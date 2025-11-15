Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

GASTRONOMIA

Um pão remonta à culinária de Portugal, e outro apresenta como base o arroz, confira as dicas

Escolha uma das receitas ou as duas para você dar uma variada no pão de cada dia

Da Redação

Da Redação

15/11/2025 - 09h32
Entre queijos, embutidos, vinhos e ensopados, a gastronomia de Alentejo, no sudeste de Portugal, conquista os viajantes pela autenticidade e pelos sabores intensos. Mas há um elemento que nunca falta à mesa e que simboliza como poucos a identidade da região: o pão alentejano. Mais do que um simples acompanhamento, ele é um verdadeiro patrimônio cultural, transmitido de geração em geração, e presença garantida em todas as refeições do dia a dia.

Rústico, de sabor marcante e preparado com ingredientes simples (farinha de trigo, fermento natural, sal e água), o pão alentejano é tradicionalmente assado em forno a lenha, adquirindo aquela crosta dourada e estaladiça que o torna inconfundível. Sua origem remonta aos tempos dos romanos, que introduziram o cultivo do trigo na região, e depois foi perpetuada pela influência árabe, que o transformou em um alimento essencial na mesa alentejana.

Mais que um acompanhamento, o pão é parte das receitas típicas, como a açorda alentejana, uma sopa simples e reconfortante feita à base de pão, alho, coentro, azeite e ovo escalfado. Também acompanha ensopados, pratos de caça e até preparações doces, revelando a sua versatilidade.

Além de provar o saboroso pão alentejano, os turistas que visitam a região podem vivenciar esta tradição de forma especial por meio de oficinas que ensinam todo o processo, desde a sova até o cozimento em forno a lenha.

BEJA

Um exemplo é o Forno da Ti Bia Gadelha, no centro histórico de Beja, junto ao Castelo e à Sé Catedral, que foi o último forno comunitário da cidade. Durante décadas, os habitantes levavam a massa preparada em casa para assar e, após anos desativado, o forno voltou a funcionar, trazendo o aroma inconfundível de pão quente e mantendo viva essa prática ancestral. Os turistas podem acompanhar toda a demonstração de funcionamento do forno, basta fazer o agendamento para garantir a experiência completa.

Ainda em Beja, a oficina À descoberta do Moinho Grande permite que o visitante conheça de perto a produção do pão, veja como funcionava este antigo engenho de moagem e ouça antigas histórias da região. Já no Vale de Rocins, há uma oficina de pão tradicional alentejano que convida os participantes a colocar a mão na massa para preparar o famoso pão alentejano. Ao final, é oferecida uma tiborna (degustação de pão, azeite e açúcar e/ou sal).

Ingredientes:

> 1 kg de farinha de trigo;
> 20 g de sal;
> 600 ml de água morna;
> 50 g de fermento fresco.

Modo de Preparo:

  • Comece a colocar a farinha numa tigela (se possível, de barro ou de madeira) e abra um pequeno espaço no centro para adicionar o fermento;
  • Adicione pequenas doses de água morna no local onde está o fermento e mexa com a mão para o desfazer;
  • Continue a adicionar água aos poucos e também o sal;
  • Vá mexendo a farinha para que ela absorva totalmente a água;
  • Bata a massa contra a tigela ou contra uma mesa até durante, pelo menos, 20min. Quanto mais tempo bater, mais fofo ficará o pão;
  • Depois de bater a massa, polvilhe-a com farinha para que ela não se cole à tigela;
  • Cubra com um pano e deixe repousar num local com temperatura amena até que a massa aumente de volume (tempo de 2h a 3h);
  • Pré-aqueça o forno a 200 ºC;
  • Retire a massa da tigela, faça uma bola e polvilhe de novo com um pouco de farinha;
  • Assim que o forno estiver quente, leve a bola ao forno e aumente a temperatura para 250 ºC durante os primeiros 5min;
  • Nos próximos 55min, o forno deve voltar à temperatura de 200 ºC.

MONTEMOR-O-NOVO

Outra opção, em Montemor-o-Novo, é o projeto Spira, que oferece um workshop de pão alentejano em que os visitantes podem preparar o seu próprio pão. Outros lugares que disponibilizam atividades relacionadas ao pão alentejano são os hotéis Herdade da Malhadinha (Beja) e Land of Alandroal (Alandroal). Todas as experiências citadas precisam de agendamento prévio.

DICAS

Para um melhor resultado do pão alentejano, confira a seguir algumas dicas a serem aplicadas na receita desta página. O tempo de cozedura pode depender da potência do forno. Em caso de dúvida, vá vigiando e retire o pão alentejano antes que ele fique demasiado tostado.

Aumentar a temperatura do forno serve para acelerar o processo de cozedura, mas não é obrigatório. Pode manter o forno sempre nos 200 ºC. Não corte imediatamente o pão depois de o retirar do forno porque pode não estar totalmente cozido. Mesmo fora do forno, ele continua a cozer durante mais alguns minutos.

PÃO DE ARROZ

Do custo ao preparo, passando pelo tipo de ingredientes envolvidos, a receita de pão de arroz cozido pode ser uma boa pedida para quem, mesmo sem ser chef profissional, é chegado na prática culinária, mas, como é bastante comum, nunca se candidatou ao posto de padeiro. Isso mesmo. Esqueça os malabarismos com os ovos – aqui, você vai precisar de apenas dois – ou com a batedeira em busca do ponto certo da massa.

Basta jogar tudo no liquidificador, ou quase isso, e, com mais alguns passos, você terá um belo e farto pão à sua frente. Ou, como verá abaixo, a massa pode ser dividida em porções menores no formato de bolinhas antes de ir ao forno. De ponta a ponta, seu pão ficará pronto em duas horas.

Parboilizado ou simples, branco ou negro, selvagem, integral ou dourado. Tanto faz o tipo a ser utilizado para uma das sugestões de receita hoje. A única exigência incontornável é que o arroz esteja cozido. É possível que o tempo de forno sofra alguma variação, para mais ou para menos, conforme o arroz escolhido. Mas esse detalhe não deve tirar seu sono.

Ingredientes:

  • > 2 xícaras (chá) de arroz cozido;
  • > 1 xícara (chá) de açúcar;
  • > 2 ovos;
  • > 10 g de fermento biológico seco;
  • > 2 colheres (sopa) de queijo mussarela ralado;
  • > 1 pitada de sal a gosto;
  • > 2 colheres (sopa) de manteiga;
  • > 2 xícaras (chá) de leite morno;
  • > 1 xícara (chá) de óleo;
  • > 4 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  • > 100 g mussarela ralado e mais um pouco para pincelar.

Modo de Preparo:

  • Em um liquidificador, bata o arroz, o açúcar, os ovos, o fermento biológico seco, o queijo mussarela ralado, o sal, a manteiga, o leite e o óleo até a massa ficar homogênea;
  • Misture a farinha com a massa em uma vasilha e, em seguida, deixe descansar em uma forma untada por aproximadamente 60min;
  • Divida a massa em bolinhas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 °C por 30min a 40min;
  • Assim que sair do forno, pincele manteiga e coloque queijo mussarela ralado nele ainda quente;
  • Espere esfriar um pouco antes de servir.

DESCANSO

Antes de levar ao forno, deixe a massa do pão descansar, de preferência, em um local arejado e silencioso. Sim, barulho e abafamento prejudicam a performance da mistura durante a etapa de repouso. E quando o pão estiver assando, nada de ficar abrindo o forno para dar uma conferida. Para o monitoramento dessa etapa, só vale a pena ficar de olho a partir de 30 minutos depois de ter colocado o pão para assar.

PROPRIEDADES

Riquíssimo em carboidratos, o arroz, graças a esse item em sua composição, é altamente energético. E, por não possuir glúten, é um alimento obrigatório no cardápio dos celíacos. O modo como o metabolismo humano o processa favorece a presença de menos gordura e mais sais minerais – potássio, ferro, magnésio etc. – no organismo.

Além desses benefícios, o arroz também joga a favor do equilíbrio da pressão arterial e dos níveis de colesterol, ajuda a prevenir diabetes – por causa do amido, que possui em grandes quantidades.

REINVENTANDO

Mesmo assim, você poderá tornar o pão de arroz cozido ainda mais nutritivo. Basta utilizar metade de farinha de trigo comum e metade de farinha de trigo integral. Uma colher de chá de linhaça e uma colher de chá de chia deixarão o seu pão com mais “sustança”. 

Alguns especialistas de avental apostam que a intuição tem um papel importante durante o preparo, sem risco de fazer a receita desandar. Até com o uso de água, em substituição ao leite, a receita funciona. E até com um tantinho a mais de arroz ela vira um sucesso. Evite a margarina, justamente pelas questões de saúde. 

O fundamental é que a mistura, após a etapa liquidificador, fique com o aspecto de um creme meio molinho. Tudo vai depender das condições de arroz cozido que você vai reutilizar para reciclar e, então, se refestelar. Agora, ao trabalho e bom apetite.

