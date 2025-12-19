Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tributo aos Mamonas Assassinas, festa em alusão aos 109 anos de Manoel de Barros e mais

Com show de Raphael Vital e outras atrações, Casa-Quintal Manoel de Barros festeja os 109 anos de nascimento do poeta; Mamonas Assassinas ganha tributo na Feira do Bosque da Paz; Athayde Nery faz palestra sobre o complexo ferroviário

Da Redação

Da Redação

19/12/2025 - 10h00
A Casa-Quintal Manoel de Barros está em festa e você pode participar da celebração. É que há exatos 109 anos nascia, no dia 19 de dezembro de 1916, em Cuiabá, o poeta das miudezas, que escolheu Campo Grande para viver e criar os versos que, além de magnetizar a sensibilidade de sucessivas gerações, segue intrigando leitores e estudiosos pela revolucionária reinvenção que sua lírica é capaz de provocar na língua portuguesa.

Música, artes visuais e, como não poderia deixar de ser, muita poesia vão dar o tom do evento.

Um dos protagonistas da comemoração por lá, hoje, é o cantor, compositor e violonista Raphael Vital, que vai apresentar o show “Voz & Cordas”.

A atriz, diretora e arte-educadora Ramona Rodrigues estende seu tradicional Varal de Poesias na Casa-Quintal, que funciona no imóvel no Jardim dos Estados que, por décadas, serviu de residência e laboratório criativo para o poeta. E a artista visual Isabê comparece com uma mostra de suas obras de apurada abstração, incluindo trabalhos inéditos.

RAPHAEL

manoel de barrosCASA-QUINTAL 109 de Manoel de Barros: O museu que funciona na antiga residência do poeta, no Jardim dos Estados, celebra seu aniversário com a música de Raphael Vital (da esqeurda) e o Varal de Poesias de Ramona Rodrigues; ingressos limitados pela plataforma Sympla (R$ 60) - Foto: Divulgação/Montagem

Natural de Três Lagoas, Raphael Vital constrói com o seu show um espetáculo musical intimista permeado de canções autorais, como a singela “Pantanal”, e releituras de músicas que ele considera memoráveis do repertório regional. A instrumental “Lagos”, outra composição de sua autoria, também está no repertório.

“O show transita entre o campo e a cidade, unindo tradição e inovação com um olhar poético alinhado ao universo simbólico de Manoel de Barros”, diz um apreciador de Raphael, um virtuose na viola de 10 cordas.

RAMONA

Com quatro décadas de carreira, Ramona Rodrigues ergueu seu Varal de Poesias pela primeira vez em 2006, por ocasião dos festejos pelos 90 anos de nascimento de Manoel de Barros. Desde então, a ação artística circula por praças, mostras e festivais, promovendo um encontro direto e envolvente do público com a palavra poética. 

Em seu ateliê da Rua 14 de Julho, onde realiza oficinas e espetáculos, além de receber outros artistas, Ramona mantém um dos espaços culturais mais bacanas do centro de Campo Grande.

ISABÊ

IMG_5253As pinturas de Isabê também estarão na Casa-Quintal 109 de Manoel de Barros, museu na antiga residência do poeta, no Jardim dos Estados - Foto: Divulgação

Completando a programação, a inquieta Isabê assina uma intervenção artística especial. A artista de Campo Grande é mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tem trajetória de destaque nas artes visuais. Suas exposições individuais – como “Água Viva” (2023) e “Morrer É Coisa de Quem Vive” (2022) – tem prêmios conquistados – Ipê, Arara Azul, etc. – e dão corpo ao reconhecimento dispensado aos seus trabalhos.

A expressão de Isabê é marcada por uma pesquisa de cores e formas em que os tons e nuances cromáticas conformam uma gestualidade de abstração incontida, ainda que a expressão final – de uma quentura instável e algo inflamável – dê a supor método e pensamento nos caminhos do instigante delírio criativo que a artista pavimenta.

Em pouco tempo de carreira, ela vem pontuando em mostras internacionais (14ª Bienal de Curitiba), residências artísticas e projetos de pesquisa como o Pantanal Sounds (UFMS/Harvard).

