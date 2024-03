"Trabalho intenso o dia todo, sem olhar o telefone e soube que já andaram me derrubando"

Na semana que vem, completa um ano que o STF recebeu o inquérito envolvendo a compra de 300 respiradores pelo Consórcio Nordeste ao custo de R$ 48 milhões. Depois, nunca mais se teve notícia da falcatrua. A investigação envolve conhecidas figuras do PT, como como o ministro Rui Costa.

MAIS: o ministro da Casa Civil, que, na época, governava a Bahia e, como presidente do grupo fez o pagamento milionários por aparelhos que nunca foram entregues. Criada dois meses antes, a empresa de produtos de maconha HempCare levou a bolada milionária do Consórcio Nordeste.

Precisando de descanso

A cantora e apresentadora Anitta, que completará 31 anos no próximo dia 30, fez alguns desabafos para a revista Cosmopolitan UK, no qual é capa. A primeira delas foi sobre sua bissexualidade: ela disse que não é preciso estar com mulheres para ser bissexual. “As pessoas querem ditar como você deve se comportar como bissexual. Eu nunca namorei uma mulher. Tive um caso com uma pessoa, mas não foi sério... O mesmo acontece com os homens! As pessoas gostam de dizer: ‘ah, ela diz que é bissexual, mas nunca teve namorada’”. Falou sobre sua doença em 2022, e que seu medo de morrer fez ela se dedicar ao extremo aos seu álbum Versions of Me. “Eu estava tão desesperada. Achei que fosse morrer. Decidi fazer um álbum que eu achasse legal, sem me preocupar com streaming ou algoritmos. Como artista, você se sente pressionado a deixar de lado o que sente instintivamente para ter sucesso”. E finaliza dizendo que precisa priorizar seu descanso. “Minha carreira tem sido um exercício de ego. Esta jornada que escolhi é muito cansativa. Requer muito trabalho energético. Tenho muita sorte de fazer parte disso, mas tem sido difícil para mim fisicamente. Meu corpo não está respondendo bem ao trabalho intenso que faço, para ser sincera. Estou animada, feliz, mas me sinto fraca. E ainda estou encontrando maneiras de priorizar o descanso”.

Quatro minutos de Lewandowski

epois de seis anos do assassinato de Marielle Franco, no meio da semana passada, de repente, o ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, avisou que faria um pronunciamento sobre o caso. Agitação geral: todos esperavam que ele iria anunciar quem havia mandado matar a vereadora e por qual motivo. Na hora marcada, decepção total: Lewandowski limitou-se a informar que o ministro Alexandre de Moraes (STF) havia homologado o acordo de delação premiada firmado entre a Polícia Federal e o ex-policial militar Ronnie Lessa, agora assassino confesso. Falou apenas quatro minutos, disse que “a elucidação está próxima”, virou as costas e foi embora. Não era o mesmo homem respeitado por competente decisões em 17 anos no Supremo Tribunal Federal.

Quem mandou

Na campanha de 2022, Lula prometera a solução do caso Marielle e até agora não aconteceu nada, o que piora sua popularidade. Então, achou que o acordo de delação premiada seria um bom motivo para o espetáculo teatral que se viu esta semana. O ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, apenas aceitou o Ministério da Justiça por pressão de Lula que o indicou para a Corte. Marisa Letícia, segunda mulher de Lula, era muito amiga da mãe de Lewandowski, o que o catapultou para o STF. E a ideia de um mini anúncio sobre o caso foi igualmente petista: Lewandowski não pode recusar – e estava constrangido.

Duas vezes a melhor

A chef de cozinha Janaína Torres, teve seu talento mesmo que tardiamente reconhecido. Ex-mulher de Jefferson Rueda (foi traída) no ano passado foi eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best. Sobre a sociedade com o ex-marido ela garante: “O nosso trabalho continua sendo reconhecido, continua ganhando prêmios mesmo a gente não estando mais junto como casal. Porque A Casa do Porco não tem nada a ver com uma separação pessoal”. Agora a dona do Bar da Dona Onça, da A Casa do Porco, da Sorveteria do Centro, do Sítio Rueda, do Açougue Porco Real e do Hot Pork, acaba de ser eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo 2024. E claro que ela pretende abrir um restaurante só seu, “com as minhas vivências. As pessoas não conhecem a minha história”. E completa que o objetivo principal é tornar a cozinha de qualidade o mais acessível possível, vender comida a preços altos para clientes selecionados vai contra suas origens, experiências de vida, o que não seria gratificante para ela. “Não quero limitar meu alcance à elite privilegiada”.

In – Suco de beterraba

Out – Suco de abóbora

"Pacto federativo"

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) quer montar uma espécie de plano federativo de reduções de CO2. A ideia é costurar caso a caso com os governadores e secretários do meio ambiente, medidas específicas para frear o lançamento de poluentes nos respectivos estados. Marina e equipe tratam a iniciativa como condição básica para o Brasil cumprir sua meta de cortar as emissões de gases efeito estufa em 53% até 2030. O perigo é Marina pressionar governadores e criar rusgas políticas – é o que Lula menos quer. Hoje, Marina, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin são os indemissíveis do governo.

Até quando?

Lula resolveu bancar a permanência no posto da ministra da Saúde, Nísia Trindade, resistindo à maior pressão já feita pela cabeça de um titular do primeiro escalão do atual mandato. Lula acha que demitir Nísia à certa altura, seria uma “rendição” ao Congresso (Arthur Lira quer o lugar para algum indicado pelo Centrão). Para o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Nísia “é um luxo para o Brasil”. Cientista social e professora universitária, ficou à frente da Fundação Osvaldo Cruz (de 2017 a 2022) que se tornou símbolo em defesa da ciência durante a pandemia contra o negacionismo de Bolsonaro. Ninguém faz grandes apostas, contudo, no tempo em que Nísia permanecerá no posto.

