CINECLUBE

Toda mulher é meio Leila Diniz

Cine Mulheres, Glauces e Leilas, projeto de extensão da UFMS, realiza segundo encontro hoje, a partir das 18h30min, no MIS, com a exibição do longa-metragem "Leila Diniz" (1987) e debate; filme é homenagem à atriz que militou pela liberdade de expressão

Marcos Pierry

Marcos Pierry

29/10/2025 - 10h24
Com Louise Cardoso no papel principal, Diogo Vilela no papel do cineasta e amigo Luiz Carlos Lacerda e grande elenco (Tony Ramos, Marieta Severo, Antonio Fagundes, Marcos Palmeira, José Wilker, Carlos Alberto Riccelli, Otávio Augusto e Rômulo Arantes, entre outros nomes), o longa-metragem “Leila Diniz” (1987), de Lacerda, será exibido no segundo encontro do cineclube Cine Mulheres, Glauces e Leilas, hoje, a partir das 18h30min, no Museu da Imagem e do Som (MIS), com entrada franca.

Projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Cine Mulheres, como o nome indica, destaca figuras femininas que fizeram a diferença na tela e fora das câmeras por meio de sua arte, opiniões, comportamento e atuação cultural e política.

O primeiro encontro, em setembro, resgatou a trajetória da atriz campo-grandense Glauce Rocha (1930-1971).

Após cada projeção, uma roda de conversa põe em foco tanto a relevância das personagens retratadas nas produções exibidas quanto o que as obras despertam na plateia, dando vez, a julgar pela primeira sessão, a depoimentos pessoais marcados por emoção, cumplicidade e empoderamento.

MULHER ÚNICA

Leila Diniz (1945-1972), a homenageada da vez, já foi descrita como uma mulher única, inexplicável e de estilo próprio. Trata-se de uma das mais lendárias atrizes brasileiras, que militou pela liberdade de expressão e foi considerada subversiva pelo regime militar.

Ela morreu prematuramente, aos 27 anos, em um acidente aéreo em 1972. Em 15 de novembro de 1969, o combativo tabloide carioca “O Pasquim” publicou uma entrevista da atriz, substituindo 71 palavrões por asteriscos.

Foi a deixa para os militares decretarem a censura prévia. Tempos difíceis, mas que parecem nunca ter intimidado Leila em seu afã de ser quem queria ser. O Cine Mulheres, Glauces e Leilas é coordenado pela psicóloga Jacy Curado, professora da UFMS, e propõe um diálogo entre arte, psicologia e comunicação.

SENSIBILIZAÇÃO

O objetivo é “a criação de processos de sensibilização a problemas psicossociais, assim como o empoderamento de grupos vulneráveis e a tomada de consciência das forças e sistemas de opressão, como patriarcado, racismo e sexismo, entre outros”.

O projeto também tem a finalidade de promover a divulgação, a pesquisa e o debate do cinema e da produção audiovisual.

As homenageadas pelo projeto, frisa Jacy, são “grandes mulheres do cinema brasileiro com trajetórias incríveis de emancipação e de resistência no processo de redemocratização do País.

Glauce Rocha, nascida em Campo Grande, uma figura emblemática do cinema brasileiro, e Leila Diniz, nascida em Niterói em 1945, que se tornou um mito da mulher revolucionária, que rompeu tabus e convenções através de suas ideias e, especialmente, de suas atitudes”.

PERSPECTIVA PSICOSSOCIAL

“Os legados dessas duas atrizes inspiram nosso Cine Mulheres. A relevância desse projeto tem múltiplos destinatários, e o principal seria criar um espaço para mulheres compartilharem suas vivências e experiências de vida.

E a ampliação e fortalecimento das abordagens psicossociais de atendimento à população em uma perspectiva preventiva e de promoção de saúde”, diz a psicóloga. Ao todo, serão projetados 12 filmes no período de 18 meses, escolhidos por uma curadoria de cinema dos membros da equipe do projeto.

“Os temas que vamos abordar serão os que têm uma perspectiva psicossocial, como relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitude, solteirice, participação política, democracia, entre outros” afirma Jacy.

A equipe do projeto é composta por membros docentes e estudantes da UFMS dos cursos de Psicologia, Direito, Audiovisual e Jornalismo. As sessões serão realizadas mensalmente na sala de projeção do MIS.

“Como resultado, esperamos produzir novos sentidos para os problemas psicossociais, a partir da cinematografia apresentada, atribuídos pelos participantes. Fortalecer uma metodologia dialógica entre cinema, psicologia e comunicação e a produção de materiais didáticos sobre essa abordagem. E, finalmente, contribuir com a distribuição e a acessibilidade a filmes especializados, nem sempre disponíveis nos circuitos comerciais, para a comunidade acadêmica e externa, especialmente as mulheres”, conclui professora Jacy.

Na sessão do mês passado, foram exibidos o curta “Jardim de Pedra”, de Daphyne Schiffer, e o média-metragem “Glauces: Estudo de Um Rosto”, de Joel Pizzini.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. O MIS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro.

