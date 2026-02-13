Guimarães Rosa - escritor brasileiro
"Se todo animal inspira ternura, o que houve, então, com os homens?”
FELPUDA
Uma “espremidinha” aqui; um “apertãozinho” ali e uma “bitoquinha” acolá e o cenário está armado para dar o que falar durante alguns dias, criando-se a falsa ilusão de que alguém está sendo amado que só. Tudo isso com doses generosas postagens de “eu não disse?” nas redes sociais da vida. O importante é “vender” um doce amor, mesmo que só na imaginação de quem acha que ainda tem gente que acredita em “fada madrinha transformando abóbora em carruagem”. Como disse experiente político: “Com maquiagem não existe ninguém feio e há quem acredite que 2 mais 2 são cinco”. Afe!
Cerco
Ou vai ou racha: a CPMI que investiga a roubalheira do dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, aprovou a quebra de sigilo f iscal de servidores do INSS, filhos de investigados e 36 empresas. Dos 57 requerimentos aprovados, 51 tratam de quebras de sigilo.
Mais
Os deputados e senadores ainda aprovaram o pedido de prisão preventiva e de retenção de passaporte dos suspeitos de envolvimento nas fraudes do INSS. Entidades utilizavam irregularmente acordos para descontar automaticamente valores das vítimas.
Vai, não vai...
A reunião de Azambuja e Riedel com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, no início de março, sacramentará o projeto político do centro e da direita em MS. Com isso, as situações do deputado federal Marcos Pollon, do deputado estadual João Henrique Catan e do Capitão Contar, também serão decididas. Lembrando que Azambuja e Costa Neto há anos militam na política e Riedel é o governador e tem uma base parlamentar muito forte.
Solitário
Embora Pollon, Catan e Contar acreditem que “se bastam”, há quem diga que não é bem assim. Explicam que o primeiro é um campeão de votos, porque seu maior cabo eleitoral foi o então deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA e não poderá “carregá-lo”. Além do mais, pesa contra ele o fato de criticar, em praça pública, a cúpula do seu partido, o que resultou na sua retirada do comando do PL em MS.
Sonho meu...
Com relação a João Henrique Catan, nos meios políticos dizem que “ele brada no deserto”. O parlamentar faz forte oposição ao governador Riedel, que integra o grupo político do qual seu partido, o PL, faz parte. Catan quer ser candidato ao governo pela legenda liberal, que está fechada com Riedel. Afirmam que ele deverá mudar de partido, o que colocaria em risco a sua reeleição. Já o Capitão Contar tenta ser o segundo nome ao Senado, em uma “dobradinha” com Azambuja. Nos bastidores, dizem que ele deverá ficar apenas no sonho...