A Casa-Quintal Manoel de Barros se localiza na Rua Piratininga, nº 363, Jardim dos Estados. E quem for ao evento de hoje tem ainda a oportunidade de percorrer os cômodos do imóvel, por onde se espalham e espelham, em uma série de objetos da lida diária do poeta, a vida e a obra de Manoel. Ingressos limitados, via Sympla, por R$ 60.

MAMONAS

mamonas assassinasMÚSICA Alzira’s: A banda de Campo Grande apresenta seu tributo aos Mamonas Assassinas (foto), neste domingo, na Feira do Bosque da Paz; grátis - Foto: Divulgação

Na última edição da Feira do Bosque da Paz deste ano, que apresenta o tema Natal Mágico, a banda Alzira’s sobe ao palco principal, a partir das 13h deste domingo, para apresentar o seu tributo ao grupo Mamonas Assassinas. Com fartura gastronômica, moda, artesanato, colecionismo e antiquários, a feira funciona das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, Carandá Bosque.

ATHAYDE

MEMÓRIA Athayde Nery: O escritor e ex-vereador é o convidado do “Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento”, a partir das 8h30min, na Casa Amarela; na pauta, a mobilização em defesa da ferrovia - Foto: Divulgação

Outra temporada que se encerra neste domingo é a do ciclo de encontros “Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento”, a partir das 8h30min, na Casa Amarela – Ateliê do Museu de Arte Urbana (Muau) – Rua dos Ferroviários, nº 118, em Campo Grande.

O convidado da vez é Athayde Nery, figura importante no processo de tombamento do Complexo Ferroviário da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, patrimônio fundamental para a história, a identidade e a formação urbana da Capital.

Durante a roda de conversa, Athayde vai compartilhar os bastidores de um momento decisivo da história de Campo Grande. À época vereador, ele esteve diretamente envolvido na articulação que impediu a demolição do complexo ferroviário, ameaçado por projetos de venda e descaracterização após a privatização da ferrovia nos anos 1990. A entrada é franca.

BITA

mundo bitaNATAL “Encontro com o Bita”: O personagem faz a alegria da criançada em sua despedida do Shopping Bosque dos Ipês; amanhã e domingo - Foto Divulgação

Essa é para a criançada e toda a família. Tem despedida do “Encontro com o Bita no Bosque”, amanhã e domingo, em três horários (às 17h, às 18h e às 19h30min), no Shopping Bosque dos Ipês.

Boa pedida para uma divertida interação e sessões de fotos com o personagem que protagoniza o desenho animado de sucesso criado pelo designer pernambucano Chaps Melo em 2011.

CINEMA “Asa Branca - A Voz da Arena”

Felipe SimasFilme lança hoje - Foto: Divulgação

Felipe Simas faz o papel principal no longa-metragem de Guga Sander e vive o lendário locutor de rodeios Asa Branca.

IGREJA DE SÃO BENEDITO

Restauração da igreja da Comunidade Quilombola Tia Eva começa em janeiro

Com orçamento de R$ 2,2 milhões, obras começam no dia 13 de janeiro e também envolvem a requalificação do entorno; tombada como patrimônio histórico municipal e estadual, construção de 1919 será reconhecida como patrimônio cultural brasileiro

18/12/2025 10h00

A intenção é de que a empresa executora (Marco Arquitetura, Engenharia, Construções e Comércio Ltda.) priorize as intervenções para

A intenção é de que a empresa executora (Marco Arquitetura, Engenharia, Construções e Comércio Ltda.) priorize as intervenções para "uma possível inauguração" da igreja até o período das festividades da Tia Eva, em novembro de 2026 Foto: Divulgação/Ricardo Gomes

Em uma reunião realizada no fim de tarde de terça-feira, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) apresentou à Comunidade Quilombola Tia Eva o projeto de restauro da Igreja de São Benedito e de requalificação do entorno. O evento contou com a presença de representantes da comunidade e do poder público municipal e estadual.

