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OSCAR 2026

Veja onde assistir à cerimônia do Oscar 2026 em Campo Grande

Bares da Capital terão programação especial com transmissão ao vivo; veja também onde assistir em casa

Karina Varjão

Karina Varjão

15/03/2026 - 09h15
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Com o Brasil concorrendo em cinco categorias em 2026, a torcida pela Estatueta de Ouro mais aguardada no mundo dos famosos é garantida em todo o País. Em Campo Grande, alguns bares terão programação especial com transmissão ao vivo do Oscar 2026, com torcida garantida para os brasileiros que disputam o prêmio. 

Com animação ainda acumulada desde o prêmio ganhado por Fernanda Torres em 2025 com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, cinéfilos podem chamar a galera para assistir junto, vibrar e torcer por Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, mais uma produção nacional concorrendo ao prêmio. 

Confira as programações:

Capivas Cervejaria

Localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro de Campo Grande, assim como no ano passado, o Capivas te convida para assitir à premiação em grande estilo, com telão, tapete vermelho e bolão do Oscar. 

A cervejaria inicia a concentração a partir das 17h30, com exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, que concorre na categoria principal. Depois, às 19h, a transmissão da cerimônia começa. A entrada é gratuita.

Ponto Bar

Mantendo a tradição do ano passado, o Ponto Bar também vai transmitir a premiação. O bar, que fica na Rua Temistócles 103, próximo à Feira Central, vai unir a transmissão da premiação com o Pontokê, o "karaokê" do Ponto. 

Para quem quer chegar mais cedo, o bar abre às 19h e a transmissão começa às 20h. A entrada também é gratuita. 

Para quem gosta de ficar em casa

Para fugir da muvuca, há quem goste de assistir à premiação no conforto de casa, sozinho ou em turma. Para esse grupo, a cerimônia poderá ser acompanhada tanto na TV aberta como em streamings pagos.

O tapete vermelho da cerimônia começa às 18h30 (horário de Brasília) e terá cobertura completa no streaming da HBO Max e no canal TNT, que também exibem a premiação em si a partir das 20h. Já às 21h, a TV Globo se junta à transmissão, que também pode ser acompanhada através do Globoplay.

Indicados

O filme brasileiro "O agente secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e empatou com o recorde de "Cidade de Deus", em 2004. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme concorre em:

  • Melhor seleção de elenco
  • Melhor filme internacional
  • Melhor ator para Wagner Moura
  • Melhor filme

A cerimônia dos melhores do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Além de "O Agente Secreto", um brasileiro também concorre em Melhor Fotografia. Adolpho Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho em "Sonhos de Trem".

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

Ainda dá tempo de assistir ao filme nos cinemas de Campo Grande. 

  • O Cinemark, no Shopping Campo Grande disponibilizou duas sessões diárias até o dia 18, às 14h e às 17h30.
  • Já o Cinepólis, no Shopping Norte Sul Plaza, também terá sessões até o dia 18, às 19h45;

Veja a lista completa dos indicados em cada categoria.

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Frankenstein
Sonhos de Trem
Bugonia
O Agente Secreto
F1

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, O Agente Secreto
Michael B. Jordan, Pecadores
Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Emma Stone, Bugonia

Melhor Direção

Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler, Pecadores
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, Frankenstein

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Marty Supreme
O Agente Secreto
Publicidade

Melhor Animação

Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita
Alabama Preso do Sistema
Cutting through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
Embaixo da Luz de Neon

Melhor Fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Figurino

Frankenstein
Pecadores
Hamnet
Avatar: Fogo e Cinzas
Marty Supreme

Melhor Montagem

F1
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Bugonia
Hamnet

Melhor Canção Original

“Golden”, Guerreiras do K-Pop
“I Lied to You”, Pecadores
“Train Dreams”, Sonhos de Trem
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

Melhor Maquiagem e Penteado

Kokuho
Frankenstein
Pecadores
Coração de Lutador – The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas
Jurassic World: Recomeço
Pecadores
F1
O Ônibus Perdido

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms  
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud  
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta de Animação

“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

 

 

 

 

Cinema Correio B+

Oscar 2026: o Brasil no centro da corrida e uma noite sem vencedores óbvios

Com indicações de brasileiros nas principais categorias, disputas abertas em atuação e Melhor Filme e polêmicas de campanha na reta final, a edição deste ano chega ao Oscar com um nível raro de suspense.

14/03/2026 14h00

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Oscar 2026: o Brasil no centro da corrida e uma noite sem vencedores óbvios

Oscar 2026: o Brasil no centro da corrida e uma noite sem vencedores óbvios Foto: Divulgação

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Todo mundo vai estar de olho em Los Angeles no domingo, quando a indústria do cinema se reúne para a cerimônia do Academy Awards de 2026. E há uma sensação relativamente rara pairando sobre a temporada deste ano: mesmo com uma transmissão que deve ultrapassar facilmente as três horas, dificilmente a festa terá o ar arrastado e previsível que marcou algumas edições recentes.

