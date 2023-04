Mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul está em baixa

Amigos do Correio do Estado, o mercado do boi gordo, no Mato Grosso do Sul ele tá largado, né? Tá preços bastante frouxos. As ofertas de compra elas tem sido abertas com valores muito baixos e em função disso o volume de negócios também num tá lá essas coisas, tá? O volume de negócios também tá pequeno. E na reposição é a mesma coisa, tá os preços também desandaram, os preços caíram e o volume de negócios é pequeno, em alguns leilões até existe um arremedo de reação, mas logo em seguida os preços voltam aí a vaca fria, digamos assim, tá.



E por que que essa cotação tem caído? Por que essa oferta de compra dos compradores ela está tão baixa? Basicamente foi porque a oferta aumentou aí nas semanas passadas.



Os frigoríficos fizeram posição e agora estão derrubando os preços, tá? Caiu a cotação do bovino pra mercado interno e caiu também a cotação de bovino pra exportação o boi China, tá?

Então a gente vive hoje então uma transição de preço e que normalmente acontece nessa época do ano que é a transição, né? do período chuvoso para o período seco tá? Então normalmente a gente fizer uma retrospectiva, mesmo quando o ciclo é de alta de preço, nessa época do ano as cotações caem porque existe uma concentração de oferta de venda e os compradores então ficam muito mais resistentes a oferecerem preços melhores.

Essa é a situação hoje do Mercado do Boi Gordo no Mato Grosso do Sul e também na grande maioria das praças pecuárias, tá é uma característica do Mato Grosso do Sul.



Nós acabamos de ouvir o Alcides Torres, tá? Scott Consultoria é um dos mais tarimbados analistas aí do mercado da pecuária que falou aí sobre a situação do boi em Mato Grosso do Sul e ele nos enviou também um levantamento muito bem elaborado que mostra uma queda dos preços da carne nos últimos noventa dias.

Segundo o levantamento da Scot Consultoria o traseiro caiu três vírgula noventa por cento e o dianteiro quatro vírgula setenta e dois por cento no período de noventa dias que é praticamente é o começo do ano até agora né? Até até os últimos dias.



Nos cortes os que mais caíram foram o acém oito vírgula vinte e dois por cento, o contrafilé oito vírgula quarenta por cento



A picanha, gente, sete e quarenta por cento. Sete vírgula quarenta por cento, quer dizer, a picanha tá caindo, quem sabe o Lula consiga fazer com que os brasileiros coma picanha no churrasquinho de domingo, né? Com com a cervejinha voltar a cair assim do jeito que tá caindo, de sete e quarenta e um por cento é o grande problema que a gente sabe é a situação econômica, né?

A situação dos brasileiros aí que na grande maioria tá com tá com uma a renda caiu muito, o desemprego tá muito forte, né? E o poder aquisitivo tá muito baixo. Então, mesmo a picanha caindo sete vírgula quarenta por cento, não é fácil de de de alguém comprar aí a picanha só os mais privilegiados pode comprar uma picanha pra fazer no domingo pra família e o coxão mole caiu seis por cento.



O agronegócio brasileiro fechou o primeiro trimestre do ano com faturamento de trinta e seis bilhões de dólares nas exportações, resultado seis vírgula sete por cento, maior do que o do mesmo período de dois mil e vinte e dois.



Em março, se a gente pegar só a receita de março, as vendas externas bateram recorde aí com dezesseis bilhões de dólares.

Os produtos mais vendidos no exterior foram soja em grãos, milho, farelo de soja, açúcar de cana e carne de frango em natura a soja em grãos no complexo soja aí, dois produtos merecem até menção em recorde, volume em divisa, é isso. A soja em grão e o farelo soja em gramas ela chegou a sete vírgula três bilhões de dólares eu estou falando do mês aqui em março com o resultado treze vírgula seis por cento superior ao do ano passado.

Os embarques de foram de treze vírgula treze vírgula dois milhões de toneladas. Oito vírgula seis por cento a mais carne de frango, as exportações somaram aí, nove vírgula nove e meia, sete vírgula oito milhões. Novecentos e sessenta e sete vírgula oito milhões de dólares, trinta por cento a mais do que no ano passado, açúcar, exportações de açúcar tiveram um recorde aí de oitocentos e dezoito vírgula um milhões de dólares, quarenta e seis vírgula quatro por cento a mais e o milho as exportações alcançaram quatrocentos e um vírgula nove milhões de dólares. No mês de março.