Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Uma "espremidinha" aqui; um "apertãozinho" ali e uma "bitoquinha" acolá...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (13)

Ester Figueiredo

13/02/2026 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Guimarães Rosa - escritor brasileiro

"Se todo animal inspira ternura, o que houve, então, com os homens?”

 

FELPUDA

Uma “espremidinha” aqui; um “apertãozinho” ali e uma “bitoquinha” acolá e o cenário está armado para dar o que falar durante alguns dias, criando-se a falsa ilusão de que alguém está sendo amado que só. Tudo isso com doses generosas postagens de “eu não disse?” nas redes sociais da vida. O importante é “vender” um doce amor, mesmo que só na imaginação de quem acha que ainda tem gente que acredita em “fada madrinha transformando abóbora em carruagem”. Como disse experiente político: “Com maquiagem não existe ninguém feio e há quem acredite que 2 mais 2 são cinco”. Afe!

Cerco

Ou vai ou racha: a CPMI que investiga a roubalheira do dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, aprovou a quebra de sigilo f iscal de servidores do INSS, filhos de investigados e 36 empresas. Dos 57 requerimentos aprovados, 51 tratam de quebras de sigilo.

Mais

Os deputados e senadores ainda aprovaram o pedido de prisão preventiva e de retenção de passaporte dos suspeitos de envolvimento nas fraudes do INSS. Entidades utilizavam irregularmente acordos para descontar automaticamente valores das vítimas.

Edilson Caramalac e Valquiria Caramalac
Elaine Batista

Vai, não vai...

A reunião de Azambuja e Riedel com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, no início de março, sacramentará o projeto político do centro e da direita em MS. Com isso, as situações do deputado federal Marcos Pollon, do deputado estadual João Henrique Catan e do Capitão Contar, também serão decididas. Lembrando que Azambuja e Costa Neto há anos militam na política e Riedel é o governador e tem uma base parlamentar muito forte.

Solitário

Embora Pollon, Catan e Contar acreditem que “se bastam”, há quem diga que não é bem assim. Explicam que o primeiro é um campeão de votos, porque seu maior cabo eleitoral foi o então deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA e não poderá “carregá-lo”. Além do mais, pesa contra ele o fato de criticar, em praça pública, a cúpula do seu partido, o que resultou na sua retirada do comando do PL em MS.

Sonho meu...

Com relação a João Henrique Catan, nos meios políticos dizem que “ele brada no deserto”. O parlamentar faz forte oposição ao governador Riedel, que integra o grupo político do qual seu partido, o PL, faz parte. Catan quer ser candidato ao governo pela legenda liberal, que está fechada com Riedel. Afirmam que ele deverá mudar de partido, o que colocaria em risco a sua reeleição. Já o Capitão Contar tenta ser o segundo nome ao Senado, em uma “dobradinha” com Azambuja. Nos bastidores, dizem que ele deverá ficar apenas no sonho...

