Travou na dieta? Saiba evitar flacidez e queda de cabelo

É muito comum ouvir pessoas dizendo que faz de tudo, tenta estratégias mirabolantes, dietas da moda e mesmo assim não consegue emagrecer, desiste no meio do processo pelos colaterais como excesso fome, compulsão alimentar ou ainda quem até emagrece mas volta a engordar, conhecido como efeito sanfona.

O Temido efeito platô:

A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.

“A partir dos 40 anos de idade, homens e mulheres experimentam de uma redução da sua taxa metabólica, isto é, começam a ficar com o metabolismo lento e isso propicia o ganho de peso”, ressalta ainda “mas, isso pode acontecer até mesmo em jovens com distúrbios hormonais, déficits vitamínicos, e inflamação crônica. É preciso acompanhar e corrigir as causas uma a uma de acordo com os exames, isso é Medicina de Precisão aliada ao Emagrecimento”.

Estratégias para Superar o Platô:

aumentar a frequência de exercício físico;

consumir mais proteínas;

suplementação personalizada;

higiene do sono e prática regular de musculação;

Dra. Mariana Vilela

Beleza em Risco? Como cuidar da pele e do cabelo:

Um receio que muitos tem é da queda capilar e da flacidez após o Emagrecimento. A queda de cabelo ocorre devido ao aumento do estresse oxidativo que o próprio processo de perda de gordura causa, além de uma possível deficiência nutricional, que somados culminam na perda dos fios.

De acordo com a Dra.Mariana Vilela alguns nutrientes são indispensáveis ...

“sempre suplemento meus pacientes que já possuem tendência para calvice, preventivamente. Vitaminas como B7 Biotina, B5 Acido Pantotenico e o Silício são importantíssimos para a saúde tanto da raiz quanto da haste capilar, bem como para prevenção da queda de cabelo. Por isso é indispensável o check-up pré-tratamento e o acompanhamento médico para a perda de peso” reforça.

Já a Flacidez, é temida com o avançar da idade devido a perda da capacidade de produção de colágeno e elastina pela pele. Oque muitas vezes é acelerado pelo emagrecimento sem acompanhamento médico.

“Dentro da clínica, isso também é uma preocupação nossa, porque cuidar do nosso paciente e zelar pelo bem-estar dele é o nosso principal objetivo”.

Se você quer prevenir a Flacidez, a Dra. Mariana deixou aqui 3 dicas que devem estar alinhadas na sua rotina:

Ingesta proteica: pelo menos 2g/kg/dia

Homeostase hormonal – níveis adequados dos hormônios

Exercício de força como a Musculação por exemplo.

“O mais importante de tudo é o paciente entender que não está sozinho e que existe acompanhamento multidisciplinar para essas questões”, reforça Dra.Mariana.

Desafios irão surgir, porém são plenamente resolvidos com a orientação e o respaldo profissional correto. Faça seus check-ups com regularidade, cuide dos seus níveis hormonais, de vitaminas e de nutrientes e esteja em dia com a sua rotina de treinos e dieta.

As dificuldade irão surgir mas uma equipe alinhada é capaz de retomar os seus resultados e garantir o seu sucesso de tratamento.

