Travou na dieta? Saiba evitar flacidez e queda de cabelo

A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.

Denis Felipe

Denis Felipe

27/08/2025 - 16h15
É muito comum ouvir pessoas dizendo que faz de tudo, tenta estratégias mirabolantes, dietas da moda e mesmo assim não consegue emagrecer, desiste no meio do processo pelos colaterais como excesso fome, compulsão alimentar ou ainda quem até emagrece mas volta a engordar, conhecido como efeito sanfona.

O Temido efeito platô: 

“A partir dos 40 anos de idade, homens e mulheres experimentam de uma redução da sua taxa metabólica, isto é, começam a ficar com o metabolismo lento e isso propicia o ganho de peso”, ressalta ainda “mas, isso pode acontecer até mesmo em jovens com distúrbios hormonais, déficits vitamínicos, e inflamação crônica. É preciso acompanhar e corrigir as causas uma a uma de acordo com os exames, isso é Medicina de Precisão aliada ao Emagrecimento”.

Estratégias para Superar o Platô:

  • aumentar a frequência de exercício físico;
  • consumir mais proteínas;
  • suplementação personalizada;
  • higiene do sono e prática regular de musculação;
Dra. Mariana VilelaDra. Mariana Vilela

Beleza em Risco? Como cuidar da pele e do cabelo: 

Um receio que muitos tem é da queda capilar e da flacidez após o Emagrecimento. A queda de cabelo ocorre devido ao aumento do estresse oxidativo que o próprio processo de perda de gordura causa, além de uma possível deficiência nutricional, que somados culminam na perda dos fios.

De acordo com a Dra.Mariana Vilela alguns nutrientes são indispensáveis ...

“sempre suplemento meus pacientes que já possuem tendência para calvice, preventivamente. Vitaminas como B7 Biotina, B5 Acido Pantotenico e o Silício são importantíssimos para a saúde tanto da raiz quanto da haste capilar, bem como para prevenção da queda de cabelo. Por isso é indispensável o check-up pré-tratamento e o acompanhamento médico para a perda de peso” reforça.

Já a Flacidez, é temida com o avançar da idade devido a perda da capacidade de produção de colágeno e elastina pela pele. Oque muitas vezes é acelerado pelo emagrecimento sem acompanhamento médico.

“Dentro da clínica, isso também é uma preocupação nossa, porque cuidar do nosso paciente e zelar pelo bem-estar dele é o nosso principal objetivo”.

Se você quer prevenir a Flacidez, a Dra. Mariana deixou aqui 3 dicas que devem estar alinhadas na sua rotina: 

  • Ingesta proteica: pelo menos 2g/kg/dia 
  • Homeostase hormonal – níveis adequados dos hormônios
  • Exercício de força como a Musculação por exemplo.

“O mais importante de tudo é o paciente entender que não está sozinho e que existe acompanhamento multidisciplinar para essas questões”, reforça Dra.Mariana. 

Desafios irão surgir, porém são plenamente resolvidos com a orientação e o respaldo profissional correto. Faça seus check-ups com regularidade, cuide dos seus níveis hormonais, de vitaminas e de nutrientes e esteja em dia com a sua rotina de treinos e dieta.

As dificuldade irão surgir mas uma equipe alinhada é capaz de retomar os seus resultados e garantir o seu sucesso de tratamento.
 

Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830 - MS é a médica responsável pela sua mudança de vida. Especialista em emagracimento saudável e perfomance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis, torna a Dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. Agenda agora mesmo uma consulta.

 

DIPLOMA NA MÃO, BOTA NO PÉ

Estudantes de MS comemoram formatura na Festa do Peão em Barretos

Grupo não queria festa de formatura convencional, mas sim algo inusitado

27/08/2025 11h30

Fernanda Deluqui, de 29 anos, formanda de Psicologia

Fernanda Deluqui, de 29 anos, formanda de Psicologia ARQUIVO PESSOAL

Nada de vestido longo, terno, salto, penteado ou baile e sim bota, chapéu, xadrez e muito sertanejo.

Acadêmicos do décimo semestre, do curso de Psicologia, da Unigran-Campo Grande, decidiram comemorar sua formatura de uma maneira inusitada e bem longe da cidade em que estudam.

Em vez de optarem pela tradicional festa com colação e baile, decidiram celebrar na Festa do Peão, em Barretos (SP), maior festival de rodeios da América Latina.

De beca e canudo na mão, Fernanda Deluqui (29), Renato Corrêa (41), Roseli de Paula (47), Maicon Lisboa (38) curtiram dois dias de festa, sexta-feira (22) e sábado (23), ao som de Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.

De acordo com a formanda Fernanda Deluqui, a ideia surgiu porque o grupo não queria uma formatura convencional, mas sim algo inusitado.

“Não conseguimos organizar desde o início para pagar a festa tradicional, então, no oitavo semestre, decidimos pensar em algo que tivesse a nossa cara. Barretos foi a escolha perfeita, porque é algo que todos nós gostamos e sempre tivemos vontade de conhecer. Além disso, Bruno & Marrone sempre tocaram nas nossas confraternizações depois da aula, então fazia muito sentido comemorar ouvindo eles ao vivo”, explicou.