A obra será executada pela empresa Marco Arquitetura, Engenharia, Construções e Comércio Ltda., vencedora da Concorrência Eletrônica nº 030/2025-DLO, homologada em 14 de outubro de 2025.

O contrato está estimado em R$ 2.213.000,00, e o prazo de execução é de 540 dias, a partir da ordem de início dos serviços, ou seja, o começo das obras ficou estabelecido para o dia 13 de janeiro de 2026.

Adanilto Faustino de Souza Júnior, gerente de projetos e orçamento da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), afirma que a intenção é de que a empresa executora priorize as intervenções na igreja para que até o período das festividades da Tia Eva, em novembro de 2026, o restauro tenha avançado e posso ocorrer “até uma possível inauguração” somente da igreja. “O restante segue o prazo de um ano e meio previsto”, afirma Adanilto.

O projeto foi contratado pela Prefeitura de Campo de Grande e, após uma pesquisa realizada junto à comunidade, foi doado ao governo para a execução. Adanilto explica que o foco principal é o restauro da Igreja de São Benedito, que se localiza no coração da Comunidade Tia Eva.

“Vai ser feito o restauro das portas, janelas, estruturas de madeira, que ainda são originais, um reforço do telhado, porque hoje ele e a estrutura estão cedendo, vai ser feito o reforço estrutural de toda a fachada, que está colapsando – ela tem uma fissura centralizada –, e o reparo, a pintura e a requalificação de todo o ambiente. Pisos, pinturas. Os altares vão ser feitos. Tem a parte de mobiliário e tem a parte de restauro de imagens”, especifica o gerente da Agesul.

ENTORNO

Também vai ser requalificado todo o entorno da igreja. “No entorno direto, vai ser feita a demolição de todas as construções existentes, são construções posteriores à igreja, então, não são considerados itens que devem ser restaurados, e vai ser construída uma praça no entorno imediato, com a recolocação do busto da Tia Eva, que hoje fica na frente da igreja. Vai ter o restauro do busto e a recolocação num local de mais destaque. O cruzeiro vai ser restaurado e colocado num ponto principal da praça”, prossegue Adanilto.

“Será feito um projeto urbanístico para a requalificação da área. Para que a comunidade venha mais para o entorno da igreja. Vai ser construída uma área para visitantes, turistas e educacional, onde hoje é a churrasqueira, que vai ser demolida. E o salão também vai sofrer uma grande intervenção. Vai ser reformado para ter capacidade, melhoria de banheiros, de palco. Vai ser construída uma cozinha, melhoria no bar e uma adaptação para atender acessibilidade e questões de incêndio e pânico, para que fique dentro das normas vigentes”, diz.

SÍMBOLO MÁXIMO

O presidente da Associação dos Descendentes de Tia Eva, Ronaldo Jefferson da Silva, afirmou que a igreja é um símbolo máximo da comunidade, “então, com o restauro da igreja e seu entorno, você traz novamente a memória de Tia Eva. Porque você tem a igreja hoje como símbolo da comunidade, e aí, é uma igreja que foi construída por Tia Eva, que deixou seu legado, sua história, e nós descendentes temos que manter viva essa memória de Tia Eva”.

PATRIMÔNIO BRASILEIRO

João Henrique dos Santos, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Mato Grosso do Sul, informa que logo a igreja vai ser um patrimônio reconhecido também pelo Iphan, como patrimônio cultural brasileiro.

“É um momento realmente ímpar e acho que é um momento de festa e de consagração da Comunidade Tia Eva”, diz João Henrique, um dos autores do projeto de restauro. A igreja já é tombada como patrimônio histórico municipal (1996) e estadual (1998/2022).

“Acho que a Comunidade Tia Eva merece o reconhecimento por meio de um projeto arquitetônico de restauração da igreja, da restauração desse patrimônio cultural nosso, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, e que, em pouquíssimo tempo, a gente vai ter esse patrimônio reconhecido também pelo Iphan, enquanto um patrimônio cultural brasileiro. Então, eu acho que esse lançamento dessa obra é um coroamento de um trabalho árduo, tanto do Município quanto do governo de MS e também agora com a presença do Iphan”, diz.

