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AGENDA CULTURAL

Programação tem Circo Balão Mágico, teatro com Débora Falabella, show de Michel Teló e mais

Programação conta com seis sessões do Circo Balão Mágico, monólogo protagonizado por Débora Falabella e show gratuito de Michel Teló, entre outros

Mariana Piell

Mariana Piell

15/05/2026 - 08h30
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Inspirado no universo do grupo Balão Mágico, fenômeno infantil das décadas de 1980 e 1990, o Circo Balão Mágico mistura nostalgia, música e números tradicionais circenses. A atração está instalada na Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto de Campo Grande.

Entre as atrações estão trapezistas, mágicos, equilibristas a mais de oito metros de altura, apresentações de bambolê, acrobatas, além do clássico globo da morte, com cinco motos simultaneamente dentro da estrutura metálica.

O palhaço Choquito também integra o elenco da temporada, que aposta em apresentações voltadas para toda a família.

As sessões acontecem de segunda a sexta, às 20h, aos sábados, às 18h e às 20h, e aos domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Os ingressos promocionais começam em R$ 10, para crianças, e R$ 20, para adultos no setor popular. No setor VIP, os valores partem de R$ 15, para crianças, e R$ 30, para adultos.

A temporada segue até o dia 31. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.circobalaomagicooficial.com.br.

circo balão mágico Circo da Simony está instalado na Avenida Duque de CaxiasCIRCO Balão Mágico - Circo da Simony está instalado na Avenida Duque de Caxias
Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

SEMANA S

A Semana S do Sistema Comércio acontece até domingo, com programação gratuita em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. A iniciativa mobiliza unidades do Sesc-MS, Senac-MS, Fecomércio-MS e sindicatos empresariais, oferecendo cursos, palestras, oficinas, atendimentos gratuitos, atividades culturais e ações de lazer.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site da Semana S: mkt.sescms.com.br.
Em Campo Grande, um dos principais polos da programação, a abertura acontece hoje, no Senac Hub Academy, com foco em qualificação profissional, empreendedorismo e inovação. A programação reúne mais de 30 workshops nas áreas de beleza, saúde, gestão, tecnologia da informação, comunicação e gastronomia.

Entre os palestrantes confirmados estão o especialista em educação financeira Gustavo Cerbasi, que fala sobre inteligência financeira nos negócios, às 18h, e o comunicador Marcelo Tas, que apresenta palestra sobre comunicação na aceleração digital, às 19h.

A programação também inclui atividades voltadas ao setor produtivo, com temas ligados à gestão financeira, inteligência artificial para RH, gerenciamento de riscos, hotelaria e empreendedorismo.

Amanhã, a programação segue no Parque das Nações Indígenas, com atividades gratuitas voltadas à população. Estão previstas recreação infantil, massoterapia, orientações de saúde bucal, bioimpedância, atividades físicas, oficinas itinerantes e exposições de empresas parceiras do Clube de Benefícios do Sesc.

A noite de sábado será encerrada com apresentação da Orquestra Jovem Sesc-MS, às 18h, e show gratuito de Michel Teló, às 19h. O Sesc Mesa Brasil também fará arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade.

Neste domingo, a programação termina com o Circuito Sesc de Corridas – Etapa Horto Florestal, com caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. A largada será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy. As inscrições são pagas e podem ser feitas pelo site www.kmaisclube.com.br 

“PRIMA FACIE”

Após temporadas esgotadas e mais de 150 mil espectadores em todo o País, o espetáculo “Prima Facie” chega a Campo Grande para apresentações de hoje a domingo, no Teatro Glauce Rocha.

A peça é protagonizada por Débora Falabella e dirigida por Yara de Novaes. O texto da dramaturga australiana Suzie Miller é considerado um dos mais impactantes do teatro contemporâneo recente.

No palco, Débora interpreta Tessa, uma advogada criminalista que construiu carreira defendendo homens acusados de violência sexual. A personagem, inicialmente confiante no sistema judicial, passa a questionar suas próprias convicções após vivenciar um episódio traumático.

A montagem discute temas como violência contra a mulher, desigualdade de gênero e os limites do sistema jurídico, conduzindo o público por uma narrativa intensa e emocional.

O espetáculo ganhou projeção internacional após montagem no West End londrino estrelada por Jodie Comer, vencedora do Laurence Olivier Award. Desde então, a obra passou por países como Estados Unidos, Alemanha, Turquia e Nova Zelândia.

No Brasil, a montagem se tornou um fenômeno de público e crítica. A atuação de Débora Falabella rendeu à atriz prêmios como Shell, APCA e Bibi Ferreira de Melhor Atriz.

