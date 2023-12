PODCAST CORREIO RURAL

Ouça seu Podcast semanal do Correio Rural na voz de Bruno Blecher

Eu estive na sexta-feira passada no tradicional encontro dos analistas, realizado pela scot consultoria, em São Paulo.

Esse encontro reuniu pesos pesados da economia, que fizeram suas projeções para 2024.

O Pedro Parente, que foi ministro dos governos Sarney, Fernando Henrique, o presidente da Petrobras no governo Michel Temer, além de CEO da Bunge e presidente da BRF, diz que a economia mundial passa por um momento estressante, com risco geopolítico muito alto, devido as guerras aí da Rússia e Ucrânia e de Israel. vs o Hamas.

Parente citou como positivo o recente encontro em Washington entre os presidentes da China, Xi Jinping, e Joe Biden, dos Estados Unidos, positivo para os 2, porque o discurso do presidente chinês revela uma mudança de tom nas relações é entre as 2 grandes potências mundiais e isso pode significar um possível incremento das relações comerciais entre Estados Unidos e China, o que pode não ser legal para o Brasil, que hoje é o principal parceiro do gigante chinês no agronegócio.

O Marco Junker, que é professor do Insper, também presente ao encontro dos analistas na da Scott consultoria, destacou o crescimento previsto de apenas 5% do PIB da China como um risco para o agro brasileiro lembrando que a China já chegou a subir 10% no PIB.

Segundo ele, a China vai continuar crescendo menos que antes mas ainda vai precisar da soja, do milho e das 3 carnes brasileiras, principalmente a carne bovina.



O consumo per capita de carne bovina na China vem crescendo, mas é de apenas 5 kg per capita ano no Brasil, para vocês terem uma ideia, é de 25 kg.

Isso mostra o potencial de mercado que nós temos por lá. A China deve consumir mais carne futuramente. Para Juncker, a Índia é a China do futuro, tem uma população jovem, mas ainda muito pobre.