Aniversariantes

  • Cassiane Nunes Kadri,
  • Diogo Midzuno Mishima,
  • Maria Adélia Menegazzo,
  • José Antônio Acosta Contrera,
  • Yara Morena Batistoti Andrade,
  • Ottao Pereira de Almeida,
  • Rubens Grandini,
  • Andreia Nunes Zanelato,
  • Imad Ahmad Hazime,
  • Jorge Alberto Sakai Fujimoto,
  • Katia Ferreira Rosa,
  • Leticia Lauar Soares de Sá Coimbra,
  • Marco Antonio Freitas de Oliveira,
  • Pedro Alfonso,
  • Higor Rodrigues da Vera,
  • Rogério Kio Kobayashi,
  • Moacir Fonseca Junior,
  • Yashide Okumoto,
  • Jairo Ribeiro,
  • Leandro Mascolli Benante,
  • Dr. Jair Jatobá Chita,
  • Carlos Augusto Duailibi Furtado,
  • Mário Márcio Cardoso,
  • Dr. Marcos de Lacerda Azevedo,
  • Dra. Suleimar Sousa Schroder Rosa,
  • Bruna Guimarães Moura,
  • Janete Cecilia Basegio,
  • Dr. Antônio Carlos de Almeida,
  • Aguinaldo Ferreira Vilela,
  • Altair Andrade Sasso,
  • Ahyr Maya,
  • Zalma Castilho Lopes,
  • Jary Rodrigues Sales,
  • Claudionor Duarte Neto,
  • Edson Pires Pereira,
  • Ana Luiza Silva Garcia,
  • Oswaldo Arruda Mendes Júnior,
  • Victor Saab,
  • Gleison Antonio de Freitas,
  • Anaurelina Corrêa Nogueira,
  • Lucílio Marques de Souza,
  • Jordão Bezerra,
  • Alberto Arce Tôrres,
  • Elaine Belarmino Siqueira,
  • Marlene Sguissardi da Rosa,
  • Renê França Machado,
  • Sandra Gomes de Oliveira,
  • Lairson Correa de Souza,
  • Joacyr Sebastião Silva,
  • Elda Garcia do Nascimento,
  • Jurandir Rodrigues,
  • Rodolfo Lemes,
  • Luciana Moreira de Campos,
  • Pedro Paulo Penteado,
  • Raimundo Chaves,
  • Lucila da Rocha,
  • Augusto Menezes de Resende,
  • Regina Maura Corrêa Ferreira,
  • José Antônio Alencar,
  • Ariane Alves de Oliveira,
  • Roberto Carlos de Oliveira Ferreira,
  • Meire Lúcia da Silva Teles,
  • Antenor Tavares,
  • Júlia Cordeiro Duarte,
  • Celso Teixeira da Silva,
  • Delidiana Marques de Freitas,
  • Rommel Dantas,
  • Sandra Corral Domingos,
  • Kátia da Silva Soares Barroso,
  • Eduardo Gaiotto Lunardelli,
  • Julio César Alves da Silva,
  • Carlos Alberto José da Silva,
  • Dr. Mário Sérgio D’Avila,
  • Ana Gabrielle Silva Lima Guimarães,
  • Sérgio Cardoso da Cruz,
  • Juatel Tenório Ribeiro Becker Barbosa,
  • Itamar Correa,
  • Camila Campos dos Santos,
  • Silvia Valêncio Alves Ferreira,
  • Antonio Carlos Bignardi,
  • Fernando Lúcio Barbosa,
  • Rita de Cássia Icassati do Amaral,
  • Heberty Luis Alves Marietti,
  • Helder Antonio de Melo Barbosa,
  • Jenoel Pereira Capilé,
  • Herminia Alves de Almeida,
  • Antonino Ribeiro Ayres,
  • Aguinaldo Pires Barbosa,
  • Tereza Cristina Ferreira Rodrigues,
  • Alexandre Fernandes Amaral de Oliveira,
  • Cassia Lislier da Mota Bampi,
  • Luiz Carlos da Silva Moreno,
  • Paulo Sérgio Machado,
  • Alisie Pockel Marques,
  • Osmar Cardoso Lima,
  • Carolina D´Arc Santos Pereira,
  • Rafael Heller,
  • Homero Lupo Medeiros,
  • João Glauco Alencar Arrais,
  • Kelli Domingues Passos Ferreira,
  • Lygia Mara Fleitas de Lucca,
  • Osvaldo Odorico,
  • Paulo Sleiman Rojas,
  • Wellington de Morais Ferrato,
  • Mayra Lopes,
  • Mário Sérgio Antunes Barbosa,
  • Beatriz Ribeiro de Andrade,
  • Ana Maria Soares Ribeiro,
  • Rita de Cássia dos Santos Alves,
  • Maria de Fátima Batista Nantes.