PÉROLA

“Trabalho intenso o dia todo, sem olhar o telefone e soube que já andaram me derrubando”, de JEAN PAUL PRATES // presidente da Petrobras, sobre boatos de sua demissão, que prejudicou ações da estatal na Bolsa.

GORDAS FÉRIAS

Investigado pela morte de Marielle Franco, o conselheiro do TCE Domingos Brazão, que ficou afastado seis anos do posto (ficou preso de 2017 a 2023), continuando a receber salário de R$ 52 mil, agora vai receber R$ 581.400 por 420 dias de férias não gozadas. Entre tirar um ano e dois meses de férias ou receber a gorda quantia, Brazão optou por aumentar sua conta bancária em mais de meio bilhão de reais. Depois de solto, com restrições impostas pela Justiça, Brazão e demais conselheiros foram impedidos de retornar a seus cargos no TCE.

Farras pesadas

O Tribunal de Contas da União, apesar das tentativas do ministro Fernando Haddad (Fazenda) acaba de fazer novo alerta ao governo federal: é preciso resolver – localizar e punir – irregularidades praticadas por gestões passadas e interromper. Essas irregularidades constam dos pareceres das contas presidenciais de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Haddad tentou cortar o Perse (Programa de ajuda a bares, restaurantes e eventos) e parte da desoneração da folha de pagamentos. Foi vencido pelo Congresso.

BOMBA FISCAL

A Advocacia-Geral da União (AGU), com Bruno Messias no comando, deverá fechar ainda este mês um acordo com os governos do Pará e Amazonas relativo ao pagamento dos precatórios da Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). O acerto seguirá os moldes da negociação acertada com Ceará e Rio Grande do Norte. A União vai repassar ao Pará e Amazonas recursos para pagamento de dívidas acumuladas entre 1998 e 2007. Todo o trabalho da AGU é para desarmar uma bomba fiscal que poderia alcançar R$ 30 bilhões em repasses não feitos. Com os acordos, o tamanho da conta cai R$ 9 bilhões.

Bloqueio

O Ministério Público de Contas junto ao TCU pediu a inclusão do PL como réu de uma ação civil que solicita que os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro sejam condenados a pagar R$ 100 milhões. Na ação, o subprocurador Lucas Furtado solicita que seja indisponibilizados R$ 27 milhões do PL por envolvimento com a trama golpista. No mesmo documento, Furtado pede que, caso o partido seja incluso como réu na ação civil, sejam bloqueados R$ 100 milhões. O documento afirma que a estrutura do partido foi utilizada para reuniões golpistas.

MAIS UM

Douglas Tavolaro, que trouxe para o Brasil a CNN, em 2020 e depois foi forçado a deixá-la por desentendimento com patrocinador da empreitada, o empresário Rubens Menin, agora está trazendo a versão brasileira da CNBC. Nos Estados Unidos, faz jornalismo de economia e negócios. Entre nós fará jornalismo total e “contra a polarização”, que efetivamente não existe. Um dos canais especializado em jornalismo só faltava beijar Jair Bolsonaro e acabou se dando mal. A CNBC concorrerá com a Globo News, CNN Brasil, BandNews, RecordNews e Jovem Pan (todas com menos de um ponto de audiência).

MISTURA FINA

ENQUANTO o governo enfrenta total constrangimento por não conseguir capturar dois presos que escaparam do presídio federal de “segurança máxima”, outros 327.866 bandidos seguem a vida sem serem incomodados por operações cinematográficas. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça: é o número de mandados de prisão ou internação à espera de cumprimento. O mais antigo é do Pará e data de 8 julho de 1971: são 52 anos dando baile nas autoridades sem cumprir oito anos por roubo.

JAIR Bolsonaro resolveu fazer nova tentativa para reduzir a resistência do eleitorado feminino contra ele. Acompanhará Michelle, sua mulher, que viaja pelo país trabalhando pelo PL Mulher, do qual é presidente de honra. Quando começou seu tour nacional, a própria Michelle, não queria ter seu maridão na troupe. Achava que seus discursos eram diferentes e ele atrapalhava o trabalho dela. Certa vez, colocou-o para fora do cenário.

O EX-ministro José Dirceu, que ainda falta resolver pendências de processo para ser um homem livre, ficou entusiasmado com o resultado de seu jantar comemorativo de 78 anos, em Brasília. Tinha presentes de vários blocos e o clima era de grande camaradagem, com a maioria achando que é hora dele voltar à cena maior da política. Então, está desistindo de sonhar com a Câmara em 2026 e concentrando novo sonho no Senado.

CUT, UGT e Força Sindical querem levar a tradicional celebração de 1º de maio do Anhangabaú para o Itaquerão, na Zona Leste de São Paulo. A mudança se deve à dificuldade de organizar o evento no Dia Internacional do Trabalho no local, após sua concessão para iniciativa privada. Lula já foi convidado e aceitando, estará “em casa”. Além de corinthiano, foi no seu governo que a Odebrecht construiu a Arena Itaquera.

A SAF do Atlético-MG – leia-se Rubem e Rafael Menin, da MRV e Ricardo Guimarães, do BMG – está burilando a melhor estratégia para acessar o mercado de capitais. É um jogo que deve ser jogado em dois tempos. O primeiro passaria pela emissão de debêntures conversíveis; seria um aquecimento para, depois, haver a abertura do capital em Bolsa. Rubem Menin, bilionário, dono do Banco Inter e da CNN, é o maior entusiasta do IPO.