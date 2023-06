'Vozes na Fronteira' traz música regional sul-mato-grossense e sintonia com canções paraguaias

Festival ‘Vozes na Fronteira’ ocorre neste sábado (3) e domingo (4), na Praça de Eventos de Porto Murtinho, em comemoração aos 111 anos do município.

O evento traz a música genuína sul-mato-grossense com artistas regionais e a diversidade de ritmos oriundos da fronteira MS-Paraguai.

A estrutura do festival conta com palco, iluminação, som, seis câmeras, sendo duas gruas.

Crédito: Divulgação/Redes Sociais

A primeira noite de festa foi marcada pelo som da Orquestra de Violões; Coral de Meninas Cantoras; Girsel da Viola; Marcelo Loureiro e Fábio da Harpa e Grupo Vozes, que mesclou clássicos regionais, MPB e músicas autorais do cantor, compositor e produtor Odon Nacasato.

Apresentações de projetos sociais voltados para a cultura também abriram o primeiro dia de evento, que teve mais de seis horas de show às margens no Rio Paraguai.

O evento é uma realização da prefeitura de Porto Murtinho, com apoio do Ministério da Cultura, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet (PT-MS).

O prefeito do município, Nelson Cintra, anunciou que o ‘Vozes na Fronteira’ fará parte do calendário anual de eventos da cidade e a partir do próximo ano será ampliado, com a participação dos países vizinhos.

Neste domingo, a partir das 16h, se apresentarão: Maria Cláudia e Marcos Mendes, Carlos Colman, o violeiro Aurélio Miranda e acordeonista Rodrigo Nogueira e grupo.

De acordo com o produtor do festival, Odon Nacasato, afirmou que a primeira noite foi de grandes emoções.

“Fizemos acontecer, depois de muita luta, e estou deixando meu coração em Murtinho. O Vozes na Fronteira veio para ficar”, pontuou o produtor.

Porto Murtinho é um município localizado a 443 quilômetros de Campo Grande.