Toninho sem segredos no jardim

agenda cultural

Brad Pitt vive um veterano das pistas que retoma a carreira no longa-metragem "F1", principal estreia desta semana no cinema; banda Ovelhas Elétricas lança novo videoclipe no Pizza Pub, festas celebram orgulho LGBT e clube de leitura destaca poeta carioca

Brad Pitt está à frente do elenco do longa-metragem, rodado na Inglaterra, dirigido por Joseph Kosinski e produzido pela heptcampeão Lewis Hamilton Divulgação

Com produção do heptacampeão Lewis Hamilton, o longa-metragem “F1” é a principal estreia desta semana nos cinemas de shopping center. O filme apresenta o galã Brad Pitt como um veterano que tenta voltar ao circuito décadas após ter abandonado as pistas e vem sendo elogiado, especialmente, pelo trabalho de som e fotografia de sua equipe de produção. Quem acompanha a mais importante categoria do automobilismo sabe o quanto é importante nas transmissões televisivas o cuidado com esses dois quesitos.

O ronco dos motores, verdade ou não, sempre foi sinônimo de potência, e na hora de conferir uma ultrapassagem ou colisão, a imagem perfeita também fala mais alto. Enfim, a estampa de Pitt, aos 60 anos, não é o único chamariz do longa dirigido por Joseph Kosinski (“Tron”, “Top Gun: Maverick”, “Twisters”), que traz ainda no elenco, astros e estrelas como Javier Bardem, Damson Idris e Kerry Condon, além da participação de pilotos como Hamilton e Max Verstappen.

Confira a sinopse de “F1”, que teve as imagens de corrida filmadas na Inglaterra: “Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo”.

OVELHAS ELÉTRICAS

O Pizza Pub, na Rua 14 de Julho, recebe hoje a banda Ovelhas Elétricas, que faz o show de lançamento de seu novo videoclipe, “Escravo do Dinheiro”, a partir das 21h, com entrada franca. A produção audiovisual foi bancada com recursos da Lei Paulo Gustavo, e o trio define o seu trabalho como “teatrorock”, que lembra uma expressão usada por José Agrippino de Paula, guru da tropicália, ao se referir aos happenings teatrais que realizou no fim da década de 1960 com Maria Ester Stockler e o grupo Mutantes.

Ovelhas Elétricas surgiu em 2022, em Campo Grande, com estética cyberpunk, buscando inovar a cena por meio de uma performance teatral e agressiva. Nos bares da Capital, Gui Hadd (baixo e vocal principal) e Lulu Punk (baterista e vocal) criaram a banda de forma despojada, mas com o intuito de trazer mais público para a cena alternativa autoral da cidade. Com o tempo, a banda evoluiu para uma sonoridade que mistura subgêneros do rock, como punk, hard rock, nu metal, heavy metal, rock psicodélico e rock de garagem. Em abril de 2024, BoniD (guitarra e vocal) entrou para a banda.

SESC PROSA

No fim de semana do Sesc Teatro Prosa, sempre com entrada franca, tem show musical da banda Uskaradakombi, na noite de hoje, e sessão do longa de animação, na tarde de amanhã. A banda define sua experiência musical como uma fusão do “rústico ao contemporâneo com identidade própria”. Com arranjos vocais autorais e harmonizados, Uskaradakombi é formado por Matheus Ortiz (violino e bandolim), Douglas Dakombi (violão e gaita), Flavio Ottoni (bateria e percussão) e Xandão Ourives (contrabaixo elétrico).

Todos eles cantam, e o repertório transita por clássicos como “Have You Ever Seen the Rain”, baladas românticas e temas instrumentais “enérgicos e dançantes”. A apresentação faz parte do American Corner, uma parceria do Sesc MS com o Consulado dos Estados Unidos. Às 19h.

No Cine Clubinho de amanhã, com duas sessões, às 14h (que terá audiodescrição e libras) e às 16h, o desenho animado “Ernest e Celestine” traz os dois personagens do título viajando de volta ao país de Ernest para consertar seu violino quebrado. “A terra exótica é o lar dos melhores músicos do planeta e a música enche constantemente o ar de alegria. Porém, ao chegarem, os dois heróis descobrem que todas as formas de música foram proibidas há muitos anos – e para eles, uma vida sem música é impensável”, informa a sinopse da produção dirigida por Julien Chheng e Jean-Christophe Roger.

PÁSSARO-POESIA

O clube de leitura Pássaro-Poesia realiza amanhã, às 10h, na Hámor Livraria, mais um encontro aberto a quem deseja mergulhar no universo da poesia, com o livro “Sal de Fruta”, da poetisa e tradutora carioca Bruna Beber, por meio de um bate-papo descontraído, sem a necessidade da leitura integral da obra para participar.

O escritor Henrique Pimenta e a jornalista Camila Mortari criaram o clube no início deste ano, com a ideia de proporcionar “um espaço e um tempo para que amantes do texto poético possam ler e bater um papo sobre as suas impressões de leitura”. Houve, até agora, três encontros, com conversas sobre Manoel de Barros (“Livro sobre Nada”), Hilda Hilst (“Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão”) e Diana Pilatti (“Palavras Diáfanas”). Na Rua Amazonas, nº1.080.

LGBTQIAPN+

Junho, o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, chega ao fim com vários eventos na Capital celebrando a exaltação e o respeito à diversidade sexual. E a agenda seguirá julho adentro. No Museu da Imagem e do Som, 1ª edição da Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ ganha abertura amanhã, com show de Ruschel, DJ Set e a vernissage do evento. No bar Kafofo (R. Dr. Temistocles, nº112, Centro), também no sábado, tem a estreia da festa Infame.

