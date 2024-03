Dinâmicas do Mercado Pecuário em Mato Grosso do Sul: Um Olhar Detalhado

O podcast semanal do Correio Rural oferece uma análise profunda do mercado de bovinos em Mato Grosso do Sul, destacando o impacto da quaresma e da competição entre diferentes tipos de proteínas sobre os preços e o consumo.

Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria, detalha as variações do mercado, evidenciando uma fase de estagnação influenciada por fatores sazonais e econômicos.

Durante os primeiros vinte dias de março, o mercado apresentou-se lateralizado, com uma redução no consumo de carne bovina, em parte devido à Quaresma, mas também pela competição com outras proteínas, como frango e suíno, que se mostram mais acessíveis ao consumidor brasileiro.

Este cenário é agravado pelos gastos típicos do início do ano, como impostos e matrículas escolares, que diminuem o poder de compra.

A análise de preços nas principais regiões pecuárias de Mato Grosso do Sul revela uma queda significativa, especialmente em Três Lagoas, onde todas as categorias de bovinos sofreram redução de preço.

A indústria frigorífica, enfrentando um escoamento mais lento de carne, adotou a estratégia de pressionar os preços para ajustar suas escalas de compra, impactando o mercado local e, por extensão, o nacional.

Além disso, Gonçalves destaca um início de ano promissor para as exportações de carne bovina, com recordes de volume exportado e um aumento no faturamento, apesar da queda nos preços.

Mato Grosso do Sul, em particular, se beneficiou de novas habilitações para exportar para a China, gerando uma expectativa inicial de alta nos preços do boi gordo para exportação.

Contudo, o mercado se estabilizou, indicando um período de ajuste nos preços e na demanda por bovinos destinados ao mercado externo.

Este panorama do mercado pecuário de Mato Grosso do Sul não apenas reflete as dinâmicas locais mas também aponta para tendências mais amplas no setor de carnes no Brasil, enfatizando a importância de estratégias adaptativas tanto para produtores quanto para a indústria frigorífica.

Ouça na íntegra no Sotify: