Troca de ideias, representatividade e qualificação estão no centro do MS Fashion Hub

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Já faz tempo que um hub (termo em inglês que, na tradução literal, significa eixo ou uma espécie de pivô ou ponto central) passou a ser a denominação para determinado ambiente, físico ou virtual, que reúne interessados em troca de ideias e expertise de uma área específica, buscando estabelecer uma colaboração capaz de proporcionar benefícios mútuos para os envolvidos, reconhecimento e valorização de suas potências e talentos, bem como a inovação do setor.

Iniciativas assim só fazem turbinar o já fervente segmento da moda em Campo Grande. É por isso que os fashionistas de plantão aguardam com expectativa o MS Fashion Hub – Encontros & Conexões. O evento promete transformar a Casa da Cultura, o antigo quartel na Av. Afonso Pena, nº 2.270, próximo à Praça Ary Coelho, em um grande laboratório criativo, de hoje até sábado.

Idealizado pelo estilista Fábio Castro, da marca Touché, o projeto traz em seu conceito um convite à reflexão sobre a moda como “cultura, processo, identidade e representatividade”, materializando essa proposta numa imersão formativa de três dias que oferece uma maratona de atividades para quem já atua ou deseja atuar profissionalmente na moda.

“Percebi que em Campo Grande temos muitos eventos voltados para desfiles e editoriais, mas faltava um espaço para conversar sobre moda, trocar ideias e formar novos olhares”, afirma Castro. “A moda vai além da roupa. É cultura. Por isso, buscamos incluir diversidade, sustentabilidade e representatividade como fios condutores deste projeto”, arremata o estilista.

No pacote do MS Fashion Hub estão oficinas e mentorias com criadores de renome nacional, a exemplo de Dih Morais e Paloma Gervasio Botelho. Entre os destaques também estão o curso de fotografia com celular, oficinas de costura e upcycling em jeans, laboratórios de produção de moda e o workshop de “passarela e corpo cênico”, que será pilotado pela modelo Isabela Lopes.

Na parte musical, a animação fica por conta de um set com DJ e show de encerramento com o grupo Estrella Cadente, que traz uma fusão sonora de ritmos latino-americanos, brasileiros e fronteiriços.

MENTORIAS

O MS Fashion Hub traz duas presenças de destaque da moda nacional: Paloma Gervasio Botelho, do Fashion Revolution SP, e Dih Morais, premiado estilista baiano que retorna a Mato Grosso do Sul depois de mostrar suas criações no Fancy Africa, em Maputo, capital de Moçambique (no sudeste da África), em setembro.

As mentorias contam com seis vagas, selecionadas previamente por processo seletivo. Paloma conduz o lab criativo Moda e Estilo – Expansão do Criativo, que aborda o vestir como ato político e de autoconhecimento. Dih Morais ministra uma mentoria exclusiva para marcas de moda autoral criadas por pessoas pretas e mulheres trans, fortalecendo a representatividade e o protagonismo dentro do setor.

“Essa é a minha segunda vez em Mato Grosso do Sul, e estar de volta é muito simbólico”, afirma Dih Morais. “A moda, para mim, é a sobrevivência. É sobre contar nossas próprias histórias, reconhecer nossas origens e transformar a ancestralidade em linguagem. Eu sempre digo que minha arte é, sobretudo, sobre minha avó. O legado dela me guia em cada criação”, revela Morais.

Para o público em geral, os dois artistas também participam de talk shows abertos. Hoje, às 18h30min, Morais se apresenta tendo como premissa o tema “De Onde Eu Vim Diz Muito sobre Mim”. O estilista vai compartilhar sua trajetória, que tem origem no Quilombo Barro Preto, em Jequié (BA), visão de mundo e o papel da moda como ferramenta de resistência e afeto.

Já neste sábado, às 19h, é a vez de Paloma Gervasio Botelho conduzir o talk show “A Visibilidade de Profissionais Negres na Moda”, discutindo a presença – e a ausência – de pessoas negras na moda brasileira e os caminhos para uma representatividade mais ampla.

CORPO COMO NARRATIVA

Atriz, dançarina e modelo, Isabela Lopes promete marcar o evento com o workshop Da Câmera à Passarela, voltado a modelos e não modelos. “Meu trabalho é sobre a construção de corpo cênico. Entender o corpo como instrumento de expressão e autoconhecimento”, explica. “Mais do que técnica, o workshop é um mergulho na presença, no gesto e na confiança. A proposta é ajudar cada participante a se enxergar e se posicionar no mundo da moda com autenticidade”, antecipa Isabela.

Para Fábio Castro, a proposta do evento é objetiva. “Queremos que quem participe saia diferente, com novas ideias, perspectivas e vontade de inovar. A moda é uma cadeia viva, que envolve costureiras, produtores, maquiadores, lojistas e artistas. E o MS Fashion Hub é sobre isso. Reconectar todos esses elos e inspirar uma moda mais consciente e diversa”, aposta Castro.

O MS Fashion Hub é uma realização da Touché e da Vitrine do Mato, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), do Ministério da Cultura (Minc), do governo federal, via edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setesc e do governo do Estado. Apoio: Secretaria Executiva de Cultura da Prefeitura de Campo Grande e Sebrae-MS. Informações pelo Instagram @vitrinedomato.

O estilista baiano Dih Morais: “Contar nossas próprias histórias, reconhecer nossas origens e transformar a ancestralidade em linguagem”

Fábio Castro, da grife Touché, assina o evento que conceitua a moda como “cultura, processo, identidade e representatividade”

Serviço

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões

De hoje até sábado,

na Casa da Cultura,

Av. Afonso Pena, nº 2.270, Centro.

Entrada gratuita.

Classificação livre.

Quinta-feira

9h – Oficina Desenvolvimento de Produto – Silvia Pasqualotto Jandre (MS);

9h – Oficina Fotografia Mobile Criativa – Sebrae-MS.

18h30min – Talk show “De Onde Eu Vim Diz Muito sobre Mim” – Dih Morais (BA).

Sexta-feira

9h – Oficina Costura Express e Acabamentos – Roseli Budke (MS);

9h – Oficina Produção de Moda – Giovanna Simioli (MS);

18h30min – Roda de Conversa Moda e Sustentabilidade em MS;

19h – DJ set – DJ Sara.

Sábado

9h – Oficina Reciclar (upcycling em jeans) – Luiz Gugliatto (MS);

9h – Oficina Da Câmera à Passarela – Isabela Lopes (MS);

14h – Mentoria Moda Autoral e Identidades – Dih Morais (BA);

14h – Workshop Make & Talk: Maquiagem para Passarela – Jeovanna Araújo (MS);

16h – Lab Criativo Moda e Estilo: Expansão do Criativo – Paloma Gervasio Botelho (SP);

19h – Talk Show “A Visibilidade de Profissionais Negres na Moda” – Paloma Gervasio Botelho (SP);

20h – Show de encerramento – Grupo Estrella Cadente.

Assine o Correio do Estado