As sessões acontecem hoje e amanhã, às 20h, e no domingo, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

ÓPERA QUENN

Os fãs de rock amanhã terão uma noite especial com o “Jantar de Massas com Ópera Queen”, realizado no Salão Social do Clube Estoril.

O evento presta homenagem aos 35 anos da morte de Freddie Mercury e promete reviver clássicos eternos do Queen.

A banda Ópera Queen, considerada uma das principais covers do grupo no Brasil, apresentará sucessos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” e “Somebody to Love”.

A programação começa às 18h, com música ambiente. Às 19h30min, Roger Simons sobe ao palco, abrindo a noite. O jantar de massas será servido às 21h, e o show principal acontece às 22h.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

OFICINA DE CROCHÊ

Em contraponto à correria cotidiana, o evento Desliga e Cria: Edição Café com Crochê aposta em uma experiência mais intimista e manual neste sábado, das 14h às 17h, no Café Bourbon.

A proposta é reunir pessoas interessadas em aprender crochê enquanto desfrutam de um ambiente acolhedor e desacelerado.

Mesmo quem nunca teve contato com a técnica poderá participar. Durante o encontro, os participantes vão confeccionar um porta-copo ou porta-xícara em crochê.

O ingresso inclui vale-café, ecobag, kit com fios e agulha, material de apoio e acompanhamento guiado durante todo o processo.

As vagas são limitadas e os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

AUGUSTO CURY EM DOSE DUPLA

A obra de Augusto Cury também chega aos palcos de Campo Grande com a peça “Nunca Desista de Seus Sonhos”, amanhã, às 20h, no Teatro Dom Bosco. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

A montagem, estrelada por Nizo Neto e Maximiliana Reis, mistura humor, drama e mensagens de esperança em uma narrativa sobre saúde emocional e autoconhecimento.

A trama acompanha a psicóloga Carol, personagem que ajuda pacientes utilizando conceitos da inteligência emocional, mas encontra dificuldades para lidar com os próprios conflitos pessoais.

A peça aborda temas como ansiedade, maternidade, relações familiares, dependência das redes sociais e busca por propósito.

Além da peça inspirada em sua obra, Augusto Cury estará em Campo Grande para uma palestra beneficente, hoje, às 19h, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês.

Com renda revertida ao Hospital São Julião, o evento terá como tema “Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital”.

A palestra abordará ansiedade, hiperconectividade e impactos emocionais provocados pelo excesso de estímulos digitais. Antes do encontro, o público acompanhará apresentação da Sinfônica de Campo Grande com a Orquestra Indígena, sob regência do maestro Eduardo Martinelli.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.saojuliao.org.br.

SESC TEATRO PROSA

Hoje, às 19h, o público poderá conferir o show musical de Karla Coronel, que apresenta sua obra autoral com influências da MPB contemporânea e ritmos urbanos, abordando questões sociais, étnicas e afetivas.

Já amanhã, às 16h, haverá o espetáculo infantil “Será que Meu Pé Sabe?”, do Grupo Casa. A peça trata de adoção e afeto, contando a história de uma família que se constrói a partir do amor.

Ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla.

GASTRONOMIA

Fim de uma era? BK troca Pepsi por Coca-Cola e surpreende clientes

Mudança já começou em unidades da Capital e deve levar máquinas de autoatendimento liberado por até 30 minutos aos restaurantes da rede

14/05/2026 12h10

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Transição para produtos Coca-Cola já começou em unidades do Burger King em Campo Grande e inclui free refil

Transição para produtos Coca-Cola já começou em unidades do Burger King em Campo Grande e inclui free refil Divulgação

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Quem nunca imaginou aquele combo clássico de hambúrguer na brasa, batata frita crocante e um copo bem gelado do refrigerante mais famoso do mundo? Em Campo Grande, esse desejo dos fãs de fast-food começou a virar realidade. O Burger King iniciou a troca das bebidas da antiga parceria pelos produtos da Coca-Cola.

A mudança começou pelas unidades administradas pelo Grupo Conforti e, nesta primeira etapa, os refrigerantes estão sendo vendidos em lata. Entre as opções disponíveis estão Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja e Sprite.

Segundo a empresa, a comercialização em lata faz parte de uma fase de adaptação operacional necessária antes da instalação das máquinas de autoatendimento no salão, modelo já conhecido pelos clientes da rede. Após esse período, os clientes terão de volta o consumo à vontade por até 30 minutos, agora com bebidas da Coca-Cola.

