MS na rota: Depois da praia, ecoturismo é o segundo destino preferido dos turistas

Mato Grosso do Sul está na rota de crescimento turístico e de voos domésticos do Brasil, sendo considerado um dos principais destinos do ecoturismo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou hoje (22), o balanço das operações do setor aéreo em 2023 e projetou mais de R$1,4 bilhões de investimentos para os próximos três anos em todo o país.

“Nosso grande desafio é ampliar os investimentos aeroportuários no Brasil. Acredito muito no momento econômico e social do país. Prevemos R$480 milhões de investimentos em 2024 e mais de R$1,4 bilhões nos próximos três anos, com novos destinos de voos domésticos que ajudem no desenvolvimento econômico das regiões”, afirmou o ministro Costa Filho.

Já o Ministro de Turismo, Celso Sabino, mostrou uma pesquisa dos principais destinos turísticos do Brasil e qual o comportamento/preferências dos turistas nacionais e estrangeiros. Depois das regiões com praia, Bonito ocupa a 8ª posição geral e a 2ª colocação como atração turística preferida do ecoturismo.

“As regiões brasileiras têm tanto atrativos e beleza naturais quanto a República Dominicana. Nós podemos e vamos passar o número de turistas estrangeiros da República Dominicana. Nossa meta é atingir a marca de 10 milhões de estrangeiros, nos próximos quatros anos, o que vai ajudar e beneficiar todos os setores econômicos do país”, destacou o Ministro Celso Sabino.

O senador sul-mato-grossense, Nelsinho Trad, foi considerado pelo Ministro do Turismo, Celso Sabino, como o 'nosso embaixador do turismo no senado' e defendeu novas rotas para o Estado e a modernização do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

“O turismo é uma indústria sem chaminé, sem poluição, e nós acreditamos muito na força desse mercado, por isso dentro das minhas atuações, procuro levar aos ministros da área do turismo, as potencialidades de Mato Grosso do Sul. Nós temos a região do Pantanal, Bonito, o maior aquário de água doce do mundo - o Bioparque Pantanal, e isso faz com que a nossa atuação seja notada, respeitada e credibilizada. Queremos também a instalação dos fingers, que vão conectar a área de embarque aos aviões. Melhoria necessária para que os passageiros não precisem mais subir escadas com malas”, ponderou Trad, ao Correio do Estado.

Já na avaliação do presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, Mato Grosso do Sul está pronto para receber o aumento da oferta de voos domésticos, caso o governo federal consiga desburocratizar e fomentar esse incentivo.

“Se de fato os ministérios conseguirem aumentar o número de voos domésticos, o preço da passagem for equalizado e reduzir a burocracia do visto e custo interno das companhias aéreas internacionais de operarem aqui no Brasil. Mato Grosso do Sul está pronto e tem crescido muito”, aponta Bruno Wendling.

Ainda segundo o presidente da Fundtur/MS, Mato Grosso do Sul é o principal destino entre o cenário do ecoturismo nacional e internacional.

“Nosso potencial de crescimento é muito alto e no ano passado batemos todos os recordes de fluxo de turistas, especialmente na região da Serra de Bodoquena e no Pantanal. Nós estamos preparados e prontos para receber esse aumento na promoção dos destinos sul-mato-grossenses”, defende Bruno Wendling.

Balanço

Em 2023, foram entregues 18 novos aeroportos, sendo que um deles está localizado em Mato Grosso do Sul, com investimento público de R$187 milhões. Já da iniciativa privada, foram investidos R$1,2 bilhões em seis novos aeroportos.

O ministro Costa Filho, garante ‘o maior plano de investimento aeroportuário no Brasil’ para os próximos três anos com a entrega de 100 novos aeroportos ou aeroportos readequados.

“Houve um crescimento de 15,3% na movimentação de passageiros em todo o país, sendo o maior número desde a pandemia em 2020. O turismo e a aviação brasileira em 2023 tiveram o maior crescimento dos últimos cinco anos. Foram 9,2 milhões de crescimento nacional e 5,8 milhões de crescimento internacional”, apontou o ministro Costa Filho.

Confira os dados apresentados:

COP 30 no Brasil

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em 2025, será realizada no Brasil. Diante disso o Ministro, avalia que esse é um reflexo positivo do crescimento aeroportuário do Brasil

“O Brasil entrou na rota do crescimento internacional e cada vez mais o mundo nos observa. O turismo de lazer é um desafio e o mercado internacional tem curiosidade de conhecer o Brasil também devido a COP 30”, avalia o ministro dos Portos e aeroportos.

