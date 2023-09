Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Arthur Schopenhauer - filósofo alemão Nas pessoas de capacidade limitada,

a modéstia não passa de mera honestidade,

mas em quem possui grande talento, é hipocrisia”.

FELPUDA

Depois de sonhar em ser candidato a governador, a senador e a deputado federal, ex-prefeito de cidade do interior de Mato Grosso do Sul fez o inverso do ciclo da natureza e voltou à crisálida. Voou como borboleta ali, lá e acolá, a fim de viabilizar suas pretensões com a cúpula do partido, mas não conseguiu sinal verde para ir em frente. Tudo indica que o dito-cujo acabou tomando doses de semancol e agora, politicamente, anda mais quieto que criança quando faz “o número dois” na fralda. Também, pudera!…



Sem chance

Vereadores de Campo Grande mantiveram veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto do colega Professor André Luis, que obrigava a instalação de câmeras de segurança na sala de eutanásia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A explicação para a proposta ter sido barrada é que se trata de uma violação das normas de iniciativa, além de que há a preocupação com o clamor social em eventual divulgação das imagens.



Golpe

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) veio a público informar que criminosos estão aplicando golpes virtuais com o nome da empresa em supostas ofertas de cestas básicas, no recebimento de alimentos doados aos municípios. Para tanto, os golpistas solicitam dados pessoais de prefeitos ou outros agentes públicos. Foi divulgada uma nota alertando que a Conab não faz esse tipo de comunicação fora de seus canais oficiais.

Os irmãos Márcia Maria Orro Gonçalves e Mário Márcio Orro Gonçalves

Elisa Bucchi



Fora de prumo

Figurinha que usava suas redes sociais para desferir ataques

à turma da esquerda e, em alguns casos, até aos companheiros do mesmo time agora se vê enrolado com mais uma decisão judicial. Foi condenado por crime de ódio, pois fez postagem dizendo que não via a hora de comprar um caibro para investir contra os esquerdistas. Mudando um pouco o dito popular: quem posta o que quer, recebe condenação que não quer.



Mas, porém...

Em MS, o Republicanos terá que usar argumentos mais fortes para aplacar o descontentamento do eleitorado mais conservador sobre a nomeação de um dos seus deputados federais para um ministério do governo do PT. O parlamentar se licenciou do partido, e a sigla, que é um braço da Igreja Universal, diz que agirá com “independência colaborativa”, ou seja, não será oposição nem integrará a base de Lula. No jogo de palavras, mostrou que sua posição é o famoso “sem querer, querendo”.



Destaque

Quem está sorrindo de orelha a orelha é o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso

do Sul. Isso porque a Casa de Leis é destaque na sexta edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo, que ocorrerá nesta quinta e sexta-feira, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, Suíça. A deputada Mara Caseiro, presidente da Escola do Legislativo, vai expor sobre o tema “Interação do Poder Legislativo com o terceiro setor”.



Aniversariantes

Nabiha de Oliveira Maksoud,

Joelson Duarte,

Gisela Dória Sirimarco Nasser,

Oscar Tenuta,

Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro,

Francisco de Assis Simioli Espíndola,

Ademir Berbet Gonçalves,

Humberto Jorge Matos Viana,

Iracema Afonso de Souza,

Wilson Ferreira Rocha,

José Luiz Matos Pessoa,

Francisco Eudo Cordeiro de Souza,

Celso Sokuzo Guibu,

Nelson Valente Dienes,

Zoé Vargas de Andrade,

Carlos Roberto Selvo

do Nascimento,

Marcos Pinheiro da Silva,

Lurdes Frosi Perruzo,

Nery Anzoategui,

Fabiano Telo Bellissimo,

Tarsila Passarelli Barros de Souza,

Yonne Ribeiro Orro,

Natal Baglioni Meira Barros,

Luiz Felipe Barros Buainain,

Albino Gonçalves Lima Neto,

Neilon Ramires,

Izabel Cristina Vargas Ajala,

Marcos José Mendes,

Creunede Ramos Pereira,

Aurélio Cance Júnior,

Alexandre Rui Neto,

Gilberto Portela Lima,

Michael Cesar Oliveira,

Flávio Santana Braga,

Rogerio de Oliveira Lopes,

Sebastião Pinheiro Valadares,

Miguel dos Santos Andrade,

Antonia Martins,

João Paulo Franco,

Laila Carriel,

Ana Cristina Candido de Souza,

Josimar Ferreira dos Santos,

Branca Maria de Menezes,

Roque Fachini Filho,

José Carlos Kiyoshi Kurashige,

Hailton Augusto dos Santos,

Edson Cardoso de Sá,

Ruth Daiane da Rosa Vera,

Renê Ferreira de Souza,

Beatriz Cuellar,

Walter Bastos Ribeiro Garcia,

Noelia Medeiros Rocha,

Nair Ferreira Amaral,

Cyntia Tereza de Medeiros,

Fernando Webber,

Márcio Alves Chaves,

Dr. Orestes Rocha,

Belaus Pereira,

Antonio Almeida Lira,

Sérgio Pereira Pires,

Vanildo Barraquel,

Edir Alves Mesquita,

Cleusa Ribeiro,

Taís Batista Domingos,

Fabiana Silvestre da Silva,

Meise Belomo Silvestrin,

Rosa Maria Scapulatempo,

Piternilson Oliveira Trelha,

Marcelo Guedes Colombo,

Cláudia Rodrigues de Freitas,

Orlando Prado e Silva,

Laura Miti Marques,

Moacir de Almeida Portela,

Arlindo Ramires,

Ana Maria Ottoni,

Josué Andrade da Silva,

Maria Emília Lustosa,

Alcione Lima de Almeida Cruz Barbosa,

Eugênia Fernandes Soares,

Gisele Arruda,

Jesiel Pereira,

Nara Lúcia Lima,

Romero Cândido de Souza,

Gilsilene Lucena Nascimento,

Maria Eulina Barreto,

Rosa Ildete Amorim de Queiroz,

Mário Márcio Ramalho,

Bruno César Fernandes,

Jairo Shoitiro Kamimura,

Sandra Andrade de Freitas Royer,

Guilherme Leal Junior,

Rossana Galli Veiga Franco,

Neraldo Dall Pogetto,

José Ricardo Andréa,

Eron Brum,

Victor Rafael Gonzales Abbate Filho,

Leticia Campos Baird,

Joyce Coelho Feitosa,

João Luiz Caliani Moscateli,

Lucilia Teodora Villela de Leitgeb Lourenço,

Silvana de Carvalho Teodoro Zubcov,

Erika Junko Dehira Motoyama,

Lissandro Augusto Kruger,

Arceu Francisco Lorenzoni,

Marly Grubert Chaves.

Colaborou Tatyane Gameiro