podcast correio rural

Ouça seu Podcast semanal do Correio rural na voz de Bruno Blecher

E o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, divulgou o balanço dos custos de produção da pecuária de corte no primeiro semestre desse ano, tanto nos sistemas de cria, como de recria e engorda, houve um recuo dos custos de produção, segundo os analistas do CPE o que traz um certo alívio aos produtores, uma vez que o espeço da arroba do boi gordo, como todo mundo sabe, eh caíram aí no primeiro no período de janeiro a junho desse ano.



No caso do sistema de cria, cálculos do CPEA, CNA, mostram que o custo operacional efetivo, o chamado COE, da pecuária de corte caiu três por cento de dezembro de vinte e dois pra junho de vinte e três considerando-se a média Brasil que engloba aí os estados de Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.



Dentre o grupo de insumos que mais influenciaram a queda dos custos do sistema de recria no primeiro semestre. O destaque foi uma redução no preço de suplementos minerais que representaram em junho de vinte e três pouco mais de trinta por cento do COE do sistema.

Na primeira metade de dois mil e vinte e três esse item acumulou queda de onze por cento na média Brasil. No sistema de cria e recria e engorda o COE aí recuou ainda mais no primeiro semestre de dois mil e vinte e três com baixa de dez por cento na média Brasil.

Nesse caso, a pressão veio da desvalorização dos animais de reposição, que foi de catorze por cento na primeira metade deste ano.

E olha a boa notícia, cento e trinta novos técnicos em agropecuária, agronegócio e cultura acabam de ser formados pelo Senar Mato Grosso do Sul.

Após dois anos aí de muito estudos. O SENAR realizou a formatura desses alunos na no auditório da do Sistema Famasul no último dia primeiro de setembro os formandos são oriundo dos polos do Senar Mato Grosso do Sul no Sindicatos Rurais de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados

Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas.

Desde a sua criação, em dois mil e quinze, o centro de excelência em bovinocultura de corte do Senar Mato Grosso do Sul já formou duzentos e vinte e seis profissionais técnicos em agronegócio, fruticultura e agropecuária.

E o etanol de milho cresceu quase oitocentos porcento nos últimos cinco anos de dois mil e dezessete a dois mil e vinte e dois e deve chegar nessa safra de dois mil e vinte e três a quatro vírgula cinco bilhões de litros.

Até dois mil e trinta a estimativa é de dez bilhões de litros de etanol do cereal produzidos no Brasil atual e de cana, deverá produzir vinte e sete bilhões de litros.

O de milho foi responsável por quinze por cento de toda a geração de etanol no Brasil, a safra dois mil e vinte e dois e vinte e três.

E a estimativa de que o etanol de milho represente vinte por cento no mercado de biocombustíveis no país até dois mil e trinta.

Essa expansão incentivou a instalação de grandes destilarias de etanol de milho na em Mato Grosso Goiás e Mato Grosso do Sul.

Já existem dezoito unidades de operação e a expansão continua a acelerada.

Com novas plantas sendo erguidas em primavera do leste, Campo Novo, do Parecis, Tabaporã e Vera, todas essas em Mato Grosso e em Maracaju, no Mato Grosso do Sul.