E nós temos os números da cana dos canaviais em Mato Grosso do Sul, como é que estão andando nessa safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro.

Em termos de açúcar total recuperada que é recuperado que é a qualidade da matéria-prima houve um crescimento aí de julho dessa safra pra julho da safra passada de um vírgula dois por cento, subiu de cento e trinta e seis vírgula dois Kg por tonelada de cana pra cento e trinta e sete vírgula oito quilos por tonelada de cana.

A produtividade foi ótima, cresceu trinta e um vírgula cinco por cento subiu de dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três foi de setenta e três vírgula um toneladas de cana por hectare para dois mil e vinte e dois, dois mil dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro, noventa e seis vírgula um toneladas de cana por hectare.

Cresceu bastante. A produtividade da cana em julho em relação a julho da safra anterior.

No acumulado ATR abriu a julho houve um crescimento de quatro vírgula um por cento, quer dizer a qualidade da matéria prima cresceu quatro vírgula um por cento, de cento e vinte e seis pra cento e trinta e um vírgula dois na comparação abriu a julho da de dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três abriu a julho de dois mil e vinte e três de dois mil e vinte e quatro e a produtividade que vai de abril a juri também

Subiu de dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e três de sessenta e sete vírgula quatro pra dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro oitenta e seis vírgula sete mais vinte e oito vírgula seis por cento.

Esses são os números dos canaviais em Mato Grosso do Sul números do boletim de olho na safra que é feito pelo Centro de Tecnologia Canavieira o CTC.

A Embrapa e Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) estão levando uma novidade a Expointer, a feira gaúcha que começou nesse final de semana em Esteio.



Trata-se de uma calculadora para ajudar o produtor a escolher os melhores cruzamentos na pecuária.

De forma a definir o melhor acasalamento pra gerar progenes com características específicas desejadas pelo pecuarista.

A ferramenta permitirá que o criador selecione suas matrizes com base em informações das avaliações genéticas atualizadas, inclusive as as avaliações que foram aprimoradas pela genômica quando for o caso

e escolha possíveis reprodutores para a cruza, tanto dentro do seu próprio rebanho quanto entre touros de outros pecuaristas ou de centrais de inseminação.



Segundo a Embrapa o produtor poderá visualizar quais resultados os cruzamentos irão gerar em relação a cada uma das DEPS disponíveis pelo programa de melhoramento genético da ANC programa de melhoramento de bovinos de carne a calculadora permite que o criador selecione as matrizes que ele quer cruzar com os reprodutores tanto dele como de outros que tem o sêmens disponíveis pra inseminação artificial.



Assim será possível prever qual vai ser o resultado em cada um dos touros que ele vai escolher, com as vacas que ele tem.

Com isso o criador vai saber o desempenho esperado nos filhos desse acasalamento e comparando cada um dos acasalamentos ele poderá escolher qual ou mais adequado.



E uma boa novidade aqui pra Mato Grosso do Sul, dezessete novas cultivares de trigo estão sendo testadas numa parceria entre a Embrapa Agropecuária Oeste e a Cooperalfa e podem resgatar o protagonismo de Mato Grosso do Sul entre a Embrapa também está avaliando mais nove cultivares para o estado.

Mato Grosso do Sul chegou a ter nos anos setenta cerca de quatrocentos mil hectares de trigo.



Hoje a área é de apenas trinta mil hectares. O pesquisador Cláudio Lazzarotto, da Embrapa Agropecuária Oeste, diz que é possível ter menos custo e mais rentabilidade com trigo.



Mato Grosso do Sul voltará a ser um polo importante do serial, com manejo, local e época de plantio adequados é possível produzir acima de sessenta sacas por hectare como se chegou em experimentos na Embrapa agropecuária Oeste no ano de dois mil e vinte e dois



Lazaroto dá alguns exemplos de municípios propícios pra produção de trigo tropical em Mato Grosso do Sul. Aral Moreira, Laguna, Carapã, Rio Brilhante, Sidrolândia, Maracaju e São Gabriel do Oeste.