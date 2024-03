Veterinária explica se pets podem ser vítimas das doenças transmitidas por mosquitos

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Abílio Diniz - empresário brasileiro "Lute sempre para ser o melhor.

Ser o maior

é uma consequência”. FELPUDA

“Barnabé” de luxo estaria se sentindo o mais poderoso da face da terra, esquecendo-se de quando estava

na iniciativa privada e tinha que suar a camisa, disputando a preferência com os concorrentes, para ganhar o “faz-me rir”. Mal sabe que está fazendo papel tal qual do personagem da mitologia grega Ícaro, que fez asas de penas coladas a cera, subiu ao céu, sentindo-se poderoso demais, mas aproximou-se do Sol, que derreteu tudo e ele despencou para o fundo do mar. Portanto...

“Oscar”

Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil concorre ao título de Melhor Destino de Cruzeiros da América do Sul pela World Travel Awards (WTA). A premiação, uma das mais reconhecidas do setor, considerada o “Oscar do turismo”, chega à sua 31ª edição este ano.

Mais

O Brasil é bicampeão e já venceu na categoria em 2022 e 2023, quando também foi nomeado à premiação global. Os vencedores serão escolhidos por votação on-line no site da WTA (worldtravelawards.com/vote), que acontecerá até o dia 17 de abril.

Fernando Verissimo Baruta e Bruna Chinaglia Maiolino Baruta Michi Provensi

Trilha

O MDB vem trilhando o mesmo caminho de outrora poderosos partidos, como o PDT e o PT: está esvaziado e sem liderança que possa fazer diferença nas próximas eleições. Na legenda, quem tem mandato está fazendo suas articulações em voo solo e, aliás, vem se dando muito bem. Só falta o aviso na porta: “o último a sair, apague a luz”.

Dose dupla

O presidente estadual do PP, Marco Aurélio Santullo, assumirá a Secretaria de Governo da prefeita Adriane Lopes, conforme antecipado pelo Diálogo há dias. Sua posse está prevista para amanhã. Sua ida, aliás, desfalcou o MDB. Explica-se: o presidente municipal emedebista, Ulisses Rocha, pediu desfiliação do partido, vai ingressar no PP e assumirá o cargo de adjunto de Santullo. Articulação é isso aí.

Presente

Com a ida de Santullo para o principal cargo político da prefeita Adriane Lopes, a presença da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) ficará mais forte no Paço Municipal. Como é de conhecimento

de todos, o novo secretário é braço direito da parlamentar e será responsável pelas articulações políticas,

que vão desde as alianças à escolha de nomes para formação de chapa competitiva de candidatos a vereadores.

Aniversariantes

Dra. Maria Auxiliadora Budib,

Eduardo de Melo Spengler,

Adriana Paula Cândido,

Danilo Costa,

Christiane Buainain Gonçalves,

Ademir Garcia dos Reis,

Benilo Allegretti,

Leida Aguero Reis,

Pedro Paulo Feronato,

Rodiney de Pinho Barbosa,

Valdeir de Oliveira,

Bento Lebre dos Santos,

Donizete Ribeiro de Magalhaes,

Maria Alves de Almeida,

Sandra Maria Silveria Denadai,

Antonio Silvio de Souza,

Benedicto Moreira,

Maria Aparecida de Oliveira,

Katia Tavares,

Sérgio Silva Muritiba,

João Reston Elias,

Edyna Araújo de Almeida,

João Adecio Alves,

Dr. André Augusto Wanderley Tobaru,

Dr. Marcos Tadeu Winche Andrade, Nailo Garces da Costa,

Fernanda Marques Yafusso,

Marcilio Gianerini Freire,

Débora Rondon,

Márcia Tateishi Yamauchi,

Valéria Alves de Assis,

Jaime Selle,

José Narciso Escobar,

Marcos Antonio Soares,

Andréa Saab Baroli,

Elizabete Alves da Silva,

James Rudy Silveira,

Lidio Moraes,

Denise Tibal Vasconcelos Dias,

Andressa Rafaela de Souza,

Sérgio Roberto Mendes,

Oscar Quiroga,

Elida Brito de Alencar,

Joana Inês Bitencourt,

Júlio Sérgio Vargas Fernandes,

José Luiz Saad Coppola,

Bernadete Abrão,

Dr. Redel Furtado Neres,

Dra. Leonir Wiechert Nogueira Barros,

Fabrizia Ferreira Machado,

Júlio Cesar Carvalho,

Ivandro Correia Silveira,

Dayanny Bento Silva,

Kelly Cristina Garcia,

Angela Maria Ranconi,

Milton Martinho,

Fernando Lamers,

Antônio João Grande de Melo,

Marcelino Rodrigues de Souza,

João de Freitas Pinto,

Deodato Dortas Rodrigues Neto, Washington Luiz Castro Júnior,

Ivan Mendonça Arruda,

Juailson Canhete da Costa,

Maria de Almeida Metello de Assis,

Cláudio Nakazato,

Rener Cruvinel Borges,

José Carlos Tavares do Couto Filho, Thaís Iguma,

Kenya Silveira Lopes,

Mara Gimenez Pereira da Silva,

Karla Lorena Griesbach Nantes,

Ruth Corrêa de Lima Carvalho,

Francisco de Paula Ribeiro Júnior,

Ana Keller dos Santos Aleyne,

Kelly Haruko Kaneki,

Edmar José Panassolo,

Carlos Alberto Garcete de Almeida,

Luiz Carlos Mandu da Silva,

Marcelo Cesar de Oliveira,

Hosana Gonçalves Moraes,

José Massayoshi Simabucuro,

Roberta Soto Maggioni,

João Paulo Tomás,

Ana Paula Seles Paco dos Santos,

Ozair Kerr,

Emerson Tiogo da Silva,

Walderez e Silva de Farias,

Jorge Alberto Pizzaro de Menezes,

Diones Figueiredo Franklin Canela,

Magda Guimarães Falcão Alves Zamboni Freitas,

Dênis Peixoto Ferrão Filho,

Tamara Guimarães da Costa,

Edinete Lira Torres Castello,

Jean Cleiton Santi,

Márcio Reis Cordeiro,

Carlito de Oliveira Boza,

Ademar Gonçalves Machado,

Fabia Elaine de Carvalho Lopes,

Giselly Pitinari Cordeiro,

Marisol Marim Alves de Oliveira,

Maria Luiza Businaro,

Patricia Lantieri Correa de Barros,

Christiane Barnard Pereira Utima,

Zilma Marques de Bernardo

Castro e Silva,

Emerson Pereira de Miranda,

Jonathan Hafis Sica de Oliveira,

Vânia Mara Basílio Garabini.

Colaborou Tatyane Gameiro