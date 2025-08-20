Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noite... Leia na coluna de hoje

Elbert Hubbard - escritor americano
O mundo move-se tão depressa atualmente, que uma pessoa que diz que alguma coisa não pode ser feita é em geral interrompida por alguém que já o está a fazer”.
Felpuda
Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noites mal dormidas, e por uma razão: indefinição sobre se realmente vale a pena entrar na guerra eleitoral que se aproxima. Muitos que têm mandato e pensam alçar voos mais altos estão pensando nas dificuldades e custos para encarar a batalha, que não será nada fácil, segundo se ouve nos bastidores. Outros, que sonham em conquistar um lugarzinho ao sol, contabilizam se as vantagens superam as desvantagens ou vice-versa. A continuar assim e com o passar dos meses, tem gente que, em vez de contar carneirinhos, terá que passar a somar as estrelas.
Campeã
A fruta brasileira que mais se destaca mundialmente é a manga. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, em 2024 foram exportados mais de US$ 350 milhões, principalmente para a União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido.
Mais
Até maio deste ano, foram mais de US$ 80 milhões em 73,6 mil toneladas e a União Europeia como o principal destino. A região brasileira que mais vende no comércio exterior é o Nordeste, com Pernambuco e Bahia como os principais estados.
Sacramentadas
Com o adeus do governador Riedel e do ex-governador Azambuja ao ninho tucano, dois partidos tornam-se fortes em MS: o PL e o Progressistas. Azambuja comandará a sigla liberal a partir de setembro, mas deixou as coisas acertadas nos “mínimos detalhes” sobre quem vai acompanhá-lo na nova sigla, quais prefeitos o seguirão e entendimentos sobre alianças para 2026. Riedel, por sua vez, chega ao novo partido com a “casa arrumada”.
Comando
A permanência do trio de deputados federais no PSDB, depois da saída anunciada pelo governador Riedel e pelo ex-governador Azambuja, dada ao conhecimento a Marconi Perillo, presidente nacional do partido, que esteve em Campo Grande na segunda-feira, deverá ser por pouco tempo. Essa união seria apenas aparente, pois vai esbarrar em um problema, ou seja, na definição de quem vai comandar o partido em MS.
Origens
Nessa questão de comando do PSDB em MS , desde já estão no páreo os deputados Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Ambos têm postura mais à esquerda, politicamente falando, e já demonstraram ojeriza à linha conservadora da direita. O primeiro, há muito militou e até comandou o PDT regional e só deixou a sigla em 2022, ingressando no ninho tucano. Já o segundo, foi secretário de Saúde no governo de Azambuja e transitou pelo PPS, hoje Cidadania, sucedâneo do Partido Comunista Brasileiro (PCB).
*Colaborou Tatyane Gameiro