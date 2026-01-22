Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Veja onde assistir aos principais filmes indicados ao Oscar 2026

Saiba quais filmes concorrendo ao prêmio estão em cartaz nos cinemas de MS e nas plataformas de streamings

Karina Varjão

Karina Varjão

22/01/2026 - 15h00
A Academia de Cinema de Hollywood anunciou na manhã desta quinta-feira (22) os indicados ao Oscar 2026. O filme brasileiro “O agente secreto” fez história e concorre a quatro categorias: melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor ator para Wagner Moura e melhor seleção de elenco. 

Com as quatro indicações, O Agente Secreto se iguala ao filme Cidade de Deus, que também competiu em quatro categorias no Oscar de 2004. 

Na principal categoria da premiação, de Melhor Filme, foram indicados 10 filmes. Veja a seguir, onde assistir cada um deles em streamings e cinemas de Mato Grosso do Sul: 

Bugonia - disponível nos streamings Google Play Filmes, Amazon Prime Video e Apple TV

F1 - disponível nos streamings Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filme e Youtube (por aluguel);

Frankenstein - disponível na Netflix

Hamnet - o filme está em cartaz em apenas um cinema de Mato Grosso do Sul
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessão às 18h50 (legendado)

Marty Supreme - o filme está em cartaz nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessão às 15h10 (dublado), às 18h35 e 21h50 (legendado)
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 15h, às 18h15 e às 21h45
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 18h e às 21h10
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessões às 15h20 (dublado) e 21h30 (legendado)

O Agente Secreto - o filme brasileiro está em cartaz nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul. 
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 13h50, às 17h10 e 20h40
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões a partir de domingo (25), às 17h45 e às 21h15
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 17h20 no domingo (25) e às 20h50 a partir de segunda-feira (26)
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessão às 18h20

Pecadores - disponível nos streamings HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV  e Google Play Filme

Sonhos de Trem - disponível na Netflix

Uma Batalha Após a Outra - disponível nos streamings HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play Filme

Valor Sentimental - disponível nos streamings Amazon Prime Video e MUBI

Além dos indicados à categoria de melhor filme, outros filmes da competição estão disponíveis em cartaz nos cinemas sul-mato-grossense: 

Zootopia 2 - concorrendo na categoria de Melhor Animação, está disponível nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul

Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 15h, às 17h40 e 20h20
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 14h45 e às 17h15
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 13h50
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessão às 19h30

Avatar - Fogo e Cinzas - concorrendo nas categorias de Melhor Figurino e Melhores Efeitos Visuais, está disponível nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul

Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 17h25 e às 21h30 (dublado)
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 13h30, às 17h30 e às 21h30 (dublado)
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 14h10 (dublado)
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessões às 17h20 e às 21h10 (dublado)

O Correio do Estado fez uma relação de todos os indicados ao Oscar 2026. Veja as categorias clicando aqui.

O Agente Secreto

Wagner Moura é Marcelo, um professor que chega em Recife no ano de 1977, auge da Ditadura Militar no Brasil, fugindo de ameaças de assassinos de aluguel em São Paulo para tentar reencontrar o filho que vive com os avós maternos. 

Com sua vida em perigo e sob constante ameaça e vigilância, Marcelo busca encontrar um pouco de paz, proteger seu pequeno e, eventualmente, deixar o País. 

Ele encontra refúgio em uma casa segura com outros dissidentes e figuras marginalizadas, incluindo um casal de angolanos. À medida que se aproxima dos personagens, Marcelo percebe que a cidade está sob intensa vigilância e corrupção do regime militar que ainda controla e persegue opositores do regime. 

Em determinado momento, Marcelo acaba envolvido em uma rede de espionagem e conspirações, enfrentando dilemas morais e pessoais enquanto luta para proteger àqueles que ama. 

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

