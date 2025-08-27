Travou na dieta? Saiba evitar flacidez e queda de cabelo

É muito comum ouvir pessoas dizendo que faz de tudo, tenta estratégias mirabolantes, dietas da moda e mesmo assim não consegue emagrecer, desiste no meio do processo pelos colaterais como excesso fome, compulsão alimentar ou ainda quem até emagrece mas volta a engordar, conhecido como efeito sanfona.
O Temido efeito platô:
A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.
“A partir dos 40 anos de idade, homens e mulheres experimentam de uma redução da sua taxa metabólica, isto é, começam a ficar com o metabolismo lento e isso propicia o ganho de peso”, ressalta ainda “mas, isso pode acontecer até mesmo em jovens com distúrbios hormonais, déficits vitamínicos, e inflamação crônica. É preciso acompanhar e corrigir as causas uma a uma de acordo com os exames, isso é Medicina de Precisão aliada ao Emagrecimento”.
Estratégias para Superar o Platô:
- aumentar a frequência de exercício físico;
- consumir mais proteínas;
- suplementação personalizada;
- higiene do sono e prática regular de musculação;
Beleza em Risco? Como cuidar da pele e do cabelo:
Um receio que muitos tem é da queda capilar e da flacidez após o Emagrecimento. A queda de cabelo ocorre devido ao aumento do estresse oxidativo que o próprio processo de perda de gordura causa, além de uma possível deficiência nutricional, que somados culminam na perda dos fios.
De acordo com a Dra.Mariana Vilela alguns nutrientes são indispensáveis ...
“sempre suplemento meus pacientes que já possuem tendência para calvice, preventivamente. Vitaminas como B7 Biotina, B5 Acido Pantotenico e o Silício são importantíssimos para a saúde tanto da raiz quanto da haste capilar, bem como para prevenção da queda de cabelo. Por isso é indispensável o check-up pré-tratamento e o acompanhamento médico para a perda de peso” reforça.
Já a Flacidez, é temida com o avançar da idade devido a perda da capacidade de produção de colágeno e elastina pela pele. Oque muitas vezes é acelerado pelo emagrecimento sem acompanhamento médico.
“Dentro da clínica, isso também é uma preocupação nossa, porque cuidar do nosso paciente e zelar pelo bem-estar dele é o nosso principal objetivo”.
Se você quer prevenir a Flacidez, a Dra. Mariana deixou aqui 3 dicas que devem estar alinhadas na sua rotina:
- Ingesta proteica: pelo menos 2g/kg/dia
- Homeostase hormonal – níveis adequados dos hormônios
- Exercício de força como a Musculação por exemplo.
“O mais importante de tudo é o paciente entender que não está sozinho e que existe acompanhamento multidisciplinar para essas questões”, reforça Dra.Mariana.
Desafios irão surgir, porém são plenamente resolvidos com a orientação e o respaldo profissional correto. Faça seus check-ups com regularidade, cuide dos seus níveis hormonais, de vitaminas e de nutrientes e esteja em dia com a sua rotina de treinos e dieta.
As dificuldade irão surgir mas uma equipe alinhada é capaz de retomar os seus resultados e garantir o seu sucesso de tratamento.
Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830 - MS é a médica responsável pela sua mudança de vida. Especialista em emagracimento saudável e perfomance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis, torna a Dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. Agenda agora mesmo uma consulta.