O motivo é simples. Esta é uma corrida que chega à reta final sem respostas claras para várias das categorias mais importantes da noite.

Para o público brasileiro, há ainda um elemento adicional. O Brasil aparece desta vez no centro da conversa da temporada. Artistas brasileiros estão entre os indicados em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Fotografia, algo que raramente acontece simultaneamente.

Ao mesmo tempo, a corrida de atuação masculina coloca o país novamente em destaque graças à presença de Wagner Moura entre os concorrentes mais comentados do ano.

Esse conjunto de indicações cria algo incomum: a sensação de que o Brasil não está apenas presente na festa, mas disputando espaço real nas categorias que definem o rumo da noite.

Durante décadas, a participação brasileira no Oscar foi marcada por momentos isolados. Filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus ajudaram a colocar o país no radar da indústria internacional, enquanto a indicação histórica de Fernanda Montenegro permanece como um dos marcos da presença brasileira na premiação.

Mas a paisagem atual parece diferente. O crescimento das coproduções internacionais, o circuito de festivais e o interesse crescente da Academia por cinematografias fora do eixo tradicional de Hollywood ampliaram o espaço para filmes e artistas de diferentes países.

Essa transformação se conecta diretamente com mudanças dentro da própria Academia. A ampliação do número de votantes internacionais na última década alterou o perfil das indicações. Filmes falados em diferentes idiomas passaram a disputar categorias principais com mais frequência, tornando o Oscar uma vitrine mais global do que em qualquer outro momento de sua história.

Ainda assim, o que torna a edição de 2026 particularmente fascinante é a ausência de vencedores evidentes em várias categorias.

A disputa de Melhor Filme resume bem essa sensação. Ao longo da temporada, diferentes produções venceram prêmios importantes da indústria, impedindo que qualquer título consolidasse uma liderança clara. O resultado é uma corrida fragmentada, na qual vários filmes chegam ao Oscar com apoio suficiente para sonhar com a vitória.

Essa mesma instabilidade aparece nas categorias de atuação.

Durante boa parte da temporada, parecia relativamente seguro apostar na vitória de Timothée Chalamet em Melhor Ator. Mas nas últimas semanas a narrativa mudou.

Declarações do ator em entrevistas — nas quais afirmou abertamente que gostaria de ganhar o Oscar — provocaram reações negativas entre parte da indústria. Em um ambiente onde campanhas costumam ser cuidadosamente calibradas, esse tipo de comentário pode gerar resistência entre votantes.

Esse tipo de mudança de clima costuma abrir espaço para surpresas. E é justamente nesse contexto que a candidatura de Wagner Moura passou a ganhar ainda mais atenção nas análises da temporada. Em uma disputa apertada, pequenas mudanças de percepção podem alterar completamente o resultado final.

Outras categorias importantes também chegam à cerimônia sem consenso absoluto. A corrida de ator coadjuvante mudou várias vezes de direção ao longo dos últimos meses, enquanto diferentes performances foram ganhando força conforme os prêmios precursores eram anunciados.

Na disputa de Melhor Atriz, por outro lado, existe um ponto de convergência mais claro em torno de Jessie Buckley, cuja performance vem sendo apontada por muitos críticos como uma das mais impressionantes do ano. Ainda assim, o histórico do Oscar mostra que esta é uma das categorias mais propensas a reviravoltas inesperadas.

Entre os prêmios principais, talvez o único relativamente consolidado seja o de direção. Ao longo da temporada, o trabalho de Paul Thomas Anderson construiu uma narrativa de reconhecimento quase inevitável. Considerado há décadas um dos grandes autores do cinema contemporâneo, Anderson parece finalmente reunir o consenso necessário para conquistar a estatueta.

Mesmo assim, quando se trata de Melhor Filme, a situação permanece completamente aberta.

Essa fragmentação reflete uma mudança profunda na própria Academia. Hoje, o Oscar reúne um número muito maior de votantes internacionais e profissionais vindos de diferentes áreas da indústria. O consenso se tornou mais difícil — e o resultado, paradoxalmente, mais interessante.

Depois de meses de campanhas, debates e especulações, várias das estatuetas mais importantes da noite continuam sem dono definido.

Por isso mesmo, quando as luzes se acenderem em Los Angeles e os envelopes começarem a ser abertos, o que o público provavelmente verá é algo que o Oscar raramente consegue oferecer hoje em dia: suspense real.

E para uma cerimônia que, em alguns anos, foi criticada por parecer longa demais e surpreendente de menos, isso pode fazer toda a diferença.