AGENDA CULTURAL

Mostra de danças, estreias no cinema, show das bandas Naip e Cassino Boogie, e muito mais

Além da Cerrado Abierto, fim de semana tem show das bandas Naip e Cassino Boogie, brincadeiras e cantigas de roda da Cia. de Brincantes e filme de Pasolini no MIS; nos cinemas, Joaquin Phoenix e Pedro Pascal se enfrentam em "Eddington"

14/11/2025 10h00

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco Foto / Divulgação

A segunda etapa da Cerrado Abierto – Mostra de Danças começou ontem, no Sesc Teatro Prosa, com um espetáculo solo de Campo Grande (“Talvez Seja Isso”, com Jack Mourão) e outro do Uruguai (“Krumpforismo”, com Eugenia Chirimini).

Até domingo, a mostra apresenta, em diferentes espaços, mais três espetáculos, sessões com trabalhos de videodança, roda de conversa, exposição e uma ecoball.

Hoje, às 19h, tem dois programas, ambos no Sesc Prosa: a estreia da Mostra de Videodanças, que tem curadoria de Luísa Machala (MG) e Ralfer Campagna (MS); e “Peça Única”, primeiro espetáculo da House of Hands Up MS, com 11 performers em cena numa releitura da cultura das ballrooms e da dança. Ingressos grátis via Sympla.

Amanhã, às 15h, na Hámor Livraria (Rua Amazonas, nº 1.080, São Francisco), a Coletiva De Trans pra Frente, Maria Yara, Maia Gauna, Emy Mateus Santos e Kaique Andrade pilotam a roda de conversa “Os Encantamentos, Esse Nosso Modo de Existir: Coletivos Queers e a Construção de Horizontes”.

No Centro Cultural José Octávio Guizzo, no mesmo horário, tem a abertura da exposição “Errar.Efeito”, de Gabriela Mancine e Luan Figueiró, e mais uma sessão da Mostra de Videodanças.

Quem se apresenta por lá, às 19h, é Iván Haidar. Com “No Estoy Solo”, o artista argentino propõe “uma perspectiva sobre relacionamentos entre dois e um, entre companhia e solidão, entre presença e ausência”, tendo o corpo – “a carne, os ossos, o coração, a respiração, a pele, as emoções, a alma” – como eixo do trabalho.

No domingo, a agenda segue, no Centro Cultural José Octávio Guizzo: Mostra de Videodanças (às 15h); apresentação do espetáculo “Código Genético”, com Ariane Nogueira, pelo projeto “EntreLaçadas” (às 16h); e, no encerramento, às 17h, a ecoball que reúne House of Hands Up MS, Félix Pimenta (SP) e participantes da oficina Vogue Old Way.

“Uma jornada afrofuturista que pulsa entre passado e futuro”, diz Ariane sobre o seu trabalho, que tem direção de Munique Costa (SP). Grátis.

Esta quinta edição da Cerrado Abierto, bancada com recursos da Funarte (Iberescena), busca abrir fronteiras para além dos territórios geográficos e provocar reflexões sobre hábitos, modos de vida e pensamentos da sociedade diante das questões de gênero e sexualidade. Mais informações: (67) 98115-6071.

NAIP E CASSINO

Amanhã, as bandas Naip e Cassino Boogie prometem uma noite de rock, soul, funk e blues, dividindo o palco do Sunset Growler (Av. Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira) para celebrar o aniversário do baterista Alexandre Lacôrte, o Deco, da Naip.

“Nada melhor do que comemorar a vida no palco, entre amigos e fazendo o que mais amamos: tocar rock. Vai ser uma noite de alegria e boas vibrações”, destaca o músico. A partir das 18h30min, com ingressos via Sympla (R$ 66).

RAMONA

A Cia. de Brincantes, iniciativa do Ateliê Ramona Rodrigues, encerra a sua temporada deste ano com dois eventos neste fim de semana, sempre a partir das 9h: hoje, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena e, no domingo, na Feira da Paz.

Brincadeiras, confecção de brinquedos artesanais, cantigas de roda e contação de histórias estão no cardápio. A ideia é estimular a cultura da primeira infância, com vivências lúdicas para bebês, crianças e seus familiares. Patrocínio: Política Nacional Aldir Blanc, sob gestão da FCMS.

PASOLINI

Com sessões no Museu da Imagem e do Som (MIS) desde segunda-feira, a etapa MS do 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil tem encerramento hoje, com a exibição, a partir das 19h, de “Locações na Palestina”, de Pier Paolo Pasolini, um dos cineastas mais importantes do século 20.

