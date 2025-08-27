Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE

Uso do aparelho auditivo reduz significativamente o risco de demência, diz estudo

Participantes com perda auditiva que buscaram tratamento tiveram redução de 61% da chance de desenvolver condição, indica trabalho publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama)

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

27/08/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um novo estudo americano mostrou que o uso de aparelhos para o tratamento de perda auditiva é capaz de reduzir significativamente o risco de demência. Entre os participantes que fizeram uso dos dispositivos, houve uma diminuição de 60% dos casos de doenças neurodegenerativas.

O trabalho, publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama), reforça a importância do uso dos aparelhos, que ainda é pouco difundido. Estima-se que apenas 17% das pessoas com perda auditiva moderada ou grave os usam.

A correlação entre demência e a perda auditiva já é conhecida pelos pesquisadores há alguns anos, sendo esta considerada um dos principais fatores de risco para o declínio neurológico. Raquel Molina, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), diz que há algumas hipóteses que podem explicar essa relação.

Além disso, os autores do trabalho apontam que, nos Estados Unidos, pessoas que podem pagar pelos aparelhos geralmente têm acesso a melhores cuidados de saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aparelhos auditivos, lembra a professora Raquel Molina, embora haja uma fila de espera.

Neste ano, foram publicados os resultados de um estudo que revela evidência dos efeitos da perda auditiva no agravamento do declínio cognitivo na população brasileira. O trabalho incluiu 800 brasileiros com idade média de 50 anos e mostrou que a dificuldade de audição aumenta a progressão do declínio cognitivo.

Pesquisas como essa reforçam a importância da prevenção. Silvana Maziviero, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), afirma que existem perdas que são tratáveis com muita simplicidade, como a presença de rolha de cerume no canal auditivo. “Tem pessoas que convivem com esse cerume por anos sem perceber”. Infecções e otites também são causas tratáveis e reversíveis.

Por outro lado, perdas auditivas progressivas e lentas que ocorrem com o envelhecimento exigem o uso de aparelhos auditivos ou cirurgias com próteses implantáveis. Nesses casos, a especialista ressalta a importância de detectar e intervir o quanto antes no problema. “Quanto mais precoce a gente reabilitar, melhor. Quando o paciente chega mais tarde, é mais difícil”, diz.

Para fazer o diagnóstico ainda nos primeiros estágios do problema, é preciso que a família fique atenta aos sinais, como a dificuldade de comunicação. Isso porque o paciente, quase sempre, não consegue perceber as próprias dificuldades.

Para contribuir com a identificação de problemas auditivos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também disponibilizou neste ano um aplicativo para celular, o hearWHO, que avalia a capacidade de audição.

Além da perda auditiva, a prevenção da demência no fim da vida envolve a atenção a outros fatores de risco. Segundo um estudo brasileiro do ano passado, por meio do tratamento e da prevenção de 12 fatores de risco, quase metade dos casos de demência no País seriam evitados. Entre eles, baixa escolaridade, obesidade e hipertensão também figuram como causas importantes de neurodegeneração na população.

Para Maziviero, também é preciso reduzir o preconceito contra o uso de aparelhos auditivos, ainda cheio de estigmas. Segundo ela, o cuidado com a audição, especialmente nos dias atuais, é fundamental para termos um envelhecimento mais saudável. “É uma poupança que a gente está fazendo, uma reserva auditiva para daqui a alguns anos”.

*SAIBA

14 fatores associados aos casos de demência* 

  1. – Baixo nível educacional;
  2. – Colesterol alto;
  3. – Consumo excessivo de álcool;
  4. – Depressão;
  5. – Diabetes;
  6. – Falta de atividade física;
  7. – Falta de contato social;
  8. – Hipertensão;
  9. – Lesões graves na cabeça;
  10. – Obesidade;
  11. – Perda de audição;
  12. – Perda de visão;
  13. – Poluição do ar;
  14. – Tabagismo.

* Levantamento publicado na revista The Lancet, em 2024.

EDUCAÇÃO

TV Educativa estreia o sinal 4.2 com a programação do Canal Futura em MS

Mesclando produções locais, grade amplia oferta de conteúdo educacional, cultural e de cidadania em Mato Grosso do Sul

26/08/2025 11h30

Compartilhar
Programação local do Canal Futura, com arte, cultura e educação, já está nos planos da TVE-MS

Programação local do Canal Futura, com arte, cultura e educação, já está nos planos da TVE-MS Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Campo Grande e região recebem, a partir de hoje, uma novidade marcante no cenário da televisão pública. A TV Educativa de Mato Grosso do Sul (TVE-MS), gerida pela Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão (Fertel-Educativa MS), coloca no ar a programação do Canal Futura no sinal aberto 4.2, em uma parceria firmada com a Fundação Roberto Marinho.

