Bianca Peralta,

Jacqueline Barros,

Henrique Dedé,

Dione de Abreu,

Dr. Fernando Manoel Garcia Cruz,

Florisvaldo Barbosa Dias,

João Romário Zanuncio Sobrinho,

Marycleis Silveira Degaspari,

Sandra Mara Peralta Cabreira,

Pedro Galindo Passos,

Maria do Carmo Oliveira Costa,

Valdeir Pedro de Carvalho,

Nelly Hugueney Dal Farra,

Eunice de Oliveira e Silva,

Érica Passos da Silveira,

Kezer Mattioli Souza,

Luiz Augusto de Andrade,

Danilo Tochikazu Menossi Sakamoto,

Luciana Brandão Alves Pereira,

Nady Esteves Alves,

Carlos Eduardo Muniz da Silva,

Osmar Campos de Oliveira,

Petronio Ribeiro Novaes Filho,

Gisela Lopes Siqueira Campos,

Pedro Tales Morettini,

Darci Alves Higa,

Rafael Ribeiro Reese,

Loacyr Sussi,

Carolina Yumie Jano,

Norberto Hideo Tateishi,

Deny Franco Taveiros Neto,

Sabrina Baís Bertoni,

Vinício de Rosa Silva Dacal,

Emiliano Tibcherani,

Leonardo Arévalo Dias,

Olivia Rodrigues Telles,

Sílvio Carlos Martins,

Miriam Magaly França,

Nelson Cardoso de Araújo,

Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra,

Márcia Mayumi Maki,

Norma Uliana Yule,

Renata Corrêa Silva,

João Pereira Ribeiro Miranda Carpes,

William Barbosa Gomes,

Maria Cecília Gomes Dias,

José Pires de Salles,

Ana Paula Alves Coelho,

Hosana Silva de Oliveira,

Silmara Dias Juscelino,

Marilene Vanderlei dos Santos Moreira,

Katsumi Kouchi,

Marcos Frederico de Santana Gomes,

Sumara Sitta Guimarães,

Leandro Luis Castoldi,

Ruth Chaves Barbosa Adegbesan,

Marcos Rogério Fernandes,

Ana Lidia Olivieri de Oliveira,

Valéria Mougenot Mores,

Rui Nunes da Silva Junior,

Gilberto Picolotto Junior,

Rafael Simczak Treuherz,

Pedro Luiz Gianoto,

Rosana Yoko Naka,

Ricardo Azambuja Almeida,

Leci de Souza Nogueira,

Sérgio Gomes da Rocha,

Carlos Nogueira dos Santos,

Paulo Massato Yano,

Carlos Alberto Chiappetta,

Michael Marion Davies Teixeira de Andrade,

Thelma Corral,

Fernando Leno Cardozo, Hemerson Pistori,

Cléia Catarina Oliveira de Rezende,

Jamir Nunes Peres,

Gilberto Araújo Filho.

