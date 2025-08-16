Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vanessa da Mata se apresenta no MS Ao Vivo neste domingo

Evento no Parque das Nações Indígenas terá abertura do cantor Kalélo e interpretação em Libras inovadora

Mariana Piell

Mariana Piell

16/08/2025 - 11h00
Neste domingo (17 de agosto), a partir das 17h, o MS Ao Vivo recebe Vanessa da Mata, uma das maiores vozes da MPB. O show, que acontece no Parque das Nações Indígenas, é gratuito e integra a programação cultural do Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

A cantora mato-grossense apresenta seu novo trabalho, “Todas Elas”, que inclui o single “Esperança”, lançado recentemente. O repertório promete unir canções inéditas e grandes sucessos da carreira da artista, com direção de Jorge Farjalla.

Inclusão

Uma das novidades desta edição do MS Ao Vivo é a participação de uma intérprete de Libras surda, Alessandra Daniel, que fará a tradução das músicas e falas do evento com o apoio dos intérpretes ouvintes Felipe Sampaio e Bruno Ribeiro.

Segundo Felipe Sampaio, coordenador de acessibilidade do projeto, a técnica utilizada é a “tradução de espelho”, em que os intérpretes ouvintes repassam as informações para Alessandra, que as transmite em Libras diretamente no palco.

“Esse é um trabalho pioneiro em Mato Grosso do Sul. Já realizamos essa experiência no Carnaval de Dourados e agora trazemos para o MS Ao Vivo, mostrando que a inclusão vai além do convencional”, explica Felipe.

Abertura

Antes de Vanessa da Mata, o público poderá conferir o talento do multi-instrumentista e compositor Kalélo, uma das vozes mais inventivas da cena musical sul-mato-grossense. Com influências que vão do afrobeat ao samba e ao rock, o artista apresenta o espetáculo “Verso e o Avesso”, que reúne canções autorais e releituras marcadas por temas como identidade e vivência periférica.

“Estar no palco do MS Ao Vivo é especial para mim. Foi esse festival que me inspirou a ser artista, e hoje subir aqui é uma conquista”, afirma Kalélo.

“Esperança”

O novo single da cantora, “Esperança”, traz uma reflexão sobre autoconhecimento e amor próprio, com letras que falam sobre superação e a importância de não delegar a felicidade a terceiros.

“É uma música sobre se curar e se conhecer, sobre não depender do amor de outrem para se sentir completo”, explica Vanessa. O álbum “Todas Elas” também contará com participações especiais, como o pianista de jazz Robert Glasper e o cantor João Gomes.

Serviço

Data: Domingo, 17 de agosto
Horário: A partir das 17h
Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande (MS)
Entrada: Gratuita
Line-up: Kalélo (abertura) e Vanessa da Mata (show principal)
Acessibilidade: Interpretação em Libras disponível

estreias

Veja quais filmes e séries chegam aos streamings para maratonar no fim de semana

Estreias da semana incluem produções de diferentes gêneros e nos mais variados streamings

15/08/2025 17h15

Confira as estreias do fim de semana nos streamings

Confira as estreias do fim de semana nos streamings Divulgação

O fim de semana está chegando, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre com uma boa maratona no sofá.

Se você está em busca de novidades para assistir, reunimos as principais estreias de filmes e séries que chegaram aos streamings nos últimos dias ou que estreiam neste fim de semana.

Tem drama, comédia, animação, ação e até aquele suspense que prende do começo ao fim, confira as dicas e prepare a pipoca!

Netflix

  • A noite sempre chega (Crime/suspense)

Filme - Em A Noite Sempre Chega, Lynette precisa enfrentar uma perigosa aventura para arrecadar dinheiro e salvar sua família do despejo. Antes disso, ela tinha o plano perfeito, mas a compra de um carro a fez abandonar a vida comum. Preocupada com a vida da sua mãe e do seu irmão Kenny, ela embarca no submundo criminal de Portland para arrecadar 25 mil dólares. O longa acompanha a jovem mulher, que já endurecida pelas dificuldades da vida, se torna uma anti-heroína e passa a cobrar todos aqueles que lhe devem dinheiro, independente de suas relevâncias ou fichas criminais.

  • Abominável (Animação)

Filme - Shanghai, China. Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um yeti está no telhado do prédio em que ela mora. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e a zoóloga Dra. Zara, que querem pegar o yeti a qualquer custo.

