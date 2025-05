Tradicional Festa do Queijo será realizada neste sábado; Veja atrações

Diálogo

Marie Curie - física polonesa

"Nunca subestime o poder de um pequeno passo para uma grande mudança”.



Primeira-dama de cidade do interior, que vive se metendo em episódios polêmicos juntamente com o marido, foi contemplada com emprego de salário invejável na Assembleia Legislativa de MS. A felizarda foi nomeada no cargo em comissão de assessor de gabinete parlamentar, acolhida por deputado que já se meteu em confusões judiciais. Como a mais nova “barnabé de luxo” reside 289,4 quilômetros distante de Campo Grande, seu local de trabalho, será difícil explicar a mágica para cumprir expediente. Talvez vá justificar que pediu “emprego” e não “trabalho”. Assim sendo...

Homenagem



A Assembleia Legislativa de MS vai conceder a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Arquiteto e Urbanista Celso Costa a profissionais e instituiçõesque se destacarem.

A criação da homenagem foi proposta do deputado Rinaldo Modesto. A solenidade de entrega deverá ocorrer anualmente, em dezembro, quando se celebra o Dia do Arquiteto.

O análogo de hambúrguer de babaçu e farinha de amêndoas são dois novos produtos resultantes da união entre conhecimentos científicose tradicionais na Amazônia Maranhense. Participaram as mulheres

da Cooperativa Mista da Agricultura Familiar e do Extrativismo do Babaçu (Coomavi), em Itapecuru-Mirim, da Associação Clube de Mães Quilombolas Lar de Maria, da comunidade Pedrinhas Clube de Mães

em Anajatuba (MA) e, ainda, da Associação de Quebradeiras de Coco de Chapadinha do Assentamento Canto do Ferreira. Como representantes da ciência, fizeram parte dos estudos pesquisadores da Embrapa Maranhão (MA), da Embrapa Agroindústria Tropical (CE),da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da Universidade Federal do Ceará (UFCE), em parceria com a Rede ILPF e financiamento da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) no Brasil.

No muro



O PSDB e o Podemos ainda estão “patinando” sobre o que desejam da vida, pois, diferentemente

da federação PP-União Brasil, até agora não decidiram se haverá fusão, incorporação ou se seguirão o exemplo daquelas duas siglas. Uma convenção, marcada para junho, decidirá qual o rumo a ser seguido. Nada a estranhar, avalia conhecido político que assiste a tudo de camarote, lembrando que, desde o seu surgimento, o ninho tucano é conhecido por ficar sempre em cima do muro e, nesse tempo, vai que se encante com outros acenos.Como se vê...

Do contra



O fato de PP e União Brasil terem formado a federação União Progressista não alterou

a predisposição de “combate” – no campo político – da ex-deputada federal Rose Modesto. Ela publicou nas redes sociais que continuará fazendo oposição à prefeita Adriane Lopes, com a qual disputou as eleições

em 2024 e foi derrotada. É a típica situação em que “adversário”

se torna “inimigo”.

Visita



Quem está sendo aguardada em MS, para mais uma visita é Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. Ela deverá vir a Sidrolândia, no dia 24, para participarde evento gratuito com foco

nas mulheres. A administração do município está sob comando do PL: o prefeito Rodrigo Basso foi eleito com 61,27% dos votos, quase o dobro da segunda colocada, que tentava a reeleição.