Saúde e alimentação

Veja receitas de alimentos para comer durante a noite

Além da rotina e do ambiente tranquilo, a alimentação é essencial para a qualidade do descanso; veja quais nutrientes e alimentos são aliados e inimigos do sono e aprenda três receitas leves para a noite

14/03/2026 09h00

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Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotonina

Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotonina Fotos: freepik

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Uma boa noite de sono não depende apenas de rotina e ambiente tranquilo. A alimentação também exerce papel importante na qualidade do descanso. Certos alimentos contêm nutrientes capazes de estimular a produção de hormônios ligados ao relaxamento e à regulação do ciclo do sono, como a melatonina e a serotonina.

Especialistas apontam que refeições muito pesadas ou ricas em estimulantes podem dificultar o adormecer, enquanto ingredientes com triptofano, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B podem ajudar o corpo a entrar em estado de relaxamento.

Por isso, escolher bem o que comer no período da noite pode ser uma estratégia simples para quem enfrenta dificuldades para dormir.

Além de favorecer o descanso, esses alimentos costumam ser leves e nutritivos, contribuindo também para o equilíbrio do organismo.

A seguir, confira quais ingredientes podem ajudar na qualidade do sono e aprenda receitas fáceis para incluir no jantar ou na ceia.

NUTRIENTES

Alguns nutrientes são conhecidos por participar da produção de neurotransmissores ligados ao relaxamento e ao controle do ciclo circadiano – o “relógio biológico” do corpo. 

Triptofano: aminoácido essencial utilizado pelo organismo para produzir serotonina e melatonina, hormônios associados ao bem-estar e ao sono.

Magnésio: mineral que contribui para o relaxamento muscular e para o funcionamento do sistema nervoso.

Potássio: ajuda a regular a atividade muscular e pode colaborar para diminuir interrupções do sono.

Vitaminas do complexo B: participam de processos metabólicos que influenciam a produção de neurotransmissores.

Quando presentes em uma alimentação equilibrada, esses nutrientes ajudam o organismo a reconhecer o momento de desacelerar, favorecendo uma transição mais natural para o sono.

ALIMENTOS

Diversos alimentos populares contêm substâncias associadas à regulação do sono. Alguns deles podem ser incluídos no jantar ou em pequenas refeições noturnas.

> Banana

A fruta é rica em triptofano, magnésio e potássio, combinação que contribui para o relaxamento muscular e para a produção de serotonina. Por ser de fácil digestão, costuma ser uma boa opção para a noite.

> Aveia

Fonte de carboidratos complexos e fibras, a aveia ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e fornece nutrientes que colaboram com a produção de melatonina.

> Leite e derivados

O leite contém triptofano e cálcio, mineral que auxilia o cérebro a utilizar esse aminoácido na produção de melatonina.

> Castanhas e nozes

Oleaginosas são ricas em magnésio e gorduras boas, que contribuem para o relaxamento e para o funcionamento do sistema nervoso.

> Camomila

Consumida tradicionalmente na forma de chá, a planta tem compostos associados a efeitos calmantes leves.

> Cereja

A fruta tem pequenas quantidades naturais de melatonina, hormônio diretamente ligado ao ciclo do sono.

O QUE EVITAR

Assim como alguns alimentos podem ajudar, outros podem atrapalhar o descanso quando consumidos à noite.
Entre os principais estão: bebidas com cafeína, como café, chá preto e refrigerantes à base de cola; alimentos muito gordurosos ou fritos; refeições muito pesadas próximas ao horário de dormir; e excesso de açúcar.

Esses itens podem aumentar o estado de alerta, causar desconforto digestivo ou provocar picos de energia que dificultam o relaxamento.

Veja a seguir algumas receitas perfeitas para comer antes de dormir e garantir uma boa noite de sono.

Smoothie noturno de banana e cacau

Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotoninaSmoothie noturno de banana e cacau - Foro: Reprodução

Ingredientes

  • 1 banana congelada;
  • 200 ml de leite ou bebida vegetal;
  • 1 colher (sopa) de aveia;
  • 1 colher (chá) de cacau em pó;
  • 1 colher (chá) de mel (opcional).

Modo de Preparo

> Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar cremoso;

> Sirva imediatamente.

Mingau de aveia com banana e castanhas

Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotoninaMingau de aveia com banana e castanhas - Foto: Reprodução

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de leite (pode ser vegetal ou tradicional);
  • 3 colheres (sopa) de aveia em flocos;
  • 1 banana madura amassada;
  • 1 colher (chá) de mel (opcional);
  • 1 colher (sopa) de castanhas ou nozes picadas;
  • Canela a gosto.

Modo de Preparo

> Em uma panela pequena, coloque o leite e a aveia;

> Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar;

> Acrescente a banana amassada e continue mexendo por mais um ou dois minutos;

> Desligue o fogo e adicione o mel, se desejar;

> Sirva em uma tigela e finalize com castanhas picadas e canela.

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