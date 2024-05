MS Impulsiona Exportações de Soja e Milho no Primeiro Trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024, o Mato Grosso do Sul registrou um notável volume de exportação de grãos, alcançando dois milhões de toneladas entre soja e milho. Este desempenho gerou um retorno financeiro significativo, totalizando aproximadamente US$ 760,9 milhões.

Detalhamento dos Grãos Exportados:

A soja, principal produto exportado pelo estado, representou uma grande parte deste volume, com um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse incremento resultou em 1,3 milhão de toneladas de soja exportadas, totalizando um aumento de US$ 126 milhões em valor monetário. O mercado chinês foi o maior consumidor, absorvendo 82% do volume exportado.

Comparativo com o Milho:

Em contraste com a soja, as exportações de milho apresentaram uma queda tanto em volume quanto em valor monetário, reduzindo-se em 44% e 55% respectivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2023. A China também foi o principal mercado para o milho, seguida de perto por Coreia do Sul e Japão.

Ouça na íntegra no Spotify:

Análise do Mercado e Perspectivas Futuras:

Jorge Michele, presidente da AproSoja MS, explicou que o aumento das exportações deve-se ao grande estoque da safra anterior e à forte demanda asiática, principalmente da China. Este cenário sugere um alinhamento estratégico do estado para capitalizar sobre as oportunidades de mercado externo, posicionando o Mato Grosso do Sul como um líder em exportações agrícolas no Brasil.

Conclusão e Impacto Econômico:

As exportações robustas de soja e milho do Mato Grosso do Sul destacam a importância do agronegócio para a economia do estado e sublinham a capacidade de adaptação e resposta aos mercados internacionais. Este desempenho sinaliza um ano promissor para os produtores locais e para o comércio exterior brasileiro.