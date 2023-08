Crescem a produtividade e a qualidade da cana de Mato Grosso do Sul

O início da safra dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro, vem sendo marcado pela alta produtividade dos canaviais e volumes de chuva acima da média em todos o centro-sul.

Esses são dados do boletim de olho na safra do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC que indicam que no mês de abril a cana na região centro-sul registrou ganho de dezoito vírgula cinco por cento em toneladas de cana por hectare chegando a setenta vírgula seis toneladas em relação a abril da safra passada além dos altos índices pluviométricos o menor estágio de corte entre os meses de abril de dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três variando de três vírgula sete pra três vírgula três indicando um canavial mais jovem o estado positivo é o estado do Paraná, que aumentou em quase sessenta por cento sua produtividade de um ano para o outro.

Também temos dados sobre os canaviais de Mato Grosso do Sul, a produtividade no estado de Mato Grosso do Sul cresceu de cinquenta e nove vírgula cinco toneladas de cana por hectare em dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, estamos falando de abril para setenta e seis vírgula oito toneladas por hectare, aumento de quase trinta por cento, bem acima da média do Centro-Sul.



A qualidade da matéria-prima, o chamado ATR foi praticamente igual ao registrado em abril de dois mil e vinte e dois, ganha de apenas zero vírgula nove por cento.

Isso no geral no Centro Sul em Mato Grosso do Sul o ganho foi maior, de quatro vírgula dois por cento, passamos de cento e doze vírgula três quilos por tonelada pra cento e dezessete quilos por tonelada, indicam os dados do centro de tecnologia canavieira.



Aprosoja Mato Grosso do Sul tem os dados aí finais, com quase finais da segunda safra de milho, a área de senador milho de segunda safra desse dessa temporada apresenta uma expectativa aí de crescimento de cinco vírgula quatro por cento em relação ao ciclo anterior que foi dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois.

Totalizando dois vírgula três eh milhões de hectares estima-se que a produtividade aí seja de oitenta vírgula três sacas por hectare resultando em uma expectativa de produção final aí de onze vírgula dois milhões de toneladas desse de milho segundo o Aprosoja Mato Grosso do Sul.



Eles ressalvam, por exemplo, o boletim da Aprosoja, Mato Grosso do Sul, ressalva que a área ainda está em em levantamento, podendo aí ocorrer variações para mais ou para menos em relação o que foi previsto inicialmente para cultura ainda é incerta segundo a aprosoja Mato Grosso do Sul.

Pois em Mato Grosso do Sul cinquenta e quatro por cento da produção está fora da janela ideal de semeadura

isso aumenta o risco de danos causados por problemas climáticos como estiagem geadas e queda de granizo.

E outra coisa a colheita tá muito lenta no Estado, né a expectativa é que o pico da colheita ocorre agora no nessa semana de primeira semana de agosto.

Nesse período grande parte da produção está em estágio avançado e maturação.

Segundo levantamento feito pela Grannus Corretora até vinte e quatro de julho? Último Mato Grosso do Sul já havia comercializado trinta e dois por cento do milho, segunda safra, que representa três ponto percentual ponto perdições, três pontos percentuais acima do índice apresentado em igual período de dois mil e vinte e dois.

Por fim, temos dados aí novos da Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, Aprosoja MS,

as exportações de grãos do estado no primeiro semestre.

O primeiro semestre de dois mil e vinte e três encerrou com um volume aí de cinco vírgula setenta e cinco milhões de toneladas de grãos exportados que deu no dois vírgula sete bilhões de dólares, maior volume lógico que foi dado a soja com quatro vírgula quarenta e cinco milhões de toneladas e em seguida vem o milho com um vírgula três milhão de toneladas.

Nesse ano a soma da comercialização da soja e do cereal teve um incremento altíssimo aí de cento e noventa e quatro por cento em volume e cento e vinte e três por cento em valor monetário, quando comparado com o primeiro semestre do ano anterior.

Os maiores compradores de soja foram a China com mais de três bilhões de toneladas equivalentes a a um vírgula seis bilhão de dólares e a Argentina que teve a importação de novecentos e oitenta e cinco milhões de toneladas e correspondeu segundo a Aprosoja Mato Grosso do Sul quinhentos e quatorze milhões de dólares.



Já o milho teve como principal destino o Japão Vietnã, Coréia do Sul, Taiwan, Irã, China e Malásia. Todos esses países juntos adquiriram cerca de noventa por cento do volume comercializado, segundo o pessoal da da Aprosoja Mato Grosso do Sul.

Esses são dados da movimentação aí no boletim de junho que pode ser obtido eh no site da Aprosoja Mato Grosso do Sul.