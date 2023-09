Brasil deve superar EUA em exportação de milho

podcast correio rural

Muito bem! Colhida a safra dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três foi um sucesso aí em termos de principalmente de quantidade de produto é hora de pensar na safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro os analistas agro do banco Itaú divulgaram o cenário dessas novas safras para as principais cadeias do setor.

Segundo o pessoal do Itaú pós anos de preços elevados a grande maioria das commodities agrícolas né? O produtor nadou de braçada aí nesse tempo todo, o cenário para a próxima safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro é de cotações mais acomodadas segundo o pessoal dos analistas do Itaú



O que quer dizer isso? Queda nos preços. As quedas nas contações devem se refletir na rentabilidade operacional dos produtores rurais mesmo diante da desvalorização dos insumos com destaque aí para os fertilizantes que caíram bastante, né? Nessas últimas semanas num ambiente de taxa de juros elevada mesmo que haja uma queda nas próximas semanas e deve haver uma redução do juros, o Banco Central deve reduzir os juros, mas mesmo assim esse cenário da próxima safra deve exigir cautela do produtor cautela e caldo de galinha isso são coisas fundamentais, principalmente em relação a novos investimentos.

Mas vamos aos produtos, as proteínas animais elas tendem a se beneficiar do alívio dos preços dos grãos, né? Cai o milho, cai soja e vê seus custos em patamares bem inferiores ao observados nos últimos anos.

Quem se beneficiou mais vai se beneficiar mais é a indústria suína que após quase dois anos de margem muito baixas que levaram a uma deterioração da saúde financeira do setor devem ter um alívio, né? Mas no caso suíno temos uma preocupação aí com o crescimento do nível de alojamento que pode trazer um excesso de produção ao mercado e deprimir as cotações em um momento de espera da recuperação das margens



Avicultura caso da avicultura as atenções estão todas voltadas aí pra possível expansão nos casos de gripe aviária no Brasil, que ainda tão sob controle, mas né? Eh deve-se ter cuidado.

Os impactos que isso pode trazer tanto para o acesso ao mercado internacional, como para a percepção do consumidor no mercado interno avaliam aí o pessoal os analistas do banco Itaú.

Outra coisa, a economia global dá sinais de fragilidade e limita o espaço para o aumento de preços mais robustos obtidos com a exportação.

No caso da pecuária de corte, atenção pecuaristas, a visão do pessoal do Itaú, dos especialistas do Itaú aponta para o aumento da oferta, um ciclo em fase de descartes de fêmeas, o que deve manter as cotações do boi gordo em níveis bem inferiores a dois mil e vinte e dois.

Esse cenário tem de beneficiar a indústria frigorífica, diante da originação, né? Mais barato, mas afetar que o produtor que adquiriu o animal mais jovem, um animal jovem, mais valorizado no ano anterior.



Por outro lado, para recriar engorda, cria oportunidades na reposição por um custo bem menor. Esses são os avisos aí, as sinalizações do pessoal especializado cadeias agro do banco Itaú.

É sempre bom a gente ficar de olho nessas questões. Ainda havendo a análise do pessoal do Itaú

para a safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro.

A gente tem aí um destaque positivo para o setor sucroenergético.

Os bons níveis de produtividade esperado atrelado aos preços recordes do açúcar e a gente tem que pensar na frustração da safra do hemisfério norte e a redução dos custos de produção vão trazer aí boas margens para um para o setor. Eh entretanto segundo os analistas do do Itaú os players uma participação maior de etanol, um mix de produtos tendem a ser prejudicados pelos baixos preços do etanol diante dos menores preços da gasolina com a precificação do combustível fóssil, descolado das qualidades de importação, né? E o café? O café pós anos muito difíceis pra produção brasileira a oferta começa a caminhar agora pra melhor e já pressiona as cotações, o que exigirá cuidados redobrados com a gestão de risco, em meio ao mercado volátil e atento as eventuais negativas, efeitos negativos do El Ninho nos países asiáticos de Café Rui Augusta.

Esse é um cenário para cana de açúcar, né? O setor sucroenergético o café do Pessoal, dos analistas do Banco Itaú.

E qual é a perspectiva aí para a soja na safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro?

É a perspectiva de uma grande mas uma grande mesmo produção global da oleaginosa.

