Como está o milho da segunda safra

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou recentemente um levantamento detalhado sobre a situação da segunda safra de milho no Brasil. As informações cobrem as principais regiões produtoras, destacando o estágio das lavouras e as condições climáticas que afetam o desenvolvimento do milho.

Mato Grosso: Colheita Iniciada

Em Mato Grosso, a colheita do milho já começou, especialmente nas áreas irrigadas. Nas demais áreas, as lavouras estão em estágio de enchimento de grãos e maturação, apresentando boas condições apesar do clima mais seco.

Paraná: Colheita Favorecida pelo Clima

No Paraná, a maioria das lavouras está em enchimento de grãos e maturação. O clima seco em algumas regiões está favorecendo o início da colheita, indicando uma boa expectativa para a produção.

Goiás: Aceleramento do Ciclo

Em Goiás, a colheita foi iniciada na região sul. No entanto, a maioria das lavouras ainda está em enchimento de grãos e maturação. A baixa umidade do solo afetou as lavouras mais tardias, acelerando o ciclo da cultura e exigindo atenção redobrada dos produtores.

Mato Grosso do Sul: Clima Seco e Chuvas Pontuais

No Mato Grosso do Sul, a colheita também já começou. A maioria das lavouras está em enchimento de grãos e maturação, com algumas áreas mais tardias em floração e desenvolvimento vegetativo. O clima tem sido majoritariamente seco, com chuvas significativas registradas apenas na última semana do mês, principalmente nas regiões sudoeste e leste do estado.

Minas Gerais e Bahia: Condições Climáticas Diversas

Em Minas Gerais, a ausência de chuvas tem afetado as lavouras, que estão em fase crítica de floração e enchimento de grãos. No Triângulo Mineiro, há registros de lavouras com acamamento. Na Bahia, as lavouras estão em fase de enchimento de grãos e apresentam boas condições gerais.

Impactos no Desenvolvimento do Milho

O período de escassez de chuvas nas principais regiões produtoras, como São Paulo e Maranhão, está comprometendo o desenvolvimento das lavouras que estão em enchimento de grãos e maturação. No Maranhão, a restrição hídrica tem sido um fator limitante para o desenvolvimento das lavouras, especialmente aquelas em floração e enchimento de grãos.

Essas informações fornecem um panorama abrangente da situação atual da segunda safra de milho no Brasil, destacando os desafios e as condições climáticas que influenciam a produção em cada região.