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O Sicredi está em processo de expansão no Estado e inaugura em Campo Grande, nesta quinta-feira (3), uma nova agência na Rua 14 de Julho. A cooperativa, que está em 11 municípios, tem mais de 39 mil associados e administra R$ 632 milhões em ativos, além de patrimônio líquido de R$ 117 milhões (dados de 2016).

A Cooperativa de Crédito Sicredi União MS/TO promete oferecer uma experiência diferente aos correntistas. A nova unidade oferece espaço para recepção, área de convivência para se tomar café, ler e realizar atividades de trabalho e no autoatendimento será possível utilizar guarda-volumes para facilitar mobilidade.

A instituição divulgou que quer posicionar a marca como empresa que atua não só no ramo financeiro, mas tem uma visão mais próxima dos associados.

Segundo Celso Régis, presidente da Cooperativa de Crédito Sicredi União MS/TO, a agência vai servir como modelo de um tipo de atendimento mais pessoal a todos os correntistas. “Além disso, os resultados da Cooperativa de Crédito são revertidos para a região, contribuindo para o desenvolvimento local”, acrescentou Regis.

O mesmo processo de tentar inovar no atendimento de banco está em processo para ser implantado em outras agências. No Brasil, o Sicredi tem mais de 1,5 mil unidades.

No País, são 3,5 milhões de associados e presença em 21 estados brasileiros. São mais de 300 produtos e serviços financeiros oferecidos. A cooperativa ainda tem funcionamento de internet banking.