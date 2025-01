Veja opções, em MS e em outros estados, para apreciar um bom vinho

Além de duas unidades em Bento Gonçalves (RS), a Aurora tem um vinhedo no município de Pinto Bandeira (RS), onde alguns passeios terminam com um piquenique - Foto: Divulgação/Zéto Telöken

Custa em torno de R$ 5 mil a passagem aérea (ida e volta) de Campo Grande até Roma e entre R$ 6 mil e R$ 9 mil da Capital Morena até Atenas, para os amantes do vinho que residem por aqui ficarem geograficamente mais perto das mitologias criadas em torno de Baco ou Dionísio, deuses a quem a bebida é consagrada. Sem contar as outras despesas – hospedagem, alimentação, passeios, etc. – e o tempo de voo com as conexões: 15 horas para Roma, na Itália, e mais de 18 horas para Atenas, na Grécia.

Mas no território brasileiro, e também em Mato Grosso do Sul, é possível render graças aos deuses mitológicos da cultura greco-romana por valores mais convidativos e ainda agregar um bom tanto do bouquet de outras tradições, como a gaúcha e a italiana no Rio Grande do Sul ou a pantaneira em um programa bem pertinho de Campo Grande, a Vinícola Terroir Pantanal, em um percurso que dura duas horas de carro, no distrito de Camisão, em Aquidauana. Por lá, é possível aproveitar as degustações a partir de R$ 175 por pessoa (confira outras opções no box).

Em terras gaúchas, uma das grandes pedidas é a Vinícola Aurora. Os primórdios do chamado enoturismo, turismo relacionado à cultura do vinho, no País remontam à realização da primeira Festa das Uvas, em Caxias do Sul (RS), em 1941. E a Aurora, que opera a sua produção em sistema de cooperativa, é pioneira no modelo mais profissionalizado da experiência desde 1967, quando passou a receber turistas para a primeira edição da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), em Bento Gonçalves (RS), que este ano acontecerá de 12 a 22 de junho.

Com suas quase seis décadas de atuação no segmento, a Aurora, que foi criada em 1931, anunciou nesta semana uma série de atividades que celebram um dos períodos mais festivos da Serra Gaúcha. Durante a safra da uva, que começou no fim de dezembro e se estenderá até meados de março, visitas guiadas, degustações especiais, como a de vinhos e azeites, piqueniques e caminhadas em meio aos vinhedos são algumas das atrações da vinícola, a mais premiada do País.

Os três primeiros meses do ano estão entre os principais períodos para o recebimento de turistas na Aurora. No primeiro trimestre dos últimos dois anos foram 96,7 mil visitantes nas três unidades da empresa, Matriz e Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e Pinto Bandeira. Para este ano, a expectativa é de que mais de 50 mil pessoas prestigiem os roteiros turísticos da Aurora durante o período.

Ana Maria de Paris Possamai, gerente de Turismo da vinícola, diz que a tendência para este ano é de repetir o desempenho de 2023, especialmente em razão da incidência do fenômeno La Niña, caracterizado pela escassez de chuvas.

“Isso deverá contribuir para uma colheita de uvas com uma ótima qualidade, com bom amadurecimento. Esse cenário promete vinhos e espumantes excepcionais, o que atrai turistas e apreciadores da enologia”, aposta.

Um dos pontos altos da programação para o período será o evento Vindima Denominação de Origem (D. O.) Altos de Pinto Bandeira, no dia 15 de fevereiro, das 15h às 19h, na unidade da cooperativa em Pinto Bandeira, município que fica a menos de meia hora de Bento Gonçalves.

A vindima é a época da colheita das uvas, e a festividade no município é realizada pela Associação de Produtores de Vinho de Pinto Bandeira (Asprovinho), que reúne as empresas que integram a D. O. Altos de Pinto Bandeira.

Os ingressos antecipados estão disponíveis no site Wine Locals, por R$ 190, com direito a open bar de espumantes. A gastronomia será conduzida pelo chef Rafael Jacobi, com opções disponíveis para compra no local.

Ana informa ainda que o principal roteiro da cooperativa, o Aurora Cittá, tem acesso gratuito, que inclui degustação e visita à estrutura histórica da empresa. Outras atrações de destaque são a wine walk e o piquenique em pleno vinhedo da unidade de Pinto Bandeira, além das degustações temáticas e exclusivas no Vale dos Vinhedos.

Entre os principais estados emissores estão São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. A gerente afirma que a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em outubro do ano passado, e o restabelecimento de ligações viárias após as enchentes que ocorreram em maio de 2024 foram fundamentais para a retomada do fluxo turístico na Serra Gaúcha.