A transição acontece gradualmente em todo o Brasil e, por enquanto, nem todas as lojas de Campo Grande já concluíram a troca. As unidades localizadas na Avenida Zahran e na Avenida Afonso Pena seguem operando temporariamente com bebidas da antiga parceria, incluindo Pepsi e demais produtos da Ambev.

Já outras lojas da Capital passaram a oferecer os novos refrigerantes tanto no atendimento presencial quanto no delivery. É o caso das unidades dos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza, além dos restaurantes localizados nas avenidas Gunter Hans, Mascarenhas de Moraes, Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Spipe Calarge e no Comper Itanhangá.

A expectativa é que todas as unidades avancem para a próxima fase da mudança nos próximos meses, consolidando o retorno do free refil, agora acompanhado da clássica Coca-Cola bem geladinha.

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Brasil Sabor

Festival gastronômico valoriza a culinária brasileira e regional e reúne mais de 400 restaurantes

Festival gastronômico valoriza a culinária brasileira e regional e reúne mais de 400 restaurantes com pratos promocionais em edição comemorativa

14/05/2026 08h30

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Filé canavial, do Espaço Primazia, em Rio Brilhante

Filé canavial, do Espaço Primazia, em Rio Brilhante Arquivo

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Entre receitas tradicionais, releituras criativas e ingredientes regionais, o festival Brasil Sabor chega à sua 20ª edição este ano, celebrando a diversidade gastronômica do País. Com o tema “A Seleção da Cozinha Brasileira”, o evento transforma bares e restaurantes em representantes oficiais dos sabores nacionais, com uma proposta que mistura identidade cultural, turismo, economia e experiências gastronômicas.

Realizado entre os dias 14 e 31 deste mês, o festival acontece em formato híbrido, permitindo que o público prove os pratos tanto presencialmente quanto por delivery. A iniciativa reúne centenas de estabelecimentos em diferentes regiões do Brasil, com menus exclusivos e preços promocionais definidos por cada restaurante participante.

Criado em 2006, o Brasil Sabor se consolidou ao longo das últimas duas décadas como um dos maiores festivais gastronômicos do País.

A proposta nasceu a partir da união de eventos culinários municipais já existentes em diferentes cidades brasileiras, em um movimento liderado pela Abrasel, Sebrae e Ministério do Turismo para fortalecer a gastronomia como diferencial turístico e cultural do Brasil.

Neste ano, a temática inspirada no universo esportivo busca destacar a cozinha brasileira como símbolo de orgulho nacional. Cada restaurante participante assume o papel de “convocado” para representar sua região, apostando em ingredientes típicos, técnicas locais e combinações autorais que revelam a riqueza da culinária brasileira.

Segundo José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo e Inteligência da Abrasel, o festival vai além da experiência gastronômica e movimenta diferentes setores da economia.

“O Brasil Sabor tem um papel relevante para movimentar as economias locais. Ao valorizar a gastronomia regional, o festival estimula a circulação de pessoas, gera oportunidades para diferentes elos da cadeia produtiva e contribui para o desenvolvimento do setor de forma ampla”, afirma.

A expectativa para este ano é ampliar ainda mais o alcance do evento. Em 2025, o festival reuniu mais de 600 restaurantes distribuídos em 89 cidades de 18 estados e do Distrito Federal. Neste ano, a organização destaca a presença em 19 estados, mais de 40 cidades e mais de 400 restaurantes participantes.

Além de fortalecer a gastronomia regional, o festival também se tornou uma ferramenta estratégica para os estabelecimentos participantes. Para muitos empresários do setor, o evento funciona como uma vitrine para apresentar novos pratos, atrair clientes e ampliar a visibilidade dos negócios.

“Para os proprietários de bares e restaurantes, o festival é uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos negócios, atrair novos públicos e fortalecer o relacionamento com os clientes. Além disso, o evento estimula a inovação nos cardápios e contribui para posicionar os estabelecimentos de forma mais competitiva no mercado”, completa José Eduardo Camargo.

TRANSFORMAÇÃO

Ao longo de 20 anos, o Brasil Sabor acompanhou mudanças importantes no comportamento do consumidor e também no próprio setor gastronômico. Desde a primeira edição, o evento passou por reformulações, expandiu formatos e incorporou novas tendências.

Em 2006, quando foi realizado pela primeira vez, o festival já demonstrava força nacional. Foram 1.057 restaurantes participantes em 24 estados brasileiros, consolidando o chamado “Movimento Brasil Sabor” como uma estratégia de promoção do turismo gastronômico.

Nos anos seguintes, o evento passou a apostar em temas específicos e ações promocionais. Em 2012, por exemplo, a edição foi dedicada à culinária italiana e utilizou o slogan “Quem tem boca vai a Roma”, oferecendo aos consumidores a possibilidade de concorrer a uma viagem para a Itália.

