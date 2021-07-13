Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

CAMPO GRANDE

Maioria quer desconto no ICMS sobre a bandeira vermelha

Quase a totalidade da população da Capital considera os impostos elevados

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A maioria da população de Campo Grande considera o desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo poder público a medida mais eficaz para atenuar os efeitos da bandeira vermelha nas contas de energia elétrica.  

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) a pedido do Correio do Estado mostra que 45,67% dos moradores de Capital em idade eleitoral (acima de 16 anos) consideram o desconto no ICMS a medida como a mais eficiente durante a bandeira tarifária vermelha.  

O levantamento ainda mostra que 28% da população considera “economizar energia em casa” como