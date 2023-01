China aprova cana transgênica brasileira

A China provou duas variedades transgênicas de cana brasileiras o Ministério da Agricultura da China anunciou na sexta-feira dia treze aprovação de duas variedades de cana de açúcar transgênicas produzidas pelo CTC o Centro de Tecnologia Canavieira a CTC vinte BT e a CTC nove mil e um BT desenvolvidas com tecnologia cem por cento nacional foram aprovadas pelo governo chinês. O CTC Primeira Empresa Brasileira a desenvolver um produto biotecnologia agrícola que obtém a aprovação da China.

O processo de aprovação lá é extremamente rigoroso porque a China é extremamente cautelosa em relação a organismo geneticamente modificados o CTC conseguiu aprovar suas canas BT em menos de quatro anos, prazo relativamente curto se comparado a de outros produtos transgênicos avaliados pelo Ministério da Agricultura Chinesa.

Segundo a Silvia Yokoyama diretora de assuntos regulatórios e governamentais do CTC tudo foi encaminhado todos os documentos, análises, atendendo as exigências dentro dos prazos e trabalharam em parceria com os governos e setor produtivo.



As duas canas BT, as primeiras que foram as primeiras câmaras transgênicas em comercialização no mundo são resistente a broca, o uso dessa tecnologia é proporcionar ganhos aos canaviais brasileiros por contribuir com o controle da praga que traz prejuízos aí anuais de cinco bilhões de reais a broca da cana.

Ao mesmo tempo que contribui com a sustentabilidade do meio ambiente. O CTC investiu cerca de um bilhão nos últimos anos do programa de biotecnologia para disponibilizar a seus a seus cientistas laboratórios de última geração e um banco de dados com informações estratégicas sobre variedades de cana, solo, clima e produtividade de várias regiões do país.



Voltando a falar sobre China, a população chinesa caiu pela primeira vez em sessenta anos, segundo o escritório nacional de estatísticas em Pequim, a taxa de natalidade na China atingiu o seu recorde de queda em dois mil e vinte e dois com seis vírgula setenta e sete nascimentos por mil pessoas, mas o gigante asiático ainda tem muita gente, são um vírgula quatro bilhão de habitantes.

A Academia de Ciências Sociais de Shangai prevê que em breve a população chinesa vai diminuir cerca de um ponto um por cento por ano, que dá quinze milhões de pessoas, um ponto, um por cento ao ano, dá quinze milhões de pessoa.

O resultado disso pode ser uma queda de população para menos de seiscentos milhões aí, é em dois mil e cem

ainda, estamos em dois mil e vinte e três. Mas a queda da população chinesa tem reflexo em toda a economia global. Inclusive no Brasil. A China é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro.

Ela representa trinta e um vírgula nove por cento do valor registrado no ano passado. No total as exportações do setor, do setor do agronegócio somaram no ano passado cento e cinquenta e nove vírgula zero nove bilhões com alta de trinta e dois por cento em relação ao ano anterior.

Os principais clientes parceiros do Brasil são primeiro China que representa trinta e um vírgula nove por cento das nossas exportações do agro, Estados Unidos e representam seis vírgula seis por cento? Não, eu tô falando errado, a China representa trinta e quatro, subiu de trinta e um num vírgula nove por cento para

trinta e quatro por cento em dois mil e vinte e dois.

Então são trinta e quatro por cento, ela deu uma uma uma alta aqui de trinta e um vírgula nove pra trinta e quatro por cento. Segundo lugar, Estados Unidos, sete vírgula cinco por cento países baixos, que é Holanda, três vírgula nove por cento, depois vem a Espanha, dois vírgula seis por cento e aí vem o Irã, dois vírgula um por cento. Esses são os maiores parceiros comerciais do agronegócio brasileiro.

O valor bruto da produção agropecuária que é o que é produzido, que é o valor de dentro da fazenda, dentro das porteiras da fazenda.

Fechou dois mil e vinte e dois com um vírgula um oito nove trilhão de reais. Esse é o segundo maior valor em série de trinta e quatro anos de cálculo do indicador.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária o faturamento das lavouras foi de oitocentos e quatorze vírgula sete bilhões e o da pecuária foi de trezentos e setenta e quatro vírgula dois bilhões de reais.

O VPB de dois mil e vinte e dois foi eh eh marcado aí por bons resultados pra diversos produtos. Crescimento das exportações do agronegócio e dos preços agrícolas.



O fator que mais prejudicou o desempenho foi aquela seca na região sul e que pegou também parte do centro-oeste e hesitou que resultou em prejuízos aí pra muitos produtores rurais



Entre os produtos que tiveram maior destaque esse ano ao longo desse ano estão o milho e o leite também acompanhados aí do algodão, do café e do trigo.

Milho leite, algodão, café e trigo, esses cinco produtos atingiram nesse ano o maior valor do VPB em todo período histórico preços e quantidades produzidas foram os principais fatores que promoveram esses produtos.

Essa é uma notícia do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

Mostrando que o VPB aí fechou dois mil e vinte e dois com um valor o segundo maior valor histórico e numa série de trinta e um quatro anos de cálculo. Uma boa notícia aí para o agro.