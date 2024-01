Podcast correio rural

O mercado pecuário do boi gordo no Mato Grosso do Sul, ele está relativamente firme.

A cotação do boi indo na praça pecuária de Dourados, lá de Campo Grande, na de Três Lagoas, está entre 225 e R$ 230, R$ 225 na praça de Campo Grande, a vaca está cotada nas 3 praças em R$ 210 por arroba e a novilha variando entre R$ 215 e R$ 217 nas 3 praças.

Os preços eu disse que estão relativamente firmes porque a variação em 1 ano foi de 1 a 2% para cima ou pra

baixo, dependendo aí dos humores dos compradores, e a expectativa agora até o final do ano, é de preços firmes, uma vez que o consumo de carne tende a aumentar quanto mais próximo se aproxima as festas de natal e de final de ano é isso aí. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott consultoria, especialmente para o Correio do Estado.



O boletim de olho na safra elaborado pelo centro de tecnologia canavieira o CTC indica que os canaviais colhidos no mês de outubro na região centro sul alcançaram 77,3 t por hectare, produtividade 14,5% superior à registrada na safra passada. E foi de 67,5 t por hectare.

No acumulado da safra, a produtividade registra crescimento próximo a 21,5% de 89,3t por hectare.

É nessa safra, conta de 73,5 t por hectare em 2022/2023 em Mato Grosso do Sul, em outubro, a produtividade agrícola foi de 75,1 t por hectare, 17,3% a mais do que na safra passada no acumulado da safra, a produtividade em Mato Grosso do Sul cresceu de 67,2 t por hectares para 84,9 t por hectare 20 e.

26,3% a mais do que na safra passada.

Os maiores crescimentos e produtividade nessa safra foram observados em Araçatuba, 38,6%, Piracicaba, 27,2% e São José do Rio Preto 26,6% a qualidade da matéria-prima, ATR colhida no mês de outubro, superou a média da safra anterior, 141,3 kg por tonelada de cana na safra passada, contra 143,5 kg por tonelada de cana nessa safra.

No acumulado, os valores ficam praticamente iguais, na média, para o centro do sul, em Mato Grosso do Sul, no acumulado abril a outubro, a qualidade da cana foi de 137,7 kg por tonelada de cana valor 3,8 superior ao da safra passada. Esses dados são do centro de tecnologia Canavieira OCTC.