A estreia será transmitida em Campo Grande e região pelo sinal aberto, mas também estará disponível no portal educativa.ms. 

A iniciativa abre uma nova fase na história da emissora sul-mato-grossense, que passa a oferecer ao público duas opções de conteúdo complementar na televisão aberta digital: 

- Canal 4.1 – já consolidado com a programação da TV Cultura e da TV Brasil, marcando presença com jornalismo, cultura e entretenimento para toda a família. 

- Canal 4.2 – dedicado ao Canal Futura, reconhecido nacionalmente como referência em educação, conhecimento, inovação e debates de relevância social. 

Educação à frente

Criado em 1997, o Canal Futura rapidamente se tornou um dos principais veículos de educação não formal do País, com uma grade diversificada que abrange documentários, séries, programas culturais e discussões que estimulam o pensamento crítico e o desenvolvimento social. 

Conforme explica o jornalista Carlos Filho, coordenador geral de programação da TV Educativa, os programas do Canal Futura costumam durar entre 15 e 30 minutos, o que torna os conteúdos mais dinâmicos e didáticos.

“As faixas horárias cobrem programação infantil, têm um amplo repertório cultural, conteúdos ágeis e dinâmicos e a promoção de debates em contextos educacionais”, afirma. 

Com a chegada ao sinal da Educativa MS, o 4.2 não se limitará a replicar conteúdos nacionais: também dará lugar a produções locais, desenvolvidas especialmente para valorizar a realidade sul-mato-grossense.

Arte, cultura, educação e temas da vida cotidiana da população estarão presentes, ampliando a representatividade no vídeo e fortalecendo a missão pública do canal. 

Educa+Enem

Entre os lançamentos já confirmados, está o Educa+Enem, um programa semanal pensado para auxiliar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio.

A proposta é oferecer dicas, revisões de conteúdo, entrevistas com professores e estratégias de estudo, contribuindo de forma concreta para ampliar as oportunidades da juventude no acesso ao Ensino Superior. 

 

Assine o Correio do Estado

Correio B

Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (26)

26/08/2025 00h05

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Clarice Lispector - escritora brasileira

"Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa  ou forte como uma ventania. depende de quando e como você me vê passar...”
 

FELPUDA

Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de Contas de MS a suspender licitação de pregão presencial para registro de preços, visando aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar de município do interior.  O valor estimado é de R$ 1,36 milhão. Além disso, contribuiu para  a suspensão do certame a identificação de falhas no processo como  a ausência do estudo técnico preliminar, documento essencial  para o planejamento da contratação. A determinação do TCE prevê a correção do edital e a reabertura da licitação, de modo a assegurar condições, segundo órgão, justas e transparentes de participação.

Bateu, levou...

O deputado Pedro Kemp, do PT, teceu elogios ao resultado de uma pesquisa que aponta uma ínfima melhoria no índice de aprovação do governo de Lula.

Mais

Depois, passou a falar mal  de Bolsonaro. Coronel David, irônico, afirmou sobre as pesquisas: “Eu tenho dúvidas se elas não são feitas nas portas dos presídios”.

DiálogoLiderado por pesquisadores da embrapa instrumentação (sP)  em parceria com a multinacional Bayer, estudo inédito mostrou que  o uso de técnicas baseadas em laser é capaz de medir com precisão  os níveis de carbono no solo em áreas agrícolas do Cerrado, a Mata atlântica e o Pampa. Os pesquisadores identificaram no Cerrado  aumento de até 50% dos estoques de carbono nos solos em propriedades privadas com práticas de manejo sustentável, como  o plantio direto, em relação às áreas nativas. a pesquisa tem implicações diretas para o combate às mudanças climáticas e o fortalecimento  do mercado de créditos de carbono no País.
DiálogoMariana Maiolino

 

DiálogoBeatriz Parente e Paulo Penteado
 

Cadeira

Nos bastidores políticos,  comentários são de que nos planos  do governador Riedel não está  a ideia de formar chapa à reeleição com o deputado Gerson Claro como vice, caso este não  se viabilize para disputar o Senado. Como ingressou no PP, mesmo partido do parlamentar, a vaga deverá ser destinada para futuras alianças partidárias. Além do mais, como escreveu Shakespeare: “Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia...”  

