Diálogo

Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noite... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (20)

Felpuda

20/08/2025 - 00h01
Elbert Hubbard - escritor americano

O mundo move-se tão depressa atualmente,  que uma pessoa que diz que alguma coisa não pode ser feita  é em geral interrompida por alguém que já o está a fazer”.

Felpuda

Uns e outros estão com cara de quem anda apreciando os pirilampos em noites mal dormidas, e por uma razão: indefinição sobre se realmente vale a pena entrar na guerra eleitoral que se aproxima. Muitos que têm mandato e pensam alçar voos mais altos estão pensando nas dificuldades e custos para encarar a batalha, que não será nada fácil, segundo se ouve nos bastidores.  Outros, que sonham em conquistar um lugarzinho ao sol, contabilizam se as vantagens superam as desvantagens ou vice-versa.  A continuar assim e com o passar dos meses, tem gente que, em vez  de contar carneirinhos, terá que passar a somar as estrelas.

Campeã

A fruta brasileira que mais  se destaca mundialmente  é a manga. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, em 2024  foram exportados mais de US$ 350 milhões, principalmente para  a União Europeia, Estados Unidos  e Reino Unido. 

Mais

Até maio deste ano, foram mais  de US$ 80 milhões em 73,6 mil toneladas e a União Europeia como o principal destino.  A região brasileira que mais vende no comércio exterior  é o Nordeste, com Pernambuco e Bahia como os principais estados.

Dra. Elizabeth Furlani, Marisa Serrano e Dr. Sérgio Furlani

 

Vitória Fiore

Sacramentadas

Com o adeus do governador Riedel e do ex-governador Azambuja ao ninho tucano, dois partidos tornam-se fortes em MS:  o PL e o Progressistas. Azambuja comandará a sigla liberal a partir de setembro, mas deixou as coisas acertadas nos “mínimos detalhes” sobre quem vai acompanhá-lo  na nova sigla, quais prefeitos  o seguirão e entendimentos sobre alianças para 2026. Riedel,  por sua vez, chega ao novo partido com a “casa arrumada”.

Comando

A permanência do trio  de deputados federais no PSDB, depois da saída anunciada pelo governador Riedel e pelo ex-governador Azambuja, dada  ao conhecimento a Marconi Perillo, presidente nacional  do partido, que esteve em Campo Grande na segunda-feira, deverá ser por pouco tempo. Essa união seria apenas aparente, pois vai esbarrar em um problema, ou seja,  na definição de quem vai comandar o partido em MS.

Origens

Nessa questão de comando  do PSDB em MS , desde já estão no páreo os deputados Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Ambos têm postura mais  à esquerda, politicamente falando,  e já demonstraram ojeriza  à linha conservadora da direita.  O primeiro, há muito militou  e até comandou o PDT regional e só deixou a sigla em 2022, ingressando no ninho tucano.  Já o segundo, foi secretário  de Saúde no governo de Azambuja e transitou pelo PPS, hoje Cidadania, sucedâneo do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

*Colaborou Tatyane Gameiro

MÚSICA

Elba Ramalho será 1ª atração nacional do 24º Festival de Inverno de Bonito

No 24º Festival de Inverno de Bonito, na noite de amanhã; evento gratuito segue até domingo, com shows do grupo Titãs, Samuel Rosa (ex-Skank), Jorge Aragão e da dupla Guilherme & Santiago

19/08/2025 10h00

Aos 74 anos, completados no domingo, Elba Ramalho leva a força da música nordestina para o palco Lua amanhã, abrindo o Festival de Inverno de Bonito 2025, ao lado do Maestro Spok

Aos 74 anos, completados no domingo, Elba Ramalho leva a força da música nordestina para o palco Lua amanhã, abrindo o Festival de Inverno de Bonito 2025, ao lado do Maestro Spok Foto/ Divulgação

Com o seu repertório calcado em ritmos nordestinos, como o xote e o baião, e em baladas românticas de muito sucesso, a cantora Elba Ramalho se junta ao Maestro Spok na primeira noite do 24º Festival de Inverno de Bonito, amanhã.

A artista paraibana, que completou 74 anos no domingo, faz a sua apresentação ainda no embalo das festas juninas e julinas, emendando com os vários festivais de inverno que tomam conta da temporada por todo o País.

Na quinta-feira, Elba fez o show principal da noite de abertura do 50º Festival de Inverno de Campina Grande (PB). No dia seguinte, estava em Brasília, onde participou do Na Praia Festival, com direito a canjas com Alceu Valença e o primo Zé Ramalho, parceiros de longa data.

Em qualquer canto que vai, ela é sinônimo de festa garantida. Suas apresentações, cheias de energia, enfileiram um hit atrás do outro, com a voz aguda e vibrante e uma presença de palco que contagia desde o primeiro momento, fazendo jus ao título de Madonna de Agreste, como os fãs passaram a chamá-la.

