Boas notícias para o agro brasileiro na China

Uma Pneumonia impediu que o presidente Lula fosse à China na semana passada, mas o ministro da agricultura Carlos Fávaro esteve em Pequim e cumpriu uma extensa agenda com as autoridades de empresas chinesas que teve excelentes resultados como o fim da suspensão temporária dos embarques de carne bovina do Brasil para a China.

A habilitação de quatro novos frigoríficos que não acontecia desde dois mil e dezenove e a retomada do embarque de duas plantas que estavam embargadas.



Boas notícias para pecuária e para o setor frigorífico brasileiro.

A China é hoje o principal destino da carne bovina do Brasil e a ausência de vendas em função do embargo no último mês gerou queda de quase cinco por cento do preço da arroba do boi em São Paulo de acordo com o CEPEA da ISALC USP.

A participação dos chineses nas nossas exportações totais saltou de dezessete vírgula dois por cento em dois mil e doze para mais de trinta e um por cento em dois mil e vinte e um.

As vendas do agro para a China somaram mais de cinquenta bilhões em dois mil e vinte e dois soja e carne bovina são os principais itens da pauta eh exportadora do agro.

A China representa quase trinta e dois por cento das nossas exportações é uma boa notícia para o agro, essa essa primeira comitiva brasileira que foi a China mesmo sem a presença do presidente Lula.



Quem tá indo muito bem na pecuária é a pecuária pantaneira, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável quer avançar na Indica e São Geográfica da carne pantaneira ampliando a produção do gado sustentável na região.



No ano passado houve crescimento muito expressivo na produção de carnes sustentável e orgânica.

Os dados mostram que o número de abates praticamente dobrou em relação a dois mil e vinte e um

quando foram contabilizadas quarenta mil cabeças de gado certificado, um aumento muito expressivo pra pecuária sustentável e orgânica do Pantanal os abates de de cabeça de gado sustentável e orgânico chegaram a setenta e oito vírgula sete mil em dois mil e vinte e dois, o que representa quatorze vírgula cinco mil toneladas de carne certificada.

A área certificada também apresentou um número bastante expressivo, com crescimento de cinquenta e quatro por cento em relação ao ano de dois mil e vinte e um.

Com um vírgula um milhão de hectares e cento e oitenta e uma fazendas.



Já o número de associados da ABPO subiu de trinta e oito pra noventa e seis.

Estão distribuídos em mais de oito regiões do Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande e Corumbá. O Eduardo Cruzeta que é presidente da ABPO diz que o aumento expressivo dos números da associação mostra que o produtor pantaneiro está interessado em agregar boas práticas de manejo à sua produção isso é muito bom pro consumidor final que procura um produto assim diferenciado, com qualidade, que traz o selo do bioma pantanal.

Além do aumento do abate, também houve crescimento da bonificação que o Estado oferece aos pecuaristas

e essa ação diminui imposto sobre ICMS em cinquenta por cento para os produtores que escolhem o sistema de produção sustentável e em sessenta e sete por cento pra quem escolhi o modelo orgânico.



Dos cento e trinta e cinco vírgula três mil animais certificados que foram abatidos desde dois mil e dezenove cento e vinte e oito vírgula oito mil receberam essa modificação segundo, a SEMADESC.

O número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro somou dezoito vírgula noventa e sete milhões em dois mil e vinte e dois. É o maior contingente desde dois mil e quinze quando totalizava dezenove milhões de pessoas, segundo as pesquisas realizadas pelo CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ USP.

A partir de informações, nos microdados do PNAD contínuo de dados da esse resultado mostra que as ocupações perdidas em dois mil e vinte em decorrência da pandemia né? Do covid-19 já foram totalmente recuperadas, superando até mesmo os contingentes observados da crise sanitária, segundo CEPEA.

O movimento de recuperação dos postos de trabalho já vinha sido observado ao longo de dois mil e vinte e um e se consolidou no ano passado.

Vale lembrar que o agronegócio nacional vivenciou uma boa conjuntura de meados de dois mil e vinte a dois mil e vinte e um.

O que influenciou positivamente a geração de empregos.



No ano passado o agronegócio brasileiro conseguiu avançar em termos de faturamento, o que ajuda a explicar o resultado observado pro mercado de trabalho.

O aumento do número de pessoas ocupadas no agronegócio em dois mil e vinte e dois foi de dois vírgula setenta e seis por cento frente ao dia dois mil e vinte e um e dispressivos oito vírgula cinquenta e dois por cento em relação ao de dois mil e vinte.

No Brasil como um todo noventa e oito milhões de pessoas estavam ocupadas em dois mil e vinte e dois

acima das noventa e um milhões no mesmo período do ano anterior.

Diante disso a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro foi de quase vinte por cento em dois mil e vinte e dois um pouco abaixo da observar dois mil e vinte e um quando esteve em vinte vírgula dois por cento mais ou menos.