Folia

Corumbá quer mostrar que faz o melhor carnaval para garantir verba

Apoio financeiro da prefeitura às escolas de samba somou R$ 808 mil, liberados ainda no ano passado

11/02/2026 13h15

Compartilhar
Ensaio tecnico na avenida foi uma prévia do desfile das escolas de samba

Ensaio tecnico na avenida foi uma prévia do desfile das escolas de samba Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A cidade mais carnavalesca do interior do Brasil lançou uma programação oficial do carnaval, a partir do dia 6 de fevereiro, com o proposto muito além de fazer uma grande festa: superar os carnavais dos anos anteriores para provar que não tem concorrente no Estado e na região Centro-Oeste e merece mais apoio financeiro - e respeito.

As lideranças políticas da cidade e os carnavalescos não se pronunciaram, mas estão indignados com a decisão do Governo do Estado de dobrar os repasses (R$ 2,6 milhões) para as seis escolas de samba de Campo Grande e reduzir pela primeira vez o valor (R$ 900 mil) destinado às dez agremiações corumbaenses.

“É desmerecer o nosso carnaval, que sempre foi e será o melhor”, disse um dirigente de escola de samba. “Só pode ser politicagem”, protestou. O presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas e Samba de Corumbá), Zezinho Martinez, não comentou sobre a redução da verba destinada pelo Estado, sem justificativas, e preferiu agradecer o dinheiro liberado.

“Vamos fazer o melhor carnaval, esse é o propósito de todos os envolvidos, seja a prefeitura ou as escolas, e os ensaios técnicos (realizados no domingo e na segunda-feira) mostraram que todos se prepararam com muito afinco para fazer um grande espetáculo para os corumbaenses e turistas”, disse o carnavalesco.

O apoio financeiro da prefeitura às escolas de samba somou R$ 808 mil, liberados ainda no ano passado, possibilitando a compra antecipada de material em São Paulo para confecção das fantasias e carros alegóricos e contratação de mão de obra. Os onze blocos oficiais, que desfilam no sábado, receberam R$ 320 mil.

Ensaio tecnico na avenida foi uma prévia do desfile das escolas de sambaConcurso de Fantasias: Valdir Gomes é "hors-concours" / Foto: Silvio de Andrade 

O que vai rolar?

O circuito da passarela do samba, na Avenida General Rondon, Rua Frei Mariano e Praça Generoso Ponce, está pronto para os sete dias de carnaval na cidade, com arquibancadas, palco e camarotes. Os ensaios técnicos organizados pela prefeitura e Liesco fazem a aferição do sistema de som digital e proporcionam às escolas os ajustes para os desfiles.

A programação oficial abriu no dia 6, com o festival de sambas enredos dos blocos, e nesta quarta-feira terá o concurso de marchinhas e a saída do Blocos Sandálias de Frei Mariano. Na quinta-feira à noite, acontecerá o tradicional Festival de Fantasias, no Clube Corumbaense, com R$ 85 mil de premiação. No sábado, o evento Casario Folia, no porto geral, e desfile dos blocos oficiais.

O domingo e a segunda-feira são destinados ao desfile das escolas de Samba. No primeiro, dia passam pela avenida a Vila Mamona, A Pesada, Major Gama, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos. No segundo, Imperatriz, Estação Primeira, Império do Morro, Marquês de Sapucaí e Mocidade da Nova Corumbá. A apuração das notas será no dia 18.

Fechando a programação, a terça-feira é reservada para o carnaval cultural, na passarela do samba, com apresentações do corso (desfile de carros enfeitados), cordões carnavalescos, pastorinhas e blocos de frevo e dos palhaços, a partir das 20h. No mesmo dia, haverá Casario da Folia, no porto geral, e carnaval inclusivo, no Jardim da Independência.

