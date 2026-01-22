Veja onde assistir aos principais filmes indicados ao Oscar 2026

SAÚDE DOS PETS

Pode ser demonstração de afeto ou de gratidão, mas as lambidas de seu cachorro doméstico em pessoas podem também ser um sinal de que a saúde do animal não está tão bem quanto deveria, oferecendo riscos, inclusive, à saúde humana

O gesto que muitos tutores de cães e gatos interpretam como uma prova de amor, o famoso “lambeijo”, pode não ser tão inofensivo quanto parece. Embora as lambidas sejam uma forma natural de comunicação e afeto entre cães, esse gesto também pode representar riscos à saúde humana.

A veterinária Fabiana Volkweis explica que o hábito deve ser evitado, mesmo em animais aparentemente saudáveis e com as vacinas em dia. De acordo com a especialista, a lambedura é um comportamento instintivo e social, herdado dos ancestrais selvagens.

Os cães lambem para expressar carinho, aliviar o estresse e reforçar laços dentro do grupo.

“É uma forma de interação que remete ao convívio em matilha, onde o gesto representa respeito e vínculo”, afirma a veterinária, que atua como professora em um curso de Ensino Superior da área.

Apesar disso, Fabiana alerta que não é recomendável permitir que o cão lamba o rosto, a boca ou o nariz do tutor. “A boca do cão é porta de entrada para vírus, bactérias, fungos e protozoários”, afirma.

MESMO VACINADOS

Isso ocorre porque os cães realizam sua higienização por meio da lambedura, inclusive em áreas íntimas, feridas e até em locais contaminados, como poças de água e superfícies sujas. Com isso, a cavidade oral do animal pode abrigar microrganismos potencialmente perigosos. Mesmo cães vacinados não estão livres de transmitir infecções.

“As vacinas protegem contra doenças virais específicas, mas não impedem o contato com parasitas intestinais, bactérias e protozoários que podem ser transmitidos pela saliva”, reforça a médica veterinária e educadora.

Entre as infecções que podem ser transmitidas pelas lambidas estão bactérias, fungos, verminoses e protozoários. Um dos casos mais comuns é o da giardíase, causada por um protozoário que pode provocar diarreia intensa, dor abdominal e vômitos.

“O cão pode, por exemplo, lamber o próprio ânus após defecar e, em seguida, lamber o tutor. Assim, ele acaba transmitindo parasitas e outros agentes patogênicos”, alerta Fabiana.

CUIDADOS

Para reduzir os riscos, a professora reforça que a prevenção começa com a higiene e os cuidados diários. A escovação dental (no cachorro), idealmente diária, ajuda a reduzir o acúmulo de bactérias e a prevenir doenças periodontais. O acúmulo de tártaro, segundo Fabiana, merece atenção.

“As placas bacterianas podem liberar bactérias na corrente sanguínea, afetando coração, rins e outros órgãos. Cães com mau hálito, gengivas inflamadas ou perda dentária devem ser avaliados por um veterinário especialista em odontologia”, explica a médica-veterinária.

Outro ponto é garantir o acesso à água potável e limpa, evitando que o animal beba de poças ou recipientes contaminados. Avaliar o caso de vermifugação também é necessário para cada indivíduo.

“Ela [a vermifugação] elimina parasitas presentes no organismo, mas não impede novas infecções. Por isso, o acompanhamento veterinário é indispensável”, pontua Fabiana Volkweis.

AFETO ENSINADO

Para quem tem um pet carinhoso e insistente, a veterinária recomenda redirecionar o comportamento de forma positiva. A veterinária recomenda ao tutor ignorar as lambidas e oferecer outras formas de interação, como afagos, brincadeiras e comandos de reforço.

“Com o tempo, o cão aprende que o afeto do tutor não depende da lambedura e passa a expressar amor de outras maneiras tão carinhosas quanto. E muito mais seguras”, garante a profissional.

GATOS

No caso dos gatos, as lambidas são, na maioria das vezes, uma forma de comunicação, com mensagens que têm diferentes significados, a depender do contexto

Assim como outros sinais que os gatos podem dar, as lambidas são uma forma de comunicação. São mensagens que têm diferentes significados, a depender do contexto em que o bichano vive, além de outros comportamentos que ele pode ter. Algumas motivações podem explicar o porquê de os gatos lamberem os donos.

AFETO E CARINHO

Esses sentimentos são parte da construção da relação social entre os pares. Mas, para os pets, também se aplicam à convivência com os tutores. Lambidas entre os felinos são formas de demonstração de afeto muito comuns.

Os bichanos tendem a repetir esse hábito com os tutores, especialmente quando se sentem seguros e confiantes em um ambiente. Ou seja, o hábito pode ser um sinal de bem-estar. Importante: fique atento a outros comportamentos para ter uma visão mais completa da saúde do bichano.

ESTRESSE E ANSIEDADE

Estresse em gatos pode ser mais comum do que se imagina, ocorrendo em razão de uma mudança na rotina do animal ou de uma visita inesperada, por exemplo. São fatores que podem desencadear reações, desde alterações de comportamento sutis até variações mais evidentes.

MARCAR TERRITÓRIO

Gato lambendo o dono excessivamente também pode ser instinto de marcar território. Como felinos, eles são animais extremamente territorialistas.

Os bichanos podem fazer isso para identificar o tutor como posse. Pode parecer um pouco estranho, mas esse hábito é bastante natural para os bichanos porque evita que outros gatos se aproximem do tutor.

CHEIROS E GOSTOS

O comportamento de gato lambendo o dono também pode ocorrer em função dos cheiros e dos sabores. A pele dos humanos pode conter algum tipo de gosto atraente para os felinos, especialmente por causa do suor. Resquícios de odor de um alimento que você pode ter manipulado também podem interessar seu bichano.

Então, caso você se pergunte “por que meu gato me lambe?”, talvez seja em razão de algum cheiro apetitoso. Se o felino fizer isso excessivamente, você pode tentar se lavar e ver se o hábito continua.

SINAL DE DOENÇAS

Apesar de todos esses sinais serem parte dos instintos dos gatos, sem apresentarem indícios de preocupação para os tutores, existem outros motivos para justificar o gato lambendo o dono com muita frequência.

“Meu gato me lambe excessivamente. O que será?” Na verdade, esse pode ser um indicativo de que a saúde do pet não está adequada. É possível que ele chame sua atenção para algum tipo de problema ou doença. Por isso, é fundamental que você fique atento a outros sinais que seu felino possa dar.