Confira a seguir algumas atrações permanentes da Aurora e a Vindima. As redes de hotéis Dall’Onder (0300-147-3000) e Laghetto (54 3421-8191 – WahtsApp) e o Spa do Vinho (54 99233-2746) estão entre as acomodações recomendadas.

AURORA CITTÀ

Tour pela unidade matriz, a 115 km de Porto Alegre. Inclui apresentação sobre a história da Cooperativa Vinícola Aurora com passeio guiado pela cantina e explicação dos processos de elaboração dos vinhos, sucos e espumantes. O tour tem duração de, aproximadamente, 45 minutos e inclui degustação de vinhos, espumantes e sucos. Os passeios iniciam a cada 15 minutos.

De segunda a sábado, das 8h15min às 16h45min, e no domingo, das 8h30min às 12h. Agendamento obrigatório: (54) 3455-2095 – telefone; (54) 99134-5916 – WhatsApp; ou pelo e-mail [email protected]. Grátis.

VALE DOS VINHEDOS

Uma das opções dessa unidade, a 110 km de Porto Alegre, é a degustação harmonizada com chocolates, que dura 40 minutos e inclui vinhos das linhas Reserva e Pequenas Partilhas, espumante Aurora Moscatel Rosé e o vinho de sobremesa Colheita Tardia. O princípio que rege qualquer harmonização é a sinergia, seja como complemento ou contraste.

Uma boa harmonização entre o vinho e o alimento é aquela que deixa a sensação de que a união gerou um terceiro elemento, sem um se sobressair ao outro. Diariamente, às 10h e às 15h. Agendamento: www.vinicolaaurora.com.br; (54) 3455.2095 – telefone; (54) 99173-4231 – WhatsApp; ou pelo e-mail [email protected]. O preço é de R$ 90 (incluindo uma taça de cristal).

PINTO BANDEIRA

É nessa unidade, a 130 km de Porto Alegre, que será realizada a Vindima D. O. Altos de Pinto Bandeira, no dia 15 de fevereiro, entre 15h e 19h. Inclui espumantes com D. O. Altos de Pinto Bandeira à vontade, suco de uva, água e uma taça de cristal e chapéu personalizados. Será possível comprar alimentos, com opção de prato vegetariano. Ingressos: no site da Wine Locals, preço de R$ 190, até 31/1, e R$ 220, a partir de 1/2. Em Pinto Bandeira, a Aurora também oferece a wine walk.

Trata-se de uma caminhada de 90 minutos em meio aos vinhedos, com explicações de um sommelier sobre as indicações geográficas e paradas para degustações dos vinhos elaborados com as uvas do local. Após o passeio, o visitante recebe uma tábua de frios e um espumante para se deliciar curtindo a paisagem.

Sábados, domingos e feriados, às 10h e às 15h, preço de R$ 290 (incluindo uma taça de cristal e um chapéu). Agendamento obrigatório e ingressos: www.vinicolaaurora.com.br; (54) 3455-2095 – telefone; (54) 99134-5916 – WhatsApp; ou pelo e-mail [email protected].

Vinícola Terroir Pantanal

Local: Estrada Parque (MS-450) – Camisão, Aquidauana (MS)

Funcionamento: de sexta a domingo

Agendamento pelo Instagram @terroirpantanal ou pelo WhastApp (67) 99351-3464

Sexta-feira

Wine Week Experience, das 5h às 17h, R$ 175 (acima de 18 anos).

Ensaio Fotográfico, das 15h às 17h, R$ 480 (para uma ou mais pessoas).

Sábado

Wine Morning, das 9h às 11h, R$ 195 (acima de 18 anos).

Picnic, das 9h30min às 11h30min, R$ 240 (acima de 18 anos),

Almoço Harmonizado, das 12h às 14h, R$ 320 (acima de 18 anos).

Wine Experience Pôr do Sol, das 16h30min às 18h30min, R$ 195 (acima de 18 anos).

Wine Moments, das 9h30min às 11h30min e das 16h30min às 18h30min, R$ 260 (acima de 18 anos).

Domingo

Brunch, das 9h30min às 13h30min, R$ 260 (acima de 16 anos), R$ 130,00 (de 6 a 15 anos) e grátis (até 5 anos).

Funcionamento da loja

Terça a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Sextas e sábados, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

Domingos, das 9h30min à 13h30min.

Em homenagem à Florada dos Ipês, a vinícola está oferecendo quatro espumantes:

Brut Chardonnay, R$ 93;

Moscatel, R$ 87;

Moscatel Rosé, R$ 93;

Malbec Brut Rosé, R$ 107.