Assine o Correio do Estado

TURISMO

Região leste de Campo Grande vai abrigar a primeira vinícola a ser implementada na Capital

Com a implementação da Rota Bioceânica, diversos empreendimentos voltados ao lazer rural têm sido instalados na BR-262, na região leste de Campo Grande; entre as novas investidas, se destaca a primeira vinícola a ser implementada na Capital

11/02/2026 10h00

Compartilhar

Mariana Piell

Continue Lendo...

A menos de 10 quilômetros da área urbana de Campo Grande, a paisagem muda aos poucos e as avenidas largas da capital dão lugar a estradas contornadas por eucaliptos e, entre os espaços de mata nativa e sítios familiares, começam a surgir condomínios residenciais, empreendimentos logísticos e projetos de turismo rural. 

A região leste, antes discreta na expansão da cidade, está em transformação, impulsionada pelo movimento trazido pela Rota Bioceânica, caminho rodoviário que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, passando pelo Paraguai, Argentina e Chile.

FRONTEIRA DE EXPANSÃO

Com a duplicação da BR-262, na saída para Três Lagoas – trecho que integra a rota e também compõe a chamada Rota da Celulose –, a região passou a atrair investidores interessados no potencial de valorização da área.

Vinícola foi iniciada há apenas 50 dias, com o plantio das parreiras - Foto: Mariana Piell

Francisco Maia, proprietário da vinícola Quinta de São Francisco, percebeu nesse contexto a oportunidade de criar um empreendimento que unisse agricultura, bem-estar e turismo.

“A cidade toda se desenvolveu para a saída de Cuiabá, saída de São Paulo, saída de Aquidauana e a saída de Três Lagoas ficou quieta. Então começou agora o momento dos empreendimentos de condomínio”, afirma Francisco.

Parte da Rota Bioceânica, a BR-262 tem se desenvolvido rapidamente - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

“Com a Rota Bioceânica, a gente entende que vai ser uma grande oportunidade dos empreendimentos imobiliários acontecerem na região”, complementa.

Essa percepção não é isolada. A BR-262, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, tornou-se um dos principais vetores de desenvolvimento urbano e econômico de Campo Grande.

Além da ampliação de condomínios de alto padrão, a região tem recebido novas estruturas voltadas à logística, ao lazer e, mais recentemente, à produção de experiências ligadas ao campo, como a vinícola Quinta de São Francisco, primeiro empreendimento da capital voltado à produção de vinho.

PIONEIRA

Instalada em uma área de cerca de 40 hectares, a vinícola ainda está em fase inicial, com dois hectares já plantados das variedades Sirrah, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc.

Foto: Mariana Piell

O projeto, coordenado pelo gerente Júlio de Sá Marques, nasce com o propósito de criar um espaço de contemplação e vivência rural, voltado à cultura do vinho e ao turismo de experiência.

“A ideia é que a pessoa possa sentar dentro do parreiral, fazer um piquenique, colher a uva, ver como é o cultivo. É um espaço para acalmar o coração, relaxar e aproveitar o paisagismo”, explica Júlio.

Além da área produtiva, o terreno abriga uma pequena floresta nativa, onde serão criadas trilhas para caminhada e ciclismo, voltadas ao bem-estar e ao contato com a natureza. O projeto prevê ainda a construção de um lago para pesque-pague e quiosques individuais, privilegiando o descanso e a convivência em meio ao verde.

O grande destaque, contudo, será o restaurante instalado em um casarão de três andares, que está sendo reformado. Segundo o colaborador, Guilherme Giglio, o objetivo é oferecer uma estrutura completa para que o visitante passe o dia no local.

“Pretendemos também fazer horta, criação de galinhas e outros animais, para que tudo possa ser usado no restaurante de forma orgânica e autossustentável”, detalha Guilherme.

“O casarão vai ter mesas com vista para a região, mesas cobertas com uva, tudo pensado para criar um ambiente gostoso, onde a pessoa venha almoçar e queira ficar, passar a tarde, comemorar um aniversário ou até realizar um casamento”, complementa.

