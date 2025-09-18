Vale Tudo: novos capítulos prometem reviravoltas surpreendentes e dilemas atuais

DIÁLOGO

Confira a coluna da Diálogo desta quinta-feira (18)

Millôr Fernandes - escritor brasileiro "O Brasil é o único país

em que os ratos conseguem

botar a culpa no queijo”. Felpuda

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS, destinada à contratação de empresas para fornecimento de alimentos aos presos “azedou” e foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O certame está estimado em R$ 94 milhões e, por questão de transparência, foi barrada porque não se colocou, digamos, o “tempero burocrático certo”, que é exigido.

O TCE-MS verificou falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Assim, foi determinada a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Lançamento

O advogado e escritor Roberto Cunha lançou seu livro “Mais Forte aos 40”, no dia 9, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande.

Mais

A obra traz reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, e, segundo o autor, ela nasceu de sua própria experiência de vida. No dia 9, aconteceu o pré-lançamento.

Está marcado para o dia 1° de novembro, em Londres, o leilão do veículo Mercedes-Benz 190 E 1985, que foi comprado por Ayrton Senna direto da fábrica e tem até assinatura de Niki Lauda no cofre do motor. O sedã teve três donos e já foi até importado para a Austrália. O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic e com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome. A RM Sotheby’s é a responsável pelo leilão e a expectativa é de que os lances finais para arrematar o modelo girem em torno de 220 mil libras a 250 mil libras, ou seja, entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,8 milhão em conversão direta.

Mansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui Karmouche

Thales Lucchesi

Cadê?

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes se encontra “desamparada” no que se refere às ações rápidas para dar explicações à população diante de denúncias que se avolumam, principalmente àquelas partidas de adversários. Muito comentado o silêncio quase que sepulcral dos aliados, enquanto Adriane é “moída” na máquina político-partidária, que não perdoa ninguém. A continuar assim...

Cotado

A Agraer, que estava sendo chefiada por um representante do PT, deverá ser comandada por um nome indicado pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias que, aliás, tem dedicado especial atenção ao órgão, com liberação de emendas para projetos. Dizem que um dos nomes que está bem cotado é o do engenheiro agrimensor Humberto César Mota Maciel. Ele é servidor de carreira da Agraer e já foi superintendente regional do Incra.

Très chic

Foi aprovado, por uma das comissões do Senado, requerimento do senador Eduardo Girão para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria nos contratos firmados pelo STF, STJ e TST para utilização de salas VIPS exclusivas no Aeroporto de Brasília, ao custo de R$ 1.671.238,83. Os gastos envolvem serviços de recepção, transporte privativo, acesso a estacionamentos reservados e uso de espaços diferenciados. Como se vê...

