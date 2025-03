UFMS abre inscrições para aulas de música

Diálogo

Confira a coluna Diálogo deste sábado e domingo (08/03 e 09/03)

Paulo Portuga - Poeta de MS

Não há resiliência sem a dor. Às vezes,

é preciso se esconder para poder se achar,

como o dia esconde a noite que se mostra quando finda”.

FELPUDA

Situação em conhecida instituição está registrando momentos de tensão – e não se descarta batalhas de grande repercussão pública. Não se discute que o jogo é pesado de ambos os lados e gira em torno de comando, mesclado com exigência de explicações sobre dinheiro aplicado. O embate, aliás, não é de hoje, porém, um dos grupos tem sido blindado, segundo os oponentes, prometendo que neste ano entornará o caldo do caldeirão que ferve que só, podendo atingir muita gente. A conferir.

O dermatologista brasileiro Daniel Dziabas conquistou a comunidade internacional e foi eleito Dermatologista do Ano 2024/2025

pelo Corporate LiveWire. Com origem no Reino Unido, a premiação reconhece a excelência, a inovação e o impacto de profissionais e organizações que redefinem padrões de atuação em seus setores. Dziabas é um dos defensores do movimento slow aging, que valoriza o envelhecimento saudável e a beleza natural, sem transformações drásticas. Dessa forma, vem conquistando não apenas personalidades brasileiras, mas também pacientes do exterior.

Incógnita

Nenhum dos três deputados federais do PSDB de MS se mostra interessado em acompanhar o “chefe” Reinaldo Azambuja, caso ele assuma o comando do PL, conforme conversações em 2024. Se isso ocorrer, deverá haver a saída do trio que está sob as asas do tucano-mor. Político que “vê muito além do horizonte” sorriu irônico quando perguntado a respeito e respondeu com uma pergunta: “E...?”.

Quase

O prazo determinado pelo STJ de afastamento do conselheiro Osmar Jeronymo, acusado de supostos atos de corrupção, está próximo de expirar. Além de usar tornozeleira eletrônica, ele está proibido de entrar no prédio do TCE-MS. Pela gravidade das denúncias, dificilmente deverá voltar ao cargo, uma vez que o seu afastamento poderá ser prorrogado. Dos sete conselheiros, quatro são investigados e foram afastados.

No calendário

A Câmara aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre a herpes-zóster no calendário oficial da Capital. Durante a primeira semana de junho, serão feitas campanhas de esclarecimento. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha.

*Colaborou Tatyane Gameiro