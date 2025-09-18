Vale Tudo: novos capítulos prometem reviravoltas surpreendentes e dilemas atuais

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, volta a ganhar espaço no imaginário do público com a expectativa de seus próximos capítulos. Mais de três décadas após a estreia original, a trama continua ecoando pela força de suas perguntas centrais: vale tudo para vencer?
Nos novos capítulos, o fio condutor segue o mesmo — ambição, poder e ética em conflito — mas sob o olhar de um Brasil em transformação. Personagens já conhecidos enfrentam dilemas contemporâneos: a corrupção com novas roupagens, as tensões familiares que se misturam ao jogo político e as relações humanas testadas em um cenário em que a verdade e a mentira se confundem.
O público poderá revisitar momentos icônicos, como as disputas de Raquel e Maria de Fátima, agora reinterpretadas à luz de um país mais conectado e polarizado. A trama também abre espaço para novos núcleos e temas, abordando desigualdade social, influência das redes digitais e até os bastidores do poder econômico.
Com narrativa ágil e diálogos que refletem questões atuais, Vale Tudo promete emocionar tanto quem acompanhou a versão original quanto uma nova geração de telespectadores. É a chance de reviver uma história que se mantém viva porque toca em valores universais: ambição, amor, traição e a eterna busca por justiça.
Mais do que entretenimento, a novela segue como espelho da sociedade brasileira, questionando até que ponto cada um de nós é capaz de ir para alcançar seus objetivos.
Resumo da novela Vale tudo de 18 a 26/09
18 de setembro (quinta) — Capítulo 148
- André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde e decide rompê-la.
- Odete estranha o comportamento de César, percebendo que algo não se encaixa em suas atitudes.
- Daniela demonstra preocupação com André, enquanto Consuêlo celebra o retorno do filho para casa. Heleninha e Renato aprofundam sua aproximação. André comunica que pensa em desistir do campeonato que estava disputando.
19 de setembro (sexta) — Capítulo 149
- Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban, também comenta que sua irmã sairá com Olavo.
- Ana Clara confronta Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é de verdade.
- Celina cogita terminar seu relacionamento com Olavo.
- Estéban flagra Celina em situação comprometedora com Olavo.
- César descobre cláusula no contrato de casamento que lhe daria 50% do Grupo TCA em caso de falecimento de Odete.
20 de setembro (sábado) — Capítulo 150
- Celina e Estéban se reconciliam.
- Mário Sérgio incentiva Freitas a roubar Marco Aurélio.
- Odete ameaça cortar a mesada de Maria de Fátima se ela continuar mantendo contato com Ana Clara.
- Ana Clara encontra Maria de Fátima.
- Vasco e Lucimar decidem se casar.
- Odete sofre um atentado enquanto dirige.
Resumo das Novelas
- Além disso, nos capítulos seguintes até o dia 26/09, alguns pontos de virada estão previstos:
- Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio.
- Freitas revela a Eugênio que tem planos de desviar dinheiro de Marco Aurélio.
- Mário Sérgio investiga o passado de Ana Clara, chega a ver uma foto dela com Maria de Fátima nas redes sociais, marca encontro.
- Maria de Fátima flagra Ana Clara e Mário Sérgio em restaurante, percebe ligação estreita entre eles.
- Luiz revela que está com diabetes; Cecília e Laís ajudam comprando remédios.
- Lucimar e Vasco acabam sendo vítimas de golpe, complicando sua situação.