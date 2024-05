Amplia mercados para exportações do agronegócio em 2024

podcast correio rural

Entre a Seca e a Crise: O Futuro Incerto da Agricultura em Mato Grosso do Sul

Desafios da Próxima Safra de Grãos em Mato Grosso do Sul: Entre Seca e Crise Financeira

Em meio às variações climáticas extremas e às turbulências do mercado, os produtores de grãos em Mato Grosso do Sul enfrentam um cenário de incertezas para a próxima safra.

O Correio do Estado conversou com André Dobachi, vice-presidente da Câmara da CNA e referência no agronegócio estadual, para entender melhor esses desafios e as expectativas para o futuro.

Variação Climática: O Grande Desafio

A segunda safra de milho, já implantada e em fase de desenvolvimento, sofre com a falta de chuvas em diversas regiões do estado.

"Em alguns locais, a precipitação foi abundante, enquanto outros, como minha fazenda em Antônio João, não receberam uma gota", revela André.

Esse cenário evidencia a disparidade das condições climáticas, colocando em risco a produtividade esperada.

Crise Financeira Agrava a Situação

Além dos problemas climáticos, os produtores encaram uma crise financeira significativa. A queda nos preços da soja, principal commodity da região, levou a valores inferiores a R$ 100 por saca, impactando drasticamente a viabilidade econômica das operações agrícolas.

"Mesmo sem uma frustração total na última safra, muitos não conseguem quitar suas dívidas", aponta André, indicando um cenário de endividamento crescente.

Perspectivas Futuras: Entre a Esperança e a Realidade

Diante da pressão de custos elevados e preços baixos das commodities, os produtores esperam por uma redução nos custos de produção.

"A necessidade de margens positivas é essencial para a continuidade da atividade agrícola", argumenta André.

No entanto, essa ajuste requer tempo, e a recuperação dos preços recordes dos últimos anos parece distante. A busca por novos mercados emerge como uma estratégia crucial para sustentar a produção de soja, onde o Brasil se destaca globalmente.

Ouça no Spotify na íntegra caso preferir:

Conclusão: O Desafio de Equilibrar Produção e Mercado

Os desafios enfrentados pelos produtores de grãos em Mato Grosso do Sul refletem a complexidade do agronegócio no Brasil.

Entre adversidades climáticas e financeiras, a resiliência e a capacidade de adaptação definirão o futuro da safra no estado.