Trata-se de um mestre das imagens e sua influência atravessa não somente a cinematografia europeia e dos EUA, mas chega, inclusive, ao Brasil, por meio de Glauber Rocha, citado pelo italiano no célebre ensaio “Cinema de Poesia” (1965).

Neste documentário de 1965, Pasolini viaja à Palestina em busca de locações para seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964), premiado no Festival de Veneza com sua revolucionária representação de Jesus Cristo.

O documentário registra o olhar crítico do cineasta sobre o território e suas contradições, revelando um raro exercício de cinema e fé. Com filmes de Antonioni, Risi, Fellini, Zavattini, Lattuada e Ettore Scola, entre outros mestres italianos, a curadoria local do festival é assinada por Daniel Rockenbach.

DANÇA  "Código Genético"

Com direção de Munique Costa, o solo de Ariane Nogueira é uma das atrações da mostra Cerrado Abierto, neste domingo, às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo; grátis.

CINEMA  "Eddington"

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco

No longa dirigido por Ari Aster, Joaquin Phoenix (foto) e Pedro Pascal encenam o confronto entre um xerife e um prefeito no Novo México; baseado em fatos reais.

CINEMA  "Locações na Palestina"

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco

O documentário de Pier Paolo Pasolini mostra o diretor italiano em busca de cenários naturais para rodar o seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” enquanto reflete sobre as contradições daquele território, da fé e do próprio cinema; grátis, no MIS, hoje, às 19h.

INFANTIL  Cia. dos Brincantes

Cassino Boogie, a banda leva seu poderoso groove para o Sunset Growler Station, amanhã, dividindo o palco com a banda Naip, que comemora o aniversário do baterista Deco

Edu Brincante (foto) faz parte da trupe que anima o Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, hoje, e a Feira da Paz, no domingo; sempre grátis, às 9h.

Diálogo

Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se en... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (14)

14/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Miguel Falabella - ator e roteirista brasileiro

Esse é o mundo das possibilidades e as coisas só são impossíveis até o momento em que deixam de ser. Estamos sempre repetindo: não é possível! Não é possível. Mas é! É possível!”

Felpuda

Em gabinete restrito a poucos, a conversa girava sobre políticos que se encaixam perfeitamente em nomes, com algumas adaptações, dos filmes de ontem e de hoje. É o caso do deputado federal Marcos Pollon, que seria “O Noviço Rebelde” (só tem um mandato legislativo e quer, agora, o topo do Executivo); a turma do PSDB formaria o cast de “Uma Odisséia no Espaço” (porque o partido estaria seguindo para esse rumo). “... E o Vento Levou” seria a Federação União Progressistas (que correu o risco de “não ser sem ter sido”). O ex-governador Azambuja estrelaria “O Mágico de Oz” (conseguiu reunir vários partidos para apoiar o projeto de reeleição do governador Riedel). Essa gente!...

Diálogo

Se colar...

O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, que responderá processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, acusado de supostas vendas de sentenças, tentou arquivar a reclamação disciplinar.

Mais

Para solicitar o arquivamento, a sua alegação foi que havia feito pedido voluntário de aposentadoria. Mas, o CNJ acompanhou, de forma unânime, o parecer do relator, que negou a solicitação.

DiálogoJerson Domingos, que hoje comemora 75 anos de vida

 

DiálogoAna Damous

De boa

Depois do perigo de “rusgas” que caminhavam para uma separação política, o PP da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias e o União Brasil da ex-deputada federal Rose Modesto voltaram “às boas”. As lideranças nacionais das duas siglas se acertaram e tudo voltou ao normal, com reflexo, é óbvio, em Mato Grosso do Sul. A Federação União Progressista deverá ser sacramentada no TSE e caminhará com o PL nas eleições de 2026.

Eu, não!

O deputado José Orcírio, do PT, ficou “de cara” quando ouviu o que não queria depois de criticar a administração estadual. Foi “lembrado” pelo parlamentar Coronel David que ele fez parte do governo, onde tinha cargos, e que na época não via nenhum problema como agora está “enxergando”. O petista retrucou afirmando, em outras palavras, que pessoalmente não desfrutava de tais benesses, pois era o partido que tinha os cargos.

Na real

Na análise de político de muitas jornadas, o deputado federal Marcos Pollon não estaria nem mais “rachando” a direita, diante de sua insistência em ser indicado para disputar o governo do Estado. E aponta algumas razões: o governador Eduardo Riedel há muito vem mantendo o favoritismo; o percentual que o separa de Pollon é estratosférico, segundo as pesquisas; reúne o maior número de partidos aliados e tem base forte nos municípios. Nesses quesitos, o parlamentar está um tanto quanto “capenga”.

*Colaborou Tatyane Gameiro

