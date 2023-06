Turismo B+: Que tal dicas para uma viagem de carro dentro ou/e fora do país?

Seja com a família, amigos ou parceiro (a), ou até mesmo na nossa própria companhia, viajar de carro é sempre uma experiência agradável e divertida, com um ar de aventura.

Quando passeamos de carro em um lugar diferente, podemos aproveitar para fazer nosso próprio itinerário. Temos a liberdade de apreciar com calma as paisagens no caminho e de parar onde quisermos para curtir as atrações turísticas, bem como restaurantes e parques que podem surgir durante o trajeto.

Todo mundo gosta de uma boa roadtrip e não faltam opções de rotas interessantes para quem busca fazer uma viagem desse tipo, no Brasil e também no exterior.

Alguns destinos são distantes, e para esses, vale a pena se deslocar de avião até o local, e alugar um carro para pegar a estrada e conhecer diversas cidades em uma tacada só.

Além de ser mais econômico, esse tipo de viagem normalmente funciona muito bem para quem deseja fugir do caos da cidade e se conectar com a natureza e com diferentes culturas. Conheça 4 destinos ideais para quem quer cair na estrada e se surpreender com rotas incríveis, a diretora comercial Patricia Mandarino Nano do ViajaNet dá dicas que vale muito a pena. Anota aí!

- Região de Provence, na França: Essa região francesa tem tudo para quem procura um passeio de carro encantador, tranquilo e cheio de paisagens dignas de filme, ideal para conhecer no verão. Marseille, Nice, Cannes e Avignon são algumas das belas cidades que podem ser conhecidas no trajeto. Vale a pena parar em algum dos municípios e pegar a estrada para conhecer as vilas antigas e sua história, os lindos campos de lavanda da região e os restaurantes deslumbrantes no caminho.

Provence - França - Foto: Divulgação

- Uruguai: O Uruguai é um país pequeno, mas rico em cultura, turismo e belezas naturais. Uma rota interessante é entre Punta del Este e Colônia do Sacramento. No trajeto, de pouco mais de quatro horas, você passa por diversas cidades com muitas opções de passeios, boas compras, praias e paisagens. Ou seja: tem programação para todos os gostos. Punta Ballena, Piriápolis e Montevidéu, a capital, são lugares que merecem ser conhecidos e desbravados, entre outras cidades incríveis.

Uruguai - Foto: Divulgação

- Região do Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha: Já no inverno, uma boa dica é a serra gaúcha brasileira. Conhecido por ser romântico, esse passeio é perfeito para uma viagem em casal. Localizada no Rio Grande do Sul, a serra oferece paisagens lindas, e inclusive tem uma rota chamada de “rota romântica”, em alusão ao famoso roteiro alemão – trata-se da estrada entre os municípios de São Leopoldo e São Francisco de Paula. Essa estrada conta com pinheiros altos e muitas casinhas em estilo colonial que remetem às culturas alemã e italiana. No caminho você passa por diversas cidades charmosas, como Gramado, Canela e Nova Petrópolis, locais repletos de atrações turísticas.

Vale dos Vinhedos - Foto: Divulgação

- Rio de Janeiro a Paraty: Para quem gosta de uma boa praia e do Rio de Janeiro, vale a pena fazer a viagem da capital até a cidade de Paraty. O trajeto leva 4 horas e oferece paisagens imperdíveis no caminho, passando por mais de 50 praias. Você pode parar em uma delas e curtir por alguns dias antes de seguir viagem e, por fim, conhecer as inúmeras atrações turísticas de Paraty. A cidade conta com belezas naturais, muita história e sua sensacional arquitetura, legado da colonização portuguesa. Independentemente do tipo de viagem, o passeio é uma experiência incrível, seja para viagens em família, com amigos ou para quem vai viajar sozinho (a).