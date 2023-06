Quais são as preocupações do produtor de Mato Grosso

Qual é o perfil do produtor agrícola de Mato Grosso? Uma pesquisa realizada com setecentos e noventa produtores rurais do Estado em outubro de dois mil e vinte e dois aí bem no auge das eleições presidenciais que culminaram com a vitória de Lula revela que apenas cinco vírgula cinco por cento deles apontam como principal desafio do agronegócio o cenário político.

E vale dizer que Mato Grosso é um reduto bolsonarista no segundo turno o ex-presidente teve sessenta e cinco por cento dos votos válidos contra trinta e cinco por cento de Lula mas a pesquisa mostrou que a maioria dos produtores não está preocupado muito com a política, está preocupado com os problemas de dentro da porteira, entre eles o apagão de mão de obra, quarenta e quatro por cento dos custos operacionais, trinta e cinco por cento e o clima, Trinta por cento.

Mudanças climáticas que até pouco tempo não fazia muito parte do dicionário do produtor do Mato Grosso nos últimos anos começou a ter uma preferência deles, porque o crescente desmatamento lá do cerrado gerou impactos pra o agronegócio aumentando o calor e a seca em algumas regiões com redução da produtividade da soja e de milho mexeu no bolso, começa a mexer com o produtor também, né?

Com idade média de cinquenta e um anos, o produtor de Mato Grosso já tá começando a encaminhar a sucessão em sua fazenda é uma questão que é importante pra eles, pra preservar a continuidade dos negócios.

Mas embora utilize as tecnologias digitais na propriedade, na hora de compra ele é extremamente conservador, setenta por cento ainda preferem fechar negócios presencialmente.

Para boa parte dos produtores o processo de compra por autoatendimento não é confiável e não permite informações customizadas. E o uso da internet? Bom, o uso na internet na propriedade está crescendo ano a ano.







Esse ano nessa pesquisa noventa e três vírgula dois por cento dos agricultores e oitenta e três vírgula cinquenta e nove por cento dos pecuaristas disseram que usam, né? A maioria porém só tem conexão dentro da sede, só sete por cento declararam que tem conexão em toda fazenda, o que é uma necessidade hoje pra as operações de plantio e colheita, né que porque pode ser conduzidas pela internet.

Pra se informar sobre mercado e tecnologia, o agricultor utiliza pela ordem da internet oitenta e dois por cento o consultor trinta e seis por cento, a TV vinte e dois por cento e o vizinho, dezoito por cento.

Investimentos quase todos realizaram investimento nos últimos três anos em máquinas, oitenta por cento, benfeitoria, sessenta e três por cento reforma de pastagens, vinte e três por cento e aquisição de terra, dezessete por cento.

Mas apenas nove por cento investiram na melhoria do solo. Nos próximos doze meses, os produtores disseram que planejam comprar tratores, colheitadeiras e plantadeiras apesar da elevada taxa de juros nos financiamentos.

Esse é o perfil do produtor rural do maior estado produtor de grãos do país, Mato Grosso.



Qual é a boa notícia que a gente gosta de dar aqui no podcast. Mato Grosso do Sul atingiu quinze milhões de toneladas de soja com produtividade média de sessenta e duas vírgula quatro sacas por hectare numa área de quatro milhões de hectares na safra de dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três.

Essas informações são do SIGA MS. A safra atual registrou crescimento de sete por cento na área sessenta e um por cento na produtividade não é fácil, hein? E setenta e dois por cento na produção em relação a safra dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois o recorde de área cultivada no estado é cem por cento, cidade cem por cento em área de conversão de pastagem.

Quer dizer, então crescemos em área de pastagens não derrubamos novas áreas pra pro crescimento da área cultivada.

Nessa safra o estado contabilizou noventa e nove vírgula quatro por cento das áreas cultivadas em sistema de plantio direto que a outra boa notícia e esse é um cenário que o estado conhece muito bem, porque o avanço da produtividade só foi possível em função da minimização dos efeitos das climáticos, por meio de práticas de cultivos sustentáveis.

Olha aí, nessas nesse segunda semana de junho devemos começar aí em Mato Grosso do Sul a colheita do milho né? Cerca de noventa e cinco por cento. Segundo o Aprosoja Mato Grosso do Sul cerca de noventa e cinco por cento das áreas cultivadas com milho no estado apresentam boas condições de desenvolvimento.

As informações foram divulgadas na semana passada ponto que apesar do cenário positivo em grande parte das áreas o desenvolvimento fenológico está bastante desuniforme, variando de estágio vegetativo denominado V seis ao estado reprodutivo chamado de R seis além da adoção de materiais genéticos de ciclo curto, o cenário é justificado pelo atraso na operação de semeadura, o que impactou na implantação de quase sessenta por cento das áreas fora do zoneamento agrícola de risco climático indicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

De modo geral aí o volume de chuva observado no último mês não causou prejuízos à expectativa de produção estadual e nessa safra não há ocorrência significativa de insetos praga, plantas invasoras ou doenças. Essas informações são do da Aprosoja Mato Grosso do Sul.

