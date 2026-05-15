Programação tem Circo Balão Mágico, teatro com Débora Falabella, show de Michel Teló e mais

No monólogo, personagem de Débora Falabella é advogada que passa a questionar as próprias convicções após vivenciar um episódio traumático - Annelize Tozetto

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Inspirado no universo do grupo Balão Mágico, fenômeno infantil das décadas de 1980 e 1990, o Circo Balão Mágico mistura nostalgia, música e números tradicionais circenses. A atração está instalada na Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto de Campo Grande.

Entre as atrações estão trapezistas, mágicos, equilibristas a mais de oito metros de altura, apresentações de bambolê, acrobatas, além do clássico globo da morte, com cinco motos simultaneamente dentro da estrutura metálica.

O palhaço Choquito também integra o elenco da temporada, que aposta em apresentações voltadas para toda a família.

As sessões acontecem de segunda a sexta, às 20h, aos sábados, às 18h e às 20h, e aos domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Os ingressos promocionais começam em R$ 10, para crianças, e R$ 20, para adultos no setor popular. No setor VIP, os valores partem de R$ 15, para crianças, e R$ 30, para adultos.

A temporada segue até o dia 31. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.circobalaomagicooficial.com.br.

CIRCO Balão Mágico - Circo da Simony está instalado na Avenida Duque de Caxias

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

SEMANA S

A Semana S do Sistema Comércio acontece até domingo, com programação gratuita em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. A iniciativa mobiliza unidades do Sesc-MS, Senac-MS, Fecomércio-MS e sindicatos empresariais, oferecendo cursos, palestras, oficinas, atendimentos gratuitos, atividades culturais e ações de lazer.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site da Semana S: mkt.sescms.com.br.

Em Campo Grande, um dos principais polos da programação, a abertura acontece hoje, no Senac Hub Academy, com foco em qualificação profissional, empreendedorismo e inovação. A programação reúne mais de 30 workshops nas áreas de beleza, saúde, gestão, tecnologia da informação, comunicação e gastronomia.

Entre os palestrantes confirmados estão o especialista em educação financeira Gustavo Cerbasi, que fala sobre inteligência financeira nos negócios, às 18h, e o comunicador Marcelo Tas, que apresenta palestra sobre comunicação na aceleração digital, às 19h.

A programação também inclui atividades voltadas ao setor produtivo, com temas ligados à gestão financeira, inteligência artificial para RH, gerenciamento de riscos, hotelaria e empreendedorismo.

Amanhã, a programação segue no Parque das Nações Indígenas, com atividades gratuitas voltadas à população. Estão previstas recreação infantil, massoterapia, orientações de saúde bucal, bioimpedância, atividades físicas, oficinas itinerantes e exposições de empresas parceiras do Clube de Benefícios do Sesc.

A noite de sábado será encerrada com apresentação da Orquestra Jovem Sesc-MS, às 18h, e show gratuito de Michel Teló, às 19h. O Sesc Mesa Brasil também fará arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade.

Neste domingo, a programação termina com o Circuito Sesc de Corridas – Etapa Horto Florestal, com caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. A largada será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy. As inscrições são pagas e podem ser feitas pelo site www.kmaisclube.com.br

“PRIMA FACIE”

Após temporadas esgotadas e mais de 150 mil espectadores em todo o País, o espetáculo “Prima Facie” chega a Campo Grande para apresentações de hoje a domingo, no Teatro Glauce Rocha.

A peça é protagonizada por Débora Falabella e dirigida por Yara de Novaes. O texto da dramaturga australiana Suzie Miller é considerado um dos mais impactantes do teatro contemporâneo recente.

No palco, Débora interpreta Tessa, uma advogada criminalista que construiu carreira defendendo homens acusados de violência sexual. A personagem, inicialmente confiante no sistema judicial, passa a questionar suas próprias convicções após vivenciar um episódio traumático.

A montagem discute temas como violência contra a mulher, desigualdade de gênero e os limites do sistema jurídico, conduzindo o público por uma narrativa intensa e emocional.

O espetáculo ganhou projeção internacional após montagem no West End londrino estrelada por Jodie Comer, vencedora do Laurence Olivier Award. Desde então, a obra passou por países como Estados Unidos, Alemanha, Turquia e Nova Zelândia.

No Brasil, a montagem se tornou um fenômeno de público e crítica. A atuação de Débora Falabella rendeu à atriz prêmios como Shell, APCA e Bibi Ferreira de Melhor Atriz.

As sessões acontecem hoje e amanhã, às 20h, e no domingo, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

ÓPERA QUENN

Os fãs de rock amanhã terão uma noite especial com o “Jantar de Massas com Ópera Queen”, realizado no Salão Social do Clube Estoril.

O evento presta homenagem aos 35 anos da morte de Freddie Mercury e promete reviver clássicos eternos do Queen.

A banda Ópera Queen, considerada uma das principais covers do grupo no Brasil, apresentará sucessos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” e “Somebody to Love”.

A programação começa às 18h, com música ambiente. Às 19h30min, Roger Simons sobe ao palco, abrindo a noite. O jantar de massas será servido às 21h, e o show principal acontece às 22h.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

OFICINA DE CROCHÊ

Em contraponto à correria cotidiana, o evento Desliga e Cria: Edição Café com Crochê aposta em uma experiência mais intimista e manual neste sábado, das 14h às 17h, no Café Bourbon.

A proposta é reunir pessoas interessadas em aprender crochê enquanto desfrutam de um ambiente acolhedor e desacelerado.

Mesmo quem nunca teve contato com a técnica poderá participar. Durante o encontro, os participantes vão confeccionar um porta-copo ou porta-xícara em crochê.

O ingresso inclui vale-café, ecobag, kit com fios e agulha, material de apoio e acompanhamento guiado durante todo o processo.

As vagas são limitadas e os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

AUGUSTO CURY EM DOSE DUPLA

A obra de Augusto Cury também chega aos palcos de Campo Grande com a peça “Nunca Desista de Seus Sonhos”, amanhã, às 20h, no Teatro Dom Bosco. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

A montagem, estrelada por Nizo Neto e Maximiliana Reis, mistura humor, drama e mensagens de esperança em uma narrativa sobre saúde emocional e autoconhecimento.

A trama acompanha a psicóloga Carol, personagem que ajuda pacientes utilizando conceitos da inteligência emocional, mas encontra dificuldades para lidar com os próprios conflitos pessoais.

A peça aborda temas como ansiedade, maternidade, relações familiares, dependência das redes sociais e busca por propósito.

Além da peça inspirada em sua obra, Augusto Cury estará em Campo Grande para uma palestra beneficente, hoje, às 19h, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês.

Com renda revertida ao Hospital São Julião, o evento terá como tema “Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital”.

A palestra abordará ansiedade, hiperconectividade e impactos emocionais provocados pelo excesso de estímulos digitais. Antes do encontro, o público acompanhará apresentação da Sinfônica de Campo Grande com a Orquestra Indígena, sob regência do maestro Eduardo Martinelli.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.saojuliao.org.br.

SESC TEATRO PROSA

Hoje, às 19h, o público poderá conferir o show musical de Karla Coronel, que apresenta sua obra autoral com influências da MPB contemporânea e ritmos urbanos, abordando questões sociais, étnicas e afetivas.

Já amanhã, às 16h, haverá o espetáculo infantil “Será que Meu Pé Sabe?”, do Grupo Casa. A peça trata de adoção e afeto, contando a história de uma família que se constrói a partir do amor.

Ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.