  • Medo e delírio em Las Vegas (Comédia)

Filme - Enviado para Las Vegas para cobrir o Mint 400, uma corrida de motos no deserto, o jornalista Dr. Thompson (Johnny Depp) e seu advogado (Benicio del Toro) se encontram numa cidade onde somente drogas poderosas podem fazer com que as coisas sejam ligeiramente normais.

  • Crepúsculo (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Lua Nova (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Eclipse (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 1 (15/08)
  • A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 2 (15/08)
  • Sex and the City: O Filme (15/08)
  • Sex and the City 2 (15/08)
  • A Noite Sempre Chega (15/08)
  • Se Beber, não Case (16/08)
  • Se Beber, não Case! Parte II (16/08)
  • Se Beber, Não Case! Parte III (16/08)

Prime Vídeo

  • A Mulher da Casa Abandonada (Documentário)

Série - A Mulher da Casa Abandonada é uma série documental que dá continuidade às investigações do podcast homônimo que se tornou um fenômeno no Brasil. Na docussérie, Chico Felitti fala sobre como descobriu a história de "Mari" e começou suas pesquisas, mostrando os bastidores e toda a repercussão que o podcast teve, e se aprofundando ainda mais na trama real e macabra. O podcast e a série investigam a história de uma mulher excêntrica que vivia em uma mansão abandonada em São Paulo, mas ela escondia muito além do nome falso. "Mari" foi acusada de cometer um crime hediondo e fugir do julgamento nos Estados Unidos.

  • Betty, A Feia: A História Continua (Drama/comédia)

Série - Duas décadas após os acontecimentos da popular série estrelada por Ana María Orozco, no spin-off Betty, a Feia: A História Continua, após o falecimento de uma importante figura da famosa empresa Ecomoda faz com que Betty se reconecte com seus antigos colegas de trabalho e com Armando, com quem ainda é casada, mas está preparada para pedir o divórcio. Ela também se reencontra com sua filha, Mila, que está estudando moda em Nova York e deseja trabalhar na oficina de Hugo. Nessa nova fase, Betty terá que reconstruir seu relacionamento com a filha, ao mesmo tempo em que toma decisões importantes que afetarão sua carreira e decidirá se vai se reconciliar com Armando, que fará de tudo para reconquistá-la. Além disso, a série aborda os desafios profissionais de Betty, que agora lida com as pressões de manter a Ecomoda competitiva em um mercado globalizado, enquanto enfrenta conflitos internos e rivalidades na empresa. 

HBO Max

  • Fúria Primitiva (Ação/trhiller)

Filme - Fúria Primitiva é um conto de vingança e redenção que segue a jornada de um jovem anônimo, conhecido apenas como Kid (Dev Patel), que ganha a vida em um brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores mais populares em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra da cidade. Inspirado na lenda hindu de Hanuman, que representa força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que um trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele.

  • Marcial Maciel: O Lobo de Deus (documentário)

Série - Docussérie sobre as décadas de abusos e enganos de Marcial Maciel, o sacerdote mexicano e líder dos Legionários de Cristo, que construiu um império religioso enquanto escondia seus crimes por trás de uma máscara de santidade.

  • “Bake Off Brasil” – 11ª Temporada (Reality)

Série - O Bake Off Brasil é uma disputa entre confeiteiros amadores. Os participantes são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados.

Disney +

  • Colapso (Ação/drama/ficção distópica)

Série - Em Colapso, Miranda é uma jovem adotada por uma família argentina que sofre de transtornos de ansiedade, que ela acredita ser causado pela angústia de desconhecer suas origens. Então, para desvendar seu passado, ela decide retornar ao México, onde descobre dolorosamente que a realidade não é o que ela pensava.  Assim, Miranda decide se infiltrar no coração de uma organização criminosa na Cidade do México com a ajuda de Javier Lara, sobrinho do patriarca, e sob a proteção de Leo, um ex-integrante das forças especiais de segurança mexicanas. Mas, neste caso, a busca pela verdade tem um custo altíssimo, e Miranda deve escolher entre a luz e a escuridão, entre o perdão e o castigo, entre o amor de alguém disposto a morrer por ela e o de alguém disposto a matar.

  • Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor (documentário)

Série - Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor" é uma série documental onde Chris Hemsworth explora formas de viver mais tempo e melhor, com a ajuda de especialistas, família e amigos. A série, produzida pelo National Geographic, apresenta Hemsworth enfrentando desafios que testam seus limites físicos e mentais, com o objetivo de mostrar como todos podem liberar seu potencial para uma vida mais saudável e feliz. 

Apple TV

  • Cortina de Fumaça (fim de temporada)

Série - Inspirada em fatos reais, a série Cortina de Fumaça mergulha no sombrio mundo dos incêndios criminosos que aterrorizaram o sul da Califórnia por uma década. A trama acompanha a detetive obstinada Michelle e o enigmático investigador de incêndios John Leonard Orr, enquanto desvendam uma série de incêndios mortais que deixaram um rastro de destruição e quatro vítimas fatais. Conforme a investigação avança, os protagonistas enfrentam não apenas os desafios de capturar um incendiário em série, mas também confrontam seus próprios demônios pessoais.

  • Snoopy Apresenta: Um Musical de Verão (animação)

Filme - Contando com 40 minutos de duração e músicas originais de nomes renomados, o musical celebra a alegria e a magia de um acampamento de verão, bem como a importância de preservar o que se ama. Charlie Brown e a turminha vão acampar. Por ser sua primeira vez, Sally não vê muita graça. Mas com o risco de fecharem o acampamento, todos se reúnem para ajudar e permitir que outras crianças criem memórias ali.

Globoplay

  • Dias Perfeitos (suspense/drama)

Série - Em Dias Perfeitos, um estudante de medicina se apaixona por uma menina e decide sequestrá-la achando que eventualmente ela vai corresponder seus sentimentos. A série de suspense conta a história de Téo, um solitário estudante de medicina que se apaixona pela primeira vista pela jovem roteirista Clarice em um churrasco. Ele declara seu interesse pela garota e fica inconformado com a recusa dela. Téo droga Clarice e a sequestra, levando-a em todos os lugares em que o roteiro que ela escreveu se passa na tentativa de fazer com que ela corresponda seus sentimentos.

  • Separação?! (comédia)

Série - Separação?! é uma série de televisão brasileira que acompanha a vida de Karin e Agnaldo, um casal que, após oito anos de casamento, percebe que não se suporta mais, mas também não consegue terminar o relacionamento. A série explora de forma cômica as brigas, implicâncias e manias do casal, que, apesar de tudo, parecem incapazes de viver um sem o outro

AGENDA CULTURAL

Campo Grande recebe neste fim de semana dois grandes shows: Wanderléa e Vanessa da Mata

Duas das mais marcantes vozes femininas da música brasileira desde os anos 1960 passam por Campo Grande neste fim de semana: Wanderléa e Vanessa da Mata, ambas com shows gratuitos

15/08/2025 10h00

A cantora mato-grossense, de 49 anos, volta a Campo Grande para apresentar o show da turnê Todas Elas, baseado no álbum de mesmo nome lançado recentemente, no projeto MS Ao Vivo, que terá Kalélo no show de abertura; será no Parque das Nações Indígenas, no

A cantora mato-grossense, de 49 anos, volta a Campo Grande para apresentar o show da turnê Todas Elas, baseado no álbum de mesmo nome lançado recentemente, no projeto MS Ao Vivo, que terá Kalélo no show de abertura; será no Parque das Nações Indígenas, no Fotos: DIVULGAÇÃO

Uma agenda de grandes shows marca o fim de semana, dois deles em locais abertos, com acesso gratuito e sob o comando de Wanderléa, hoje, na Praça do Rádio Clube, e Vanessa da Mata, no domingo, no Parque das Nações Indígenas.

As cantoras são nada menos que dois dos maiores expoentes de suas respectivas gerações e representam um arco de tempo na música brasileira que se estende desde a Jovem Guarda, que eclodiu na segunda metade da década de 1960, até a MPB contemporânea.

Aos 81 anos, Wanderléa, a eterna Ternurinha do iê-iê-iê brasileiro, como era conhecida no início da carreira, faz a sua apresentação na noite de hoje, a partir das 20h, marcando a reinauguração da Concha Acústica Família Espíndola (Praça do Rádio) e a retomada da Noite da Seresta, que foi realizada de 2000 a 2013.

A iniciativa parte da secretaria executiva de Cultura (Secult) da Prefeitura de Campo Grande e, antes da musa da jovem guarda, terá apresentações de seresteiros da Capital.

“Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”, dois dos maiores hits de Wanderléa, certamente estarão no repertório da cantora, que seguiu em sólida carreira após o frisson das décadas de 1960 e 1970, ladeando em fama e reconhecimento Roberto e Erasmo Carlos, parceiros de maior destaque, entre os que iniciaram junto com ela a trajetória rumo ao estrelato.

“Foi Assim” é outro sucesso da cantora que não deve faltar no show, trazendo o seu lado mais romântico. Mas, com sua voz doce, ela pode surpreender, pois até forró já gravou.

TODAS ELAS

Vanessa da Mata sobe ao palco do Parque das Nações Indígenas, no domingo, pelo projeto MS Ao Vivo, do governo do Estado, que terá, a partir das 17h, como atração de abertura, o músico Kalélo.

Vanessa, que entra em cena logo em seguida, vai mostrar ao público o show da turnê Todas Elas, baseado no recém lançado disco de mesmo nome.

A turnê estreou em maio, no Rio de Janeiro, flagrando a artista mato-grossense, de 49 anos, em uma lírica de engajamento renovado, vide “Maria Sem Vergonha”, que não deixa para trás o arrebatamento de Vanessa com as coisas do amor, a exemplo de “Eu Te Apoio em Sua Fé”.

Apesar do foco no novo repertório, “Boa Sorte”, “Te Amo”, “Não Me Deixe Só”, que estão entre as faixas mais populares da cantora, não devem faltar, já que a estrela costuma ser generosa com o seu público.

PARALAMAS

Amanhã, no Bosque Expo, é a vez dos Paralamas do Sucesso tocarem na Capital, para onde o potente grupo com mais de quatro décadas de estrada traz o show da turnê Clássicos.

Como o próprio nome indica, será um show para a plateia cantar junto, repleto dos refrões que há décadas fazem a cabeça de milhões de fãs, a exemplo de “Alagados”, “Óculos”, “Laterna dos Afogados” e “Uma Brasileira”. O show começa às 22h30min.

“Acho que as duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade”, comenta o baterista João Barone.

Os ingressos, a partir de R$ 175 (meia para a área vip, terceiro lote), estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp (de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h).

Classificação indicativa: 18 anos.

ELVIS COVER

Na celebração dos três anos da Feira do Bosque da Paz, no domingo, das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, no Bairro Carandá Bosque, quem abre a programação é Davi Cardoso Jr., às 9h, fazendo um show com sucessos de Elvis Presley, em alusão aos 48 anos da morte do Rei do Rock.

Uma apresentação teatral de estudantes da UEMS inspirada em “Macbeth” de Shakespeare está prevista para as 10h; shows de Vitor Alves, às 12h e Chicão Castro, às 13h, além de uma campanha para adoção de pets também ajudam a esquentar o aniversário da feira; tudo grátis.

“MUNDO DESDOBRÁVEL”

O Clube de Leitura do Sesc está de volta, destacando o livro “Mundo Desdobrável”, da chilena Carola Saavedra. Ela se mudou para o Brasil na infância e hoje vive na Alemanha.

Participam do encontro, a partir das 16h de amanhã no Sesc Teatro Prosa, o bibliotecário do Sesc, Fábio Queiroz, o psicanalista e professor universitário Marcelo Bueno e o escritor Henrique Pimenta.

Na opinião de Marcelo Bueno, o livro possibilita laços sociais expressivos. “Livros são objetos que essencialmente dialogam entre si, mas que também promovem entre as pessoas encontros, conversas, reflexões, vínculos, transformações que de outro modo talvez não aconteceriam”, diz Bueno.

CINEMA

Terceiro longa-metragem do diretor Fernando Coimbra, “Os Enforcados” mergulha no mundo do jogo do bicho. Confira a sinopse:

“Em um Rio de Janeiro assolado pelo crime, o casal Regina [Leandra Leal] e Valério [Irandhir Santos] se vê preso a dívidas e traições herdadas da família dele. Em uma noite, eles acreditam ter encontrado o plano perfeito.

No entanto, ao colocá-lo em prática, mergulham em uma espiral de violência sem fim. A história de um casal da Barra da Tijuca toma contornos shakespearianos quando Valério, sob a influência de Regina, decide assassinar seu tio para assumir os negócios ilícitos da família.

O crime desencadeia uma escalada brutal de violência e sangue, enquanto Regina se afunda em uma paranoia que, tragicamente, destruirá a relação entre os dois”.