Em 2015, o festival celebrou seus dez anos reafirmando a posição de um dos maiores eventos gastronômicos do Brasil. Já em 2020, em razão da pandemia da Covid-19, o Brasil Sabor precisou se reinventar e realizou sua primeira edição totalmente voltada ao delivery.

A experiência acabou mudando definitivamente o formato do evento. Desde 2021, o festival acontece de maneira híbrida, unindo atendimento presencial, delivery e também take away. Naquele ano, a adesão chegou a 901 estabelecimentos – o maior número já registrado pelo festival.

CULINÁRIA REGIONAL

Em Mato Grosso do Sul, dezenas de estabelecimentos aderiram ao Brasil Sabor 2026 com pratos que passeiam entre referências pantaneiras, culinária italiana, receitas nordestinas, gastronomia contemporânea e clássicos reinventados.

As cidades de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante participam da edição deste ano com opções que destacam ingredientes típicos e combinações criativas.

Em Bonito, os pratos participantes exploram sabores regionais e referências locais. O Beco da Arte apresenta a pizza pantaneira, enquanto o Pantanal Grill aposta no jacaré ao coco. Já o Raízes Restaurante participa com o prato raiz do Norte, e o Cantinho da Vovó leva ao festival o filé do poeta.

Campo Grande concentra o maior número de participantes no Estado e reúne uma diversidade de propostas gastronômicas. Há desde pizzarias e hamburguerias até restaurantes especializados em culinária regional, massas artesanais e pratos fitness.

Entre os destaques está a Pizzaria Dom Pauligi, que aposta em uma pizza de avestruz, enquanto o Poiá leva ao festival o tradicional cupim soleado. O Restaurante Lagoa Morena participa com o pacu à Morena, valorizando um dos peixes mais consumidos na região.

Também chamam atenção pratos como o sobá pantaneiro, do Jardim Secreto, o risoto de carne seca com banana-da-terra, do Restaurante Grattugia, e o pantaneiro, do Manjê Burger.

A criatividade aparece ainda em combinações inusitadas, como o paulistinha blue cheese, de O Paulistinha Sanduíches, as empanadas de ossobuco, da Steak Store, e o capivara parmê, da CapivaS Cervejaria.

O festival também contempla sobremesas e cafés especiais. Entre as opções estão os bolos da Cheiro d’ Bolo, a torta de maçã holandesa, da Doce Lembrança, e o combo memória de elefante, do Juna Café e Restaurante.

Em Corumbá, o Restaurante Migueis participa com uma coxinha de jacaré, reforçando a presença da culinária pantaneira no evento.

Já em Dourados, os restaurantes apostam em pratos sofisticados e fusões gastronômicas. O Restaurante Mandhi Cozinha Autêntica apresenta um filé de pirarucu grelhado com risoto de palmito pupunha orgânico, enquanto o Utida Sushi Bar participa com o combo do chef Utida. O Tapioca Nordestina leva ao festival a tapioca virada Lampião.

Ponta Porã participa com o filé Alfredo Flamboyant, do Flamboyant Restaurante Bar, e Rio Brilhante marca presença com o filé canavial, do Espaço Primazia.

IDENTIDADE CULTURAL

Além de ajudar a promover restaurantes, o Brasil Sabor ajuda a contar histórias por meio da comida. Ingredientes típicos, receitas afetivas e tradições culinárias se transformam em elementos de valorização cultural e pertencimento.

No caso de Mato Grosso do Sul, o festival evidencia a força da culinária pantaneira e das influências culturais que moldam a gastronomia regional. Peixes de água doce, carnes típicas, receitas de influência paraguaia e técnicas tradicionais aparecem lado a lado com propostas contemporâneas.

Ao mesmo tempo, o evento estimula chefs e cozinheiros a experimentarem novas combinações e releituras, criando um diálogo entre tradição e inovação.

A gastronomia também ocupa um papel importante no turismo. Em cidades como Bonito e Corumbá, por exemplo, a experiência culinária se tornou parte fundamental do roteiro turístico, atraindo visitantes interessados em conhecer sabores regionais, além das paisagens naturais.

O crescimento dos festivais gastronômicos no Brasil acompanha justamente essa valorização da comida como experiência cultural. Hoje, provar um prato típico deixou de ser apenas uma refeição e passou a integrar a forma como turistas conhecem cidades, tradições e modos de vida.

>> Serviço

Festival Brasil Sabor – 20ª edição

Datas: de 14 a 31 de maio.
Mais informações: www.brasilsabor.com.br.

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