Vale Tudo: novos capítulos prometem reviravoltas surpreendentes e dilemas atuais

André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde

Denis Felipe

Denis Felipe

18/09/2025 - 10h05
A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, volta a ganhar espaço no imaginário do público com a expectativa de seus próximos capítulos. Mais de três décadas após a estreia original, a trama continua ecoando pela força de suas perguntas centrais: vale tudo para vencer?

Nos novos capítulos, o fio condutor segue o mesmo — ambição, poder e ética em conflito — mas sob o olhar de um Brasil em transformação. Personagens já conhecidos enfrentam dilemas contemporâneos: a corrupção com novas roupagens, as tensões familiares que se misturam ao jogo político e as relações humanas testadas em um cenário em que a verdade e a mentira se confundem.

O público poderá revisitar momentos icônicos, como as disputas de Raquel e Maria de Fátima, agora reinterpretadas à luz de um país mais conectado e polarizado. A trama também abre espaço para novos núcleos e temas, abordando desigualdade social, influência das redes digitais e até os bastidores do poder econômico.

Com narrativa ágil e diálogos que refletem questões atuais, Vale Tudo promete emocionar tanto quem acompanhou a versão original quanto uma nova geração de telespectadores. É a chance de reviver uma história que se mantém viva porque toca em valores universais: ambição, amor, traição e a eterna busca por justiça.

Mais do que entretenimento, a novela segue como espelho da sociedade brasileira, questionando até que ponto cada um de nós é capaz de ir para alcançar seus objetivos.

Resumo da novela Vale tudo  de 18 a 26/09

18 de setembro (quinta) — Capítulo 148

  • André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde e decide rompê-la. 
  • Odete estranha o comportamento de César, percebendo que algo não se encaixa em suas atitudes. 
  • Daniela demonstra preocupação com André, enquanto Consuêlo celebra o retorno do filho para casa. Heleninha e Renato aprofundam sua aproximação. André comunica que pensa em desistir do campeonato que estava disputando. 
     

19 de setembro (sexta) — Capítulo 149

  • Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban, também comenta que sua irmã sairá com Olavo. 
  • Ana Clara confronta Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é de verdade. 
  • Celina cogita terminar seu relacionamento com Olavo. 
  • Estéban flagra Celina em situação comprometedora com Olavo. 
  • César descobre cláusula no contrato de casamento que lhe daria 50% do Grupo TCA em caso de falecimento de Odete. 

20 de setembro (sábado) — Capítulo 150

  • Celina e Estéban se reconciliam. 
  • Mário Sérgio incentiva Freitas a roubar Marco Aurélio. 
  • Odete ameaça cortar a mesada de Maria de Fátima se ela continuar mantendo contato com Ana Clara. 
  • Ana Clara encontra Maria de Fátima. 
  • Vasco e Lucimar decidem se casar. 
  • Odete sofre um atentado enquanto dirige. 

  • Além disso, nos capítulos seguintes até o dia 26/09, alguns pontos de virada estão previstos:
  • Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. 
  • Freitas revela a Eugênio que tem planos de desviar dinheiro de Marco Aurélio. 
  • Mário Sérgio investiga o passado de Ana Clara, chega a ver uma foto dela com Maria de Fátima nas redes sociais, marca encontro. 
  • Maria de Fátima flagra Ana Clara e Mário Sérgio em restaurante, percebe ligação estreita entre eles. 
  • Luiz revela que está com diabetes; Cecília e Laís ajudam comprando remédios. 
  • Lucimar e Vasco acabam sendo vítimas de golpe, complicando sua situação. 

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna da Diálogo desta quinta-feira (18)

18/09/2025 00h02

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"O Brasil é o único país
em que os ratos conseguem
botar a culpa no queijo”.

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS, destinada à contratação de empresas para fornecimento de alimentos aos presos “azedou” e foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O certame está estimado em R$ 94 milhões e, por questão de transparência, foi barrada porque não se colocou, digamos, o “tempero burocrático certo”, que é exigido.

O TCE-MS verificou falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Assim, foi determinada a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Lançamento

O advogado e escritor Roberto Cunha lançou seu livro “Mais Forte aos 40”, no dia 9, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande.

Mais

A obra traz reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, e, segundo o autor, ela nasceu de sua própria experiência de vida. No dia 9, aconteceu o pré-lançamento.

Está marcado para o dia 1° de novembro, em Londres, o leilão do veículo Mercedes-Benz 190 E 1985, que foi comprado por Ayrton Senna direto da fábrica e tem até assinatura de Niki Lauda no cofre do motor. O sedã teve três donos e já foi até importado para a Austrália. O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic e com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome. A RM Sotheby’s é a responsável pelo leilão e a expectativa é de que os lances finais para arrematar o modelo girem em torno de 220 mil libras a 250 mil libras, ou seja, entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,8 milhão em conversão direta.

Mansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui Karmouche 
Thales Lucchesi

Cadê?

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes se encontra “desamparada” no que se refere às ações rápidas para dar explicações à população diante de denúncias que se avolumam, principalmente àquelas partidas de adversários. Muito comentado o silêncio quase que sepulcral dos aliados, enquanto Adriane é “moída” na máquina político-partidária, que não perdoa ninguém. A continuar assim...

Cotado

A Agraer, que estava sendo chefiada por um representante do PT, deverá ser comandada por um nome indicado pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias que, aliás, tem dedicado especial atenção ao órgão, com liberação de emendas para projetos. Dizem que um dos nomes que está bem cotado é o do engenheiro agrimensor Humberto César Mota Maciel. Ele é servidor de carreira da Agraer e já foi superintendente regional do Incra.

Très chic

Foi aprovado, por uma das comissões do Senado, requerimento do senador Eduardo Girão para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria nos contratos firmados pelo STF, STJ e TST para utilização de salas VIPS exclusivas no Aeroporto de Brasília, ao custo de R$ 1.671.238,83. Os gastos envolvem serviços de recepção, transporte privativo, acesso a estacionamentos reservados e uso de espaços diferenciados. Como se vê...

Câncer de pele de Bolsonaro: o que o episódio ensina sobre a importância do diagnóstico precoce

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente

17/09/2025 17h05

Reprodução IA

Quando ouvimos a palavra "câncer", um arrepio percorre a espinha. É natural. Mas no vasto universo das doenças, há nuances e diferentes níveis de gravidade. E, no que diz respeito ao câncer de pele, o carcinoma basocelular surge como um tipo que, apesar de alarmar, geralmente carrega uma mensagem de esperança e alta chance de cura. É uma condição que atinge milhões de pessoas anualmente e, por isso, merece ser compreendida com clareza e sem rodeios.

Imagine a pele como um grande escudo, o maior órgão do nosso corpo, nos protegendo do mundo exterior. Nela, células se renovam constantemente.

O carcinoma basocelular nasce de uma dessas células, as chamadas "células basais", que estão na camada mais profunda da epiderme. A grande maioria dos casos está diretamente ligada a um velho conhecido: o sol. Aqueles dias de praia sem protetor, as tardes no campo sob a luz intensa, a vida ao ar livre sem a devida proteção – tudo isso, ao longo dos anos, acumula um "déficit" de cuidado que pode se manifestar nessa forma de câncer.

Um Crescimento Lento e Visível

A boa notícia é que o carcinoma basocelular é, em geral, um câncer "tranquilo". Ele cresce devagar, bem diferente de outros tipos mais agressivos. Raramente ele se aventura para outras partes do corpo (o que chamamos de metástase), o que faz com que seu tratamento seja, na vasta maioria das vezes, localizado e altamente eficaz.

Ele costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma pequena protuberância perolada, uma mancha avermelhada, ou uma lesão que sangra facilmente.

Geralmente surge nas áreas mais expostas ao sol: no rosto, nas orelhas, no nariz, no couro cabeludo (especialmente em pessoas com calvície), nos ombros e no pescoço. A chave está na observação. Conhecer a própria pele, notar qualquer mudança, é o primeiro e mais poderoso passo para a detecção precoce.

O Poder da Prevenção e do Tratamento

A história do carcinoma basocelular é uma narrativa de "quanto antes, melhor". Ao notar qualquer sinal suspeito, a visita ao dermatologista é fundamental. Com um exame simples, o profissional pode identificar a lesão e, se necessário, realizar uma biópsia.

O tratamento é, na maioria dos casos, cirúrgico. A lesão é removida, e a pele se recupera, com taxas de cura que chegam a mais de 95% quando o diagnóstico é precoce. Em alguns casos, dependendo da localização e do tamanho, podem ser indicadas outras abordagens, como radioterapia ou tratamentos tópicos.

Mas a lição mais importante é a prevenção. Proteger-se do sol não é apenas uma recomendação estética, é um ato de carinho com a própria saúde. Usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, usar chapéus, óculos de sol, roupas com proteção UV e evitar a exposição nos horários de pico (entre 10h e 16h) são hábitos simples que podem fazer toda a diferença.

O carcinoma basocelular nos lembra que a saúde da pele é um espelho da nossa relação com o ambiente. É um convite para desacelerar, observar e cuidar. Um lembrete gentil de que, com atenção e prevenção, podemos continuar a desfrutar da vida sob o sol, mas com a sabedoria e o respeito que nosso maior escudo merece.