Largada

A Comissão Parlamentar Mista  de Inquérito que investigará  a roubalheira no INSS dará início aos trabalhos hoje. Pela manhã,  os integrantes vão votar  os primeiros requerimentos, solicitando servidores  da Controladoria-Geral  da União, da Polícia Federal  e do próprio instituto  para auxiliar nas investigações.  Na quinta-feira, eles deverão votar  o plano de trabalho.

Na lista

Dentre os convocados  e convidados está o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por  descontos indevidos dos aposentados do INSS.  Esse é um dos motivos que levaram o governo federal a tentar barrar  a CPMI, que terá o presidente  e relator da oposição conduzindo todos os trabalhos de apuração  da gatunagem desenfreada. Também fazem parte da lista ministros da Previdência desde o governo de Dilma. 

Aniversariantes

Isabella Miotello Ferrão
Luiz Antônio Saab
Carlos Alberto Peratelli
Oclécio Assunção Júnior
Yuri Andreis Boeira
Antônio Benjamim Correa Da Costa
Clóvis Martins
Edgar Andrade D´Avila
Eloina Yanez Brites
Moezis José Dos Santos
Jorge Ono
Inêz Geralda De Magalhães Madureira
Marli Gauto Viliagra
Edson Sanches
Christian Maluf Victório
Aroldo José De Lima
Gilberto Veiga De Souza
Tauana Montier Onça Bortolini
Tatiana Decarli
José Roberto Tedeschi
Rejane Alves De Arruda
Aloysio Moreira Salles
Caetano Rottilli
Karla Marchitto Jacob Farias
Gustavo Rodrigues Nacasato
Hélinton Moura Lutz
Thiago Rieger Silverio Dos Santos
Afonso Basso
Francisco Carlos Brasil Leite
Suely Aparecida Morilla Alves
Eduardo Ferreira Dos Santos
Maria De Fátima Vieira Andrade
Dinalva Garcia Lemos De Morais Mourão
Antônio Cavalcante
Hélvio Rodrigo Gonçalves
Alexandre Morais Cantero
Ricardo Aparecido Da Silva
Silvia Regina Da Silva
Laura Menzio
Sérgio Retumba Carneiro Monteiro
Moacir Da Silva Queiroz
Janethe Leite Cardoso
Maria De Fátima De Souza
Genésio Rodrigues Corrêa
Seiki Miiji
Benjamin Ramos
Maria De Fátima Camparin
Aristides Brun
Sônia Virgínia Moreira
Pedro Franco Neto
Vera Lúcia Nogueira
Alcides Landfelt Da Silva
Sueli Alves Braga
Altevir Soares De Alencar
Sônia Maria Avelino Duarte
Luiz Ferreira De Alencastro
Elizabeth Kioko Kohatsu
Lutiane Machado Romero
Sirley De Albuquerque
Ricardo Luiz Silveira
Luiza Francisca Oliveira
Wilson De Paula Souza
Bruno Vieira Antunes
Clóvis Trindade Rocha
João Tadeu Gonçalves
Maria Luiza Pereira Franco
Francisca Da Silva Tôrres
Agliberto Marcondes Rezende
Eliane Yamazato
Eva Maria Barbosa
Evelin Flávia Alves Da Silva
Kleber Pinheiro Da Silva
Ramão Gilberto Valiente
Mauricio Vieira Gama
Edson Andrade Da Vila
Victor Scarpellini
Luiz Braz De Oliveira
Francisco Muniz Soares
Francisco Silva De Freitas
Julio Cesar Gonçalves Da Silva
Marcelo Oliveira Dos Santos
Adelaide Fernandes
Zeferina De Souza Montenegro De Camargo
Alberto Magno Ribeiro Vargas
Michelly De Souza Andrino
Neuri Paulo Gasparetto
Ligia Toma
Anna Cristina Barros Toledo Giurizatto
Danilo Mandetta Júnior
Valéria Martins Dos Santos
Ariane Marques De Araújo
Elaine Maria Dos Santos
Arlindo Murilo Muniz
Camila Morena Kudo Da Silva
Ana Paula Gaspar Melim
Daniel Martins Ferreira Neto
Armando De Oliveira
Domingos Leite Da Silva
Regina Célia Goya
Ana Cristina Castilho Sanchez
Paulo Ricardo De Oliveira Reghin
Luiz Yasunaka
Márcio Rômulo Dos Santos Saldanha
Roberto Lorenzoni Neto
Carlos Cesar Girardi Ferreira
Arildo Loper
Glória Segrillo Faker

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 20 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"