“Bate Coração”, “Banho de Cheiro”, “Toque de Fole”, “Canção da Despedida”, “Ai Que Saudade D’ocê”, “Banho de Cheiro”, “De Volta pro Aconchego”, todas dos anos 1980, estão entre as canções que não devem faltar.

“Maria Forrozeira” e “Nosso Xote”, sucessos de “Isso Quer Dizer Amor” (2024), mais recente álbum de estúdio da cantora também estarão no set list da cantora, comprovando a marca atemporal de seu talento como intérprete e de sua pegada em cena, cheia de molejo e carisma, transformando qualquer apresentação em um baile, no arrasta-pé em que ninguém para de dançar.

O pernambucano Spok no palco só engrossa o fio de pólvora do show. O maestro e saxofonista renovou o jeito de tocar o frevo e também é um fenômeno como band leader.

O 24º Festival de Inverno de Bonito prossegue na quinta-feira, com o grupo Titãs, tendo à frente Branco Mello, Sérgio Brito e Tony Bellotto, da formação original, e, no repertório, as canções de “Microfonado” (2024) e “Olho Furta-Cor” (2022), além de composições incontornáveis de uma carreira que já soma mais de quatro décadas, a exemplo, “Flores” e “Homem Primata” e “Televisão”.

O ex-Skank Samuel Rosa (sexta-feira), Jorge Aragão (sábado) e a dupla Guilherme & Santiago (domingo) completam o line-up principal. Todos esses shows serão realizados no palco Lua, localizado na Rua Pilad Rebuá.

Mais três palcos integram o circuito do evento, que apresenta uma programação bem mais ampla: palco Sol, na Praça da Liberdade, “espaço dos talentos multifacetados”; palco Água, no Balneário Municipal, “ponto de encontro de diferentes ritmos”; e palco Futuro, no Centro de Múltiplo Uso, “com toda a pluralidade sul-mato-grossense”.

OUTRAS ARTES

Além de música, artes cênicas, artes visuais, cinema, atividades que promovem a sustentabilidade, a formação cultural e a economia criativa também estão na agenda do Festival, que ganha um realce a mais pela exuberância das paisagens naturais de Bonito. Toda a programação é gratuita.

Neste ano, o Festival de Inverno de Bonito contará com um total de 131 atrações distribuídas ao longo de quatro dias de programação. Espalhadas por praças, ruas e escolas, acontecem oficinas, contações de histórias e rodas de conversa que reforçam a vocação do evento para a diversidade cultural e o diálogo entre diferentes linguagens artísticas.

O Pavilhão das Artes, na Praça da Liberdade, mantém-se como ponto tradicional do artesanato, moda, economia criativa, literatura e gastronomia. Local onde exposições, “cores e sabores” fazem o papel de cartão de visitas de nossa identidade sul-mato-grossense.

Também na Praça da Liberdade, a Tenda dos Saberes Indígenas vai além da exposição de trabalhos e divulgação de histórias. É oportunidade para reafirmação de um modo de ser e viver dos povos originários do Pantanal e do Cerrado.

A grande novidade é o Lounge Educativo Geek Literário, com estações liberadas para o público jogar livremente títulos clássicos e novidades do mundo dos games. Diversos jogos estarão disponíveis para experimentação, interação e partidas casuais entre os participantes, de forma totalmente gratuita.

OFICINAS

Desde o primeiro dia, diversas oficinas gratuitas farão parte da programação, usando o aprendizado como alicerce para o protagonismo cultural. Ministradas por artistas e produtores de Mato Grosso do Sul e de outros estados, as atividades unem técnica e criatividade para disseminar saberes.

Além das tradicionais oficinas de artesanato, o Festival de Inverno de Bonito oferece uma imersão nas tradições que moldam a cultura do Estado. Como a Oficina de Catira e Viola Caipira, desenvolvida por Girsel da Viola e Ariane Rodrigues no Clube do Laço, que destaca um dos mais tradicionais instrumentos da música sertaneja e uma expressão cultural que vai além dos acordes.

A Oficina de Vivência Berranteira: Mulheres no Berrante, ministrada por Fernanda Reverdito e sua mãe, Ramona, gestoras da Casa da Memória Raída, preserva e difunde a memória cultural da região de Bonito, Serra da Bodoquena e Pantanal.

Já as paisagens estão no foco da Oficina de Sketchers, que reunirá artistas e entusiastas que apreciam verdadeiros documentos culturais e históricos inspiradores pela arte.

Mais informações sobre as oficinas e formulário de inscrição no site https://mscultural.ms.gov.br/festival/festival-de-inverno-de-bonito/.

DE MS

Confira, a seguir, artistas e grupos do Estado de diferentes linguagens que também participam do evento: grupos Imaginário Maracangalha e Esboço Caótico (teatro); Produza e Techno (performance de rua); Balroom MS (cultura balroom); Pipokinha e Cia. Apoema (circo); Coletivo Toys (skate); Halley Star (body art); Saindo da Toca e Coletivo Liga Breaking (hip hop); Ginga Cia e Kipaéxoti (dança); Rock Sellers, As Máquinas do Seu Antônio, Mataguéw, Mulheres de Quinta, Chicão Castro, Uskaradakombi e Samba 10 (música).