“Ganha a comunidade, ganha a história de Campo Grande, ganha a nossa memória, nossa identidade, ganha a cidade, ganha Mato Grosso do Sul. Porque, para além desse espaço ser devolvido para a população, o entorno também vai poder curtir esse espaço, a gente vai ter aqui praça, vai estar reformado e apto para receber os eventos da comunidade, a festa de São Benedito [maio]. Vai ter um lugar para falar que ‘pronto, agora eu tenho um lugar equipado, um lugar adequado para essa festividade’. Acho que o patrimônio cultural brasileiro hoje sai mais forte com esse lançamento da obra”, celebra o superintendente.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, a reunião representou um momento muito importante de apresentar, em uma prestação de contas, e ouvir a comunidade sobre o projeto que foi feito para o restauro desse prédio, “que é muito importante para a história de Campo Grande, para a história de Mato Grosso do Sul e, principalmente, para essa comunidade”.

“Tia Eva tem uma importância histórica, um símbolo de resistência, um símbolo de apoio às comunidades quilombolas, e é uma das fundadoras de Campo Grande, uma das primeiras moradoras. Eu acho que isso aqui é emblemático para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, é muito importante a gente apresentar para a comunidade, cumprindo uma etapa importante de preservação desse patrimônio histórico”, reforça o secretário.

Diálogo

Estaria havendo "ruídos" entre a Prefeitura de Campo Grande e o governo do... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (18)

18/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Margaret Thatcher - política britânica

Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos”.

Felpuda

Estaria havendo “ruídos” entre a Prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu inquérito civil para acompanhar e cobrar providências voltadas ao aprimoramento da regulação de acesso aos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de urgência e emergência da Capital e da macrorregião Centro. O procedimento decorre de manifestações do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Este último órgão alertou para potenciais impactos negativos da centralização e que não estaria havendo, segundo documentação, integração efetiva entre Município e Estado.

Mais um

Nos meios políticos, há quem não descarte a possibilidade real do surgimento de um pré-candidato ao governo que possa aglutinar o grupo da direita considerado extremamente conservador.

Mais

Fala-se, inclusive, que essa turma estaria conversando e que o nome para encarar a empreitada seria o do deputado federal Marcos Pollon, que estaria pronto para desembarcar do PL, porque o partido fechou as portas para candidatura própria.

Diálogo

A jornalista Maria Cândida foi a mestre de cerimônia do Araruna Fest, no dia 11, que recebeu, entre outras atrações, Lobão Power Trio. Na foto, Maria e os artistas Willian Paiva, Guto Passos, Lobão e o empresário Patrick Gontier, da 93 Produções. O evento foi realizado no Bosqueexpo e sua segunda edição acontecerá em maio de 2026, com a participação de Frejat.

DiálogoEstener Ananias de Carvalho e Renata dos Santos Araújo de Carvalho

 

DiálogoAnderson Varejão, Luiz Fruet e Aylton Tesch

Dupla

O fim do ano chega com dois nomes colocados como futuros candidatos ao governo do Estado. No caso, Eduardo Riedel (PP), que tentará a reeleição, e Fábio Trad (PT). Até o momento, não há outro nome posto que realmente possa conseguir entrar em campo com partido que tenha força política e estrutura. A direita e a esquerda, portanto, estariam representadas. Resta saber o que vem por aí.

Retroativo

O Senado aprovou na terça-feira projeto que autoriza os estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem para servidores, retroativamente, direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de Covid-19. A proposta foi aprovada com 62 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções e agora segue para sanção presidencial. O texto trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes, sem transferência de encargos a outro ente.

Para todos

Os pagamentos são referentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 e conte com orçamento disponível. Antes da votação, o projeto sofreu alteração: a expressão “a servidores públicos” foi trocada por “ao quadro de pessoal”. Assim, a mudança valerá para os servidores públicos efetivos e para os empregados públicos contratados por CLT.

