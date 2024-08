UCI Day: Cinema tem ingressos a R$10 para filmes brasileiros

Da Redação

Curta-metragem de Felipe Feitosa leva às telas peça teatral do século 19

Com produção do coletivo A Boca Filmes e direção de Felipe Feitosa, o curta-metragem “Macário” ganha lançamento neste domingo em sessão de pré-estreia no Teatro Glauce Rocha, a partir das 18h30min, com entrada franca e roda de conversa com a equipe de realização do filme após a projeção.

O roteiro do curta é de autoria do diretor, que propõe uma adaptação da peça de teatro homônima escrita por Álvares de Azevedo (1831-1952) no século 19.

O filme acompanha a história do personagem-título no vagar pela noite da capital com um desconhecido enquanto eles discutem sobre suas paixões.

Em uma noite de aspecto anacrônico, que mescla elementos dos séculos 19 ao 21, o protagonista recém-chegado para estudar encontra, em um bar, uma figura misteriosa que o guiará por meio de um tortuoso diálogo por falas curvas e becos excêntricos, colocando Macário de encontro, no presente, com um trauma de seu passado.

A partir dessa premissa, a obra aborda a relação entre um jovem arrogante e a quimera que existe em uma noite regada a vinho e fantasia. A adaptação audiovisual traz os acontecimentos da peça para o contemporâneo, contudo, se propõe a uma construção temporal anacrônica em prol de uma ambientação fantástica. Além disso, o espaço cênico se transporta de uma estalagem de beira de estrada (onde se passa o texto original) para o bar de uma capital.

Isso porque, ao reorganizar elementos, o filme procura dialogar com questões contemporâneas e, por meio da encenação, encontrar paralelos entre a obra de Azevedo e o tempo presente.

O projeto surgiu no ano passado como um trabalho de conclusão de curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul dos alunos Felipe Feitosa, Aram Amorim, João Gabriel Pelosi e Esdras Dürks.

Com o financiamento da Lei Paulo Gustavo, os realizadores conseguiram apoio para dar corpo ao projeto e finalizar o filme. “Macário” é o primeiro curta-metragem profissional realizado pelo coletivo A Boca Filmes e se inseriu no circuito de festivais de cinema no fim de julho.

Até o presente momento, já foi selecionado para participar de três mostras competitivas: Brazil New Visions Film Fest, Pupila Film Fest e Short Way International Short Film Festival, no qual foi contemplado com menção honrosa.

O filme conta com legendas descritivas para acessibilidade as pessoas com deficiência auditiva.

SOM DA CONCHA

O instrumentista Julio Borba (violão 7 cordas) abre mais uma edição do Som da Concha neste domingo, às 18h, com um show solo que antecipa algumas novidades de seu próximo álbum (confira abaixo entrevista com o músico). Em seguida, sobe ao palco da Concha Acústica Helena Meirelles o grupo Filho dos Livres. A entrada é franca.

BONITO

O Festival de Inverno de Bonito (FIB), que começou na quarta-feira, segue até domingo com várias atividades e apresentações na Praça da Liberdade, das 8h às 22h, e shows no palco Lua a partir das 23h: Zé Ramalho (hoje); Olodum e Sandra de Sá (amanhã); e Teodoro e Sampaio (domingo).

TRÊS HISTÓRIAS

“Três histórias antológicas que giram em torno de um homem que tenta assumir o controle de sua vida, um policial cuja esposa parece uma pessoa diferente e uma mulher que procura alguém com uma habilidade especial”, diz a sinopse de “Tipos de Gentileza”, uma das estreias nos cinemas de shopping centers.

