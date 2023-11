Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Lya Luft - escritora brasileira

Andamos tão desencantados que ser decente

parece virtude, ser honesto ganha medalha

e ser mais ou menos coerente merece aplausos". FELPUDA

Dirigente de partido teria batido forte na mesa, dia desses, para alertar equipe sob seu comando que está terminantemente proibido abrir espaço na sigla para quem tenha algum tipo de "culpa no cartório". A ordem por lá é não ter nas fileiras alguém que possa causar constrangimentos. A informação é que a determinação expressa foi dada por liderança forte da legenda. Como diz o ditado: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo". Assim sendo...

"Gostinho"



O vereador Carlos Augusto Borges, que estará sentindo o "gostinho'' de ser prefeito até quarta-feira (29), pois a prefeita Adriane Lopes está no Chile, é o nome do seu partido, o PSB, para a disputa da Prefeitura de Campo Grande.

Mais

Carlão, como é conhecido, preside a Câmara Municipal e poderá mesmo não querer ficar apenas no "gostinho''. Mas, como há muita água para rolar debaixo da ponte, resta esperar para conferir.

Bruno Wendling

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), Bruno Wendling, foi indicado para o Prêmio Nacional do Turismo 2023, dentro de Destaque no Turismo, na categoria Governo. Mato Grosso do Sul teve mais quatro indicações de entidade, órgão e empreendimento. A escolha vem sendo feita por votação do público no site inscricaopremio.turismo.gov.br e vai até o dia 1º de dezembro. A cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores será realizada em 16 de dezembro, em Brasília, durante o Salão do Turismo 2023: Conheça o Brasil. A premiação é concedida na forma de troféus e certificados conferidos aos finalistas.

Barbosinha e Dra. Maristela de Castro

Livia Marques

Caldeirão

Adjunto de subsecretaria municipal jogou farinha no ventilador quando, durante encontro, andou insinuando possíveis casos de "rachadinhas" que estariam sendo praticadas por alguns vereadores. A temperatura subiu, e o presidente do Legislativo anunciou que registraria um boletim de ocorrência. As desculpas foram feitas e aceitas, mas o climão continua.

Agora, não

Até o momento não tem havido manifestações sobre alguém do time de secretários do governador Eduardo Riedel que estaria interessado em disputar as eleições de 2024. Até onde se sabe, não deverão ocorrer baixas no primeiro escalão no próximo ano. Já no pleito de 2026, muitos deles tentarão conquistar vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e na Câmara dos Deputados.

Lado a lado

Não é piada. O Movimento Sem Terra (MST) foi convidado para a posse dos integrantes da Frente Parlamentar Invasão Zero, que ocorrerá às 8h desta quarta-feira (29), na sala da presidência da Assembleia Legislativa de MS. Caso alguns dos seus membros compareçam, ficarão ao lado de representantes da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), da Associação dos Criadores de MS (Acrissul), entre outros convidados.

Colaborou Tatyane Gameiro