“Sempre foi um sonho nosso ir para lá. A gente só acompanhava pelas edições anteriores, mas nunca tinha ido. Como era a nossa formatura, fizemos de tudo para dar certo. Foi como realizar dois sonhos de uma vez: comemorar o fim do curso e viver a experiência da Festa do Peão”, complementou.

Eles saíram de carro de Campo Grande (MS) na quinta-feira (21) e demoraram cerca de oito horas para chegarem em Barretos (SP). Permaneceram no município paulista até domingo (24) e, além de curtirem os shows, ainda aproveitaram para conhecer a cidade.

“É uma energia surreal! Chegamos cedo para acompanhar desde o rodeio, vimos nosso conterrâneo Gustavo, do Mato Grosso do Sul, vencer a montaria e foi muito emocionante. O evento é muito organizado, vibrante e inesquecível. Sem dúvida, ficará para sempre na nossa memória”, comentou o grupo.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos é o maior evento de rodeio da América Latina, organizado pelo Clube Os Independentes. A 70ª edição ocorre de 21 a 31 de agosto de 2025, no Parque do Peão, em Barretos, cidade localizada a 719 quilômetros de Campo Grande.

SAÚDE

Uso do aparelho auditivo reduz significativamente o risco de demência, diz estudo

Participantes com perda auditiva que buscaram tratamento tiveram redução de 61% da chance de desenvolver condição, indica trabalho publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama)

27/08/2025 10h00

Uso de aparelho auditivo é importante para a saúde cerebral

Uso de aparelho auditivo é importante para a saúde cerebral Foto/ Pixabay

Um novo estudo americano mostrou que o uso de aparelhos para o tratamento de perda auditiva é capaz de reduzir significativamente o risco de demência. Entre os participantes que fizeram uso dos dispositivos, houve uma diminuição de 60% dos casos de doenças neurodegenerativas.

O trabalho, publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama), reforça a importância do uso dos aparelhos, que ainda é pouco difundido. Estima-se que apenas 17% das pessoas com perda auditiva moderada ou grave os usam.

A correlação entre demência e a perda auditiva já é conhecida pelos pesquisadores há alguns anos, sendo esta considerada um dos principais fatores de risco para o declínio neurológico. Raquel Molina, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), diz que há algumas hipóteses que podem explicar essa relação.

Além disso, os autores do trabalho apontam que, nos Estados Unidos, pessoas que podem pagar pelos aparelhos geralmente têm acesso a melhores cuidados de saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aparelhos auditivos, lembra a professora Raquel Molina, embora haja uma fila de espera.

Neste ano, foram publicados os resultados de um estudo que revela evidência dos efeitos da perda auditiva no agravamento do declínio cognitivo na população brasileira. O trabalho incluiu 800 brasileiros com idade média de 50 anos e mostrou que a dificuldade de audição aumenta a progressão do declínio cognitivo.

Pesquisas como essa reforçam a importância da prevenção. Silvana Maziviero, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), afirma que existem perdas que são tratáveis com muita simplicidade, como a presença de rolha de cerume no canal auditivo. “Tem pessoas que convivem com esse cerume por anos sem perceber”. Infecções e otites também são causas tratáveis e reversíveis.

Por outro lado, perdas auditivas progressivas e lentas que ocorrem com o envelhecimento exigem o uso de aparelhos auditivos ou cirurgias com próteses implantáveis. Nesses casos, a especialista ressalta a importância de detectar e intervir o quanto antes no problema. “Quanto mais precoce a gente reabilitar, melhor. Quando o paciente chega mais tarde, é mais difícil”, diz.

Para fazer o diagnóstico ainda nos primeiros estágios do problema, é preciso que a família fique atenta aos sinais, como a dificuldade de comunicação. Isso porque o paciente, quase sempre, não consegue perceber as próprias dificuldades.

Para contribuir com a identificação de problemas auditivos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também disponibilizou neste ano um aplicativo para celular, o hearWHO, que avalia a capacidade de audição.

Além da perda auditiva, a prevenção da demência no fim da vida envolve a atenção a outros fatores de risco. Segundo um estudo brasileiro do ano passado, por meio do tratamento e da prevenção de 12 fatores de risco, quase metade dos casos de demência no País seriam evitados. Entre eles, baixa escolaridade, obesidade e hipertensão também figuram como causas importantes de neurodegeneração na população.

Para Maziviero, também é preciso reduzir o preconceito contra o uso de aparelhos auditivos, ainda cheio de estigmas. Segundo ela, o cuidado com a audição, especialmente nos dias atuais, é fundamental para termos um envelhecimento mais saudável. “É uma poupança que a gente está fazendo, uma reserva auditiva para daqui a alguns anos”.

*SAIBA

14 fatores associados aos casos de demência* 

  1. – Baixo nível educacional;
  2. – Colesterol alto;
  3. – Consumo excessivo de álcool;
  4. – Depressão;
  5. – Diabetes;
  6. – Falta de atividade física;
  7. – Falta de contato social;
  8. – Hipertensão;
  9. – Lesões graves na cabeça;
  10. – Obesidade;
  11. – Perda de audição;
  12. – Perda de visão;
  13. – Poluição do ar;
  14. – Tabagismo.

* Levantamento publicado na revista The Lancet, em 2024.