O evento é uma realização do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio da prefeitura de Corumbá.

Com execução realizada pela Associação dos Artistas do MS e produção das empresas Segue o Groove (Nayara Campos), Tony Prada Cultura, Cebracen, Fabrik (Alex Faria) e Mundo Digital (Alexandre Lima), o responsável técnico é o produtor cultural José Mauro Gnaspini (Virada Cultura de São Paulo).

Diálogo

A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo dispu... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (19)

19/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Winston ChurChill - estadista britânico

O vício inerente ao capitalismo é a distribuição  desigual de benesse; o do socialismo  é a distribuição por igual das misérias”.

Felpuda

A segunda vaga para o Senado no time de Riedel e Azambuja está sendo disputada a cotoveladas, como a população está vendo. “Dá de um tudo”: os que sonham com a reeleição;  os que desejam voltar ao Céu, como é chamada aquela Casa,  em razão das inúmeras mordomias, depois de anos “no sereno”;  os derrotados nas urnas após um período reinando; e os oportunistas, que fingem que disputarão, tumultuam  o meio de campo e depois comercializam o passe.  Como disse o filósofo Sêneca: “Na vida pública, ninguém olha  para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor”.

Novamente

À exceção dos partidos  de esquerda em MS e outros  de pouca ou nenhuma expressão no cenário político, os demais deverão estar no palanque  de reeleição do governador Eduardo Riedel.  Segundo alguns parlamentares,  a previsão é de que no time  poderão marcar presença  a federação PP-União Brasil, PL, Republicanos, MDB, PSB,  o que restar do PSDB e o Podemos (atualmente, um braço do PSDB). Hoje, esses partidos  fazem parte da base aliada  do gestor estadual. 

Interesse

Embora tenha o apoio do MDB nacional para ser candidata  ao Senado, a ministra Simone Tebet enfrenta resistência interna em nível estadual. Ela, que é convicta admiradora de Lula, está pisando em ovos diante do “paredão” do seu partido anti-PT, mas demonstra que vai tentar se cacifar mesmo assim. Quando disputou a Presidência da República, obteve total de 79.719 votos em MS e em Três Lagoas,  sua terra natal, teve 3.590 votos.

Base

De acordo com esses parlamentares, tais partidos  não teriam nome com potencial para disputar o governo do Estado.  Até mesmo a oposição vem batendo a cabeça para apresentar um nome que, ao menos, possibilite eleger deputados estaduais e federais, uma vez  que, até o momento, encarar  a briga na majoritária está difícil. Vale lembrar que integrar base aliada em uma administração representa participação em secretarias, cargos e indicações para fundações, entre outros.

Vou... Não vou

Por querer alçar voos mais altos e não encontrando respaldo  em suas pretensões, o deputado Marcos Pollon vinha conversando com o Partido Novo, que estaria interessado em seu nome para a disputa a um dos cargos majoritários, governo ou Senado. Nos meios políticos, porém, fala-se que o parlamentar estava querendo forçar a barra ao dizer que sairia do PL. Ele, que cumpre seu primeiro mandato, foi  o mais votado em Campo Grande  e em MS em 2022. Daí acredita  que reuniria potencial suficiente para a disputa. Dizem ainda  que, se encerrar a carreira política, deverá se mudar para os EUA.

DiálogoVânia Cardoso

 

DiálogoCléo Pires

Tabuleiro

Estão previstas para o fim  deste mês as últimas mexidas  no tabuleiro das eleições de 2026.  O ex-governador Reinaldo Azambuja deverá se filiar ao PL, até porque, pelas articulações, dificilmente voltará atrás, enquanto o governador Eduardo Riedel caminha em direção  ao PP, mas poderá mudar  de rumo. Com as definições  dessas duas lideranças,  os demais partidos,  sem exceção, vão começar  a buscar as devidas alianças.

Hipótese

Embora faça sinalização de estar indo em direção ao PP, mas sem nada a comentar a respeito,  o governador Riedel, segundo  os bastidores, poderá também fazer sua escolha pelo Republicanos. Esse partido  tem como principal nome  à Presidência da República, caso seja mantida a inelegibilidade  do ex-presidente Bolsonaro (PL),  o governador de São Paulo,  Tarcísio de Freitas.

Cotação

O nome do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta cotação para  as futuras eleições. Embora seu cargo esteja sendo cobiçado por partidos em eventual aliança, o que se fala nos meios políticos é que compor chapa à reeleição de Riedel pode ser uma realidade. O fato é que sua fidelidade ao governador, sem tramoias políticas nos bastidores, vem sendo levada em grande conta. Como disse experiente homem público, dando um exemplo, politicamente falando: “Sabe aquele cara que todo pai quer para genro? Esse cara seria o Barbosinha”.

