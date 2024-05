Expansão das exportações do Mato Grosso do Sul: um salto de 26% no primeiro trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024, o agronegócio de Mato Grosso do Sul demonstrou um desempenho robusto nas exportações, alcançando um total de US$ 2,05 bilhões, marcando um aumento expressivo de 26% em relação ao mesmo período de 2023.

Este crescimento destaca a importância crescente do setor para a economia regional.

Dominância do Agronegócio nas Exportações Estaduais

O agronegócio representou 94% do total das exportações do estado, quase monopolizando o mercado externo.

Dentre os principais produtos, o complexo soja se destacou com uma receita que saltou 131%, atingindo US$ 854,9 milhões.

Este aumento garantiu que o setor respondesse por impressionantes 416% do total das exportações agrícolas, um número que reflete tanto o aumento da demanda quanto a eficiência produtiva.

Outros Segmentos em Alta

O complexo sucroenergético também mostrou forte desempenho, com um crescimento de 60% nas exportações, somando US$ 1,651 bilhões.

Os produtos florestais, outra alavanca econômica importante para o estado, tiveram um aumento de 141% nas vendas, contribuindo com 213% do faturamento total do agronegócio, que equivale a US$ 439,3 milhões.

Ouça na íntegra no Spotify:

Carne e Milho: Resultados Mistos

O segmento de carnes viu um crescimento de 17% em suas exportações, enquanto a exportação de milho enfrentou uma redução drástica de 55%. Este declínio no milho destaca as volatilidades do mercado e os desafios enfrentados pelos produtores locais.

Principais Mercados e Perspectivas Futuras

A China continua sendo o principal destino para os produtos do agronegócio do Mato Grosso do Sul, comprando quase 45% do faturamento das exportações, um aumento de 226% em relação ao ano anterior.

Os Países Baixos e os Estados Unidos seguem como mercados importantes, embora este último tenha reduzido suas compras em 212%.

Este primeiro trimestre não só reflete a vitalidade do agronegócio de Mato Grosso do Sul, mas também estabelece uma base sólida para futuros ganhos à medida que o ano avança.

Com estratégias eficazes e uma visão clara para o futuro, o estado se posiciona como um líder no cenário agrícola brasileiro e global.

Conclusão

A trajetória ascendente do Mato Grosso do Sul no comércio internacional sublinha a importância de sustentar políticas agrícolas inovadoras e o investimento contínuo em tecnologia e infraestrutura.

À medida que o ano progride, espera-se que o setor continue a ser um pilar de estabilidade e crescimento econômico para o estado.

Por Bruno Blecher, para o Correio do Estado.