Com entrada gratuita e participação do Kamisa 10, Kaio & Gabriel gravam novo DVD

Novo DVD da dupla chega após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente

29/10/2025 17h30

Kaio & Gabriel

Kaio & Gabriel Divulgação

A gravação do segundo DVD da dupla Kaio & Gabriel, está marcada para esta quinta-feira (30), a partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. E para os fãs do pagonejo, o grupo Kamisa 10 (K10), um dos principais nomes do pagode nacional, foi confirmado como a participação exclusiva do evento.

O K10 levará ao palco seu repertório de sucessos contagiantes, como “Na Cama Maldita”, “Oi, Sumido” e “Modo Avião”, para um encontro inédito com o sertanejo moderno de Kaio & Gabriel.

Em declaração, Kaio & Gabriel não esconderam a empolgação com a parceria. “A gente sempre quis que o DVD tivesse a nossa essência, mas também um toque diferente, algo que somasse. O Kamisa 10 tem uma vibe incrível e uma conexão muito forte com o público. Vai ser uma mistura que ninguém vai esquecer”, destacaram os cantores.

Show gratuito

Além da participação especial de peso, outro grande destaque do evento é a sua acessibilidade. A Arena do evento terá entrada gratuita, oferecendo aos fãs a oportunidade de prestigiar de perto esse momento histórico na carreira da dupla. Para os demais setores, os ingressos devem ser adquiridos pelos canais oficiais da produtora Santo Show.

“É uma responsabilidade muito grande representar Campo Grande, essa cidade que é uma verdadeira fábrica de talentos. Ter a oportunidade de fazer um DVD aberto, com o público participando, é motivo de muita gratidão e felicidade”, completaram Kaio & Gabriel.

Consolidação

O novo DVD chega em um momento de grande ascensão para Kaio & Gabriel. Após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente, a dupla vive um ano de conquistas. O hit “Não Deixa Eu Não Prestar”, lançado em 2023, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify de forma orgânica.

Com produção assinada por Max Santana, renomado produtor do sertanejo universitário que já trabalhou com artistas como Luan Santana, a gravação promete um som moderno, repertório inédito e uma estrutura grandiosa para marcar esta nova fase.

MÚSICA CLÁSSICA

Moinho Cultural faz parceria com escola da Bolívia e forma orquestra com músicos dos dois países

Moinho Cultural fecha parceria com a Escuela de Música Misional de Santiago de Chiquitos, da Bolívia, e forma orquestra com instrumentistas brasileiros e do país vizinho; concerto de estreia será no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá

29/10/2025 09h00

José Maikson, maestro da Orquestra Sinfônica do Pantanal (Ocamp), também será o regente da Orquestra Sinfônica da Fronteira (OSF)

José Maikson, maestro da Orquestra Sinfônica do Pantanal (Ocamp), também será o regente da Orquestra Sinfônica da Fronteira (OSF) Foto / Divulgação

No sábado, o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá, será o palco da estreia da Orquestra Sinfônica da Fronteira Sul-Americana (OSF), um marco para Mato Grosso do Sul e para a integração cultural entre Brasil e Bolívia.

O concerto “Sinfonia da Integração”, a partir das 20h30min, com entrada franca, vai reunir instrumentistas dos dois países que integram a OSF e apresentarão, entre outras composições, pérolas de Beethoven e de Bizet.

No programa de estreia da OSF, estão dois clássicos do repertório da música de concerto: a “Sinfonia Nº 1”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), primeira das nove célebres sinfonias do genial compositor alemão, e as “Suítes Carmen”, que fazem parte da ópera “Carmen”, composta pelo francês Georges Bizet (1838-1875).

As duas suítes da ópera que estreou em 1875 foram compiladas postumamente pelo também francês Ernest Guiraud (1837-1892), amigo de Bizet.

São peças icônicas que simbolizam a universalidade da música e o diálogo entre culturas, que caem sob medida para a ocasião.

Detalhe importante: pela primeira vez na história do Estado, uma orquestra sinfônica formada por músicos sul-mato-grossenses e bolivianos executará uma sinfonia completa de Beethoven em sua formação original – cordas (viola, violino e violoncelo e contrabaixo), duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes e tímpanos.

“Será um concerto inesquecível. É a realização de um sonho coletivo, o primeiro passo de uma orquestra que veio para ficar e representar a nossa fronteira em grandes palcos”, exalta o maestro José Maikson, regente da Orquestra de Câmara do Pantanal (Ocamp), que também estará à frente da Orquestra Sinfônica da Fronteira na apresentação de sábado.

SONHO E TRANSFORMAÇÃO

A OSF nasce como um potente desdobramento do trabalho que a Ocamp, projeto do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, vem desenvolvendo de um jeito bem promissor.

E agora, como destaca Márcia Rolon, diretora artística do Moinho Cultural, “o sonho se expande”, com músicos brasileiros e bolivianos unindo-se em uma formação sinfônica que busca traduzir “em som e sentimento” a força da diversidade da fronteira.

“Nosso trabalho no Moinho Cultural sempre foi o de conectar culturas e transformar vidas pela arte. A OSF é a concretização desse ideal, uma orquestra que nasce da fronteira, que acredita na força das diferenças e carrega o propósito de levar o nome desse território para o mundo”, afirma a diretora artística do Moinho.

Mas a OSF também carrega um sentido profundo de resistência e transformação social. Criada em uma região marcada por desafios como o tráfico, a exploração e a vulnerabilidade de crianças e mulheres, a orquestra surge como voz de esperança.

“A mensagem que queremos passar com essa orquestra é que é possível fazer arte em uma região difícil, mostrar que daqui também nascem coisas grandiosas e positivas. A música é a nossa resposta diante da violência. É o nosso instrumento de transformação”, reforça o coordenador de música do Moinho Cultural, Vinícius Klaus.

José Maikson, maestro da Orquestra Sinfônica do Pantanal (Ocamp), também será o regente da Orquestra Sinfônica da Fronteira (OSF)Interior do templo do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá, onde o concerto será realizado - Divulgação

APENAS HARMONIA

A ideia da OSF começou a ser desenhada há cerca de três anos, em conversas entre o maestro brasileiro José Maikson e o professor boliviano Diego Vaca. O desejo comum de reunir músicos profissionais dos dois países amadureceu até se tornar realidade este ano, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e a mediação do Moinho Cultural.

“Sempre sonhamos em ter uma orquestra sinfônica aqui, na fronteira. Algo grandioso, que mostrasse que Corumbá e Mato Grosso do Sul têm músicos capazes de tocar obras que são interpretadas nas maiores salas de concerto do mundo. A OSF nasce para mostrar isso. Que a arte da fronteira tem força, talento e excelência”, explica o maestro José Maikson.

A OSF é formada por músicos profissionais da Ocamp e convidados do Brasil e da Bolívia. Mais do que um espetáculo, o projeto representa a concretização de um ideal de integração, geração de oportunidades e formação continuada de jovens artistas da região fronteiriça.

“A música é nossa linguagem comum. Quando brasileiros e bolivianos tocam juntos, não há fronteira possível. Há apenas harmonia”, resume o maestro José Maikson.

OS MÚSICOS

Entre os músicos brasileiros, a orquestra conta com a regência do maestro José Maikson Amorim e o spalla (primeiro-volino) José Antônio Méndez Barba, boliviano pertencente à Ocamp.

No naipe de cordas, estão Maria Fernanda Castilho Acosta, Marco Antônio de Souza, Analice Martins, Gabriela Padilla (boliviana da Ocamp), Kaíza Alves, Karoline Jarcem e Diego Cuéllar (boliviano da Ocamp.

Nos violinos e violas, Emanuel Teixeira na viola; Valério Reis, Daniel Castilho Acosta e Carlos Eduardo Oliveira nos violoncelos, e Yan Alves e Pedro Castedo nos contrabaixos.

Os sopros e metais são representados por Jorge Gil (oboé), Anny Kellen (flauta transversal), Felipe Arruda (clarinete), Brunna Arruda (fagote), Lucas Ortiz (trompete), Raphael Conceição (trompa), Elverson Monteiro, Kaio Lucas dos Santos e Yago Douglas (trombones).

A percussão está a cargo de Leandro Henrique, João Emanoel, Paulo Henrique Nascimento e Clóvis Neto. O piano é executado por Vinícius Klaus.

Do lado boliviano, integram a formação Nicolás Ardaya (oboé), Juan Portal (fagote), Jairo Justiniano (trompa), María René Árias (flauta), além dos violinistas Ariel Suárez, Rebeca Villarroe, Jorge Montero, Evelin Sarabia, Jarol Alexis Suárez, Dalay Fernández e Carolina Mano Cuéllar.

Completam o grupo os violistas Eimar Machado e Giuliana Frey, e os violoncelistas Franklin Coronel e Nicol Quispe.

SANTIAGO DE CHIQUITOS

Durante o concerto de estreia, também será realizada a assinatura de parceria entre o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e a Escuela de Música Misional de Santiago de Chiquitos (Bolívia).

O acordo marca o início da expansão do Sistema de Música do Moinho Cultural, metodologia desenvolvida pela instituição para formação artística e transformação social, que agora ultrapassa as fronteiras do Brasil.

A parceria permitirá que a escola boliviana adote o Sistema Moinho Cultural, que integra música, dança, literatura e tecnologia em uma proposta de educação integral. Cada núcleo poderá implementar o modelo completo ou adaptá-lo de acordo com o perfil e as necessidades locais.

Khatryn Whittaker, gestora da Orquestra de Chiquitos, estará presente na cerimônia, reforçando o lado boliviano nesse novo passo de integração cultural e cooperação entre os dois países.

>> SERVIÇOS

Concerto “Sinfonia da Integração”

Sábado, às 20h30min;
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora;
Rua Dom Aquino, nº 1.037, Centro, Corumbá, em frente ao Jardim da Independência;
Entrada gratuita.