Quando estiver em pleno funcionamento, a Vinícola Quinta de São Francisco poderá se tornar um dos principais destinos de enoturismo de Mato Grosso do Sul. O plano é abrir o restaurante e o receptivo ao público até o fim deste ano, com as primeiras colheitas de uvas acontecendo entre 2027 e 2028.

Os visitantes poderão acompanhar o ciclo das videiras, participar de degustações, piqueniques e eventos temáticos, experimentar produtos da horta local e, no futuro, levar para casa as primeiras garrafas do vinho produzido em Campo Grande.

VINHO DE MS

O cultivo de uvas para vinhos em Mato Grosso do Sul ainda é uma novidade. Por causa da umidade do verão e da amplitude térmica do inverno, o manejo segue o modelo conhecido como “colheita de inverno”, já adotado em outras regiões do Brasil Central, como no cerrado mineiro, no noroeste paulista, e até mesmo em Mato Grosso do Sul, na vinícola Terroir Pantanal, primeira do estado, instalada em Aquidauana.

A safra nesse modelo de colheita é invertida: poda-se no verão e colhe-se no inverno, quando há insolação e menos umidade.

Os rótulos da Quinta de São Francisco serão produzidos em pequena escala, voltado ao consumo local e à experiência do visitante. Mais do que competir no mercado de vinhos, o objetivo do empreendimento é criar uma marca de identidade regional, que una o sabor do produto à vivência do local.

“O parreiral e o vinho são um complemento da experiência. Queremos que as pessoas venham aqui para conhecer o processo, viver um momento de contato com a terra e aproveitem o espaço”, explica Júlio de Sá.

ROTA DE OPORTUNIDADES

A Rota Bioceânica, eixo logístico que deve ligar o território brasileiro ao Chile, passando por Campo Grande e chegando ao porto de Antofagasta, estende-se por mais de 2.000 quilômetros.

Quando concluída, permitirá o escoamento de produtos brasileiros pelo Pacífico, reduzindo custos de exportação para a Ásia. Mas, além do peso econômico, a rota também está transformando o mapa turístico e imobiliário do Estado.

Ao fundo do parreiral, há a reserva de vegetação nativa, onde futuramente serão feitas trilhas - Foto: Mariana Piell

A perspectiva de integração internacional tem estimulado um movimento de modernização das estradas, com duplicações, novos acessos e investimentos públicos e privados.

No entorno da BR-262, especialmente entre a saída para Três Lagoas e o distrito de Rochedinho, a paisagem evidencia esse novo ciclo com condomínios luxuosos, parques ecológicos, empreendimentos hípicos e vinhedos que coexistem.

REFÚGIO

O nascimento desses projetos vem ao encontro de uma demanda crescente por lazer próximo e acessível.

Conforme explica Francisco Maia, após a pandemia, o público de Campo Grande passou a buscar mais contato com a natureza, experiências gastronômicas ao ar livre e espaços de descanso sem grandes deslocamentos. É nesse contexto que a região leste desponta como novo polo de lazer rural.

O Ecopark, por exemplo, já atrai cerca de 2 mil pessoas aos fins de semana, enquanto projetos como o Portal das Águas e a Pousada Pontal oferecem passeios, restaurantes e pequenas hospedagens integradas à natureza.

Há ainda áreas destinadas a esportes equestres, como o Clube do Laço e o Terras de São Francisco, o primeiro condomínio rural de Campo Grande projetado para atividades com cavalos.

>> Serviço

A vinícola Quinta de São Francisco tem previsão para abrir as portas ao público ainda no fim de 2026. Até lá, os trabalhos desenvolvidos na propriedade poderão ser acompanhados pelo site: quintadesaofrancisco.com.br.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS
correia de longa distância

/ 1 dia

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio

3

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento
decreto

/ 2 dias

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento

4

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2924, quarta-feira (11/02)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2924, quarta-feira (11/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 21 minutos

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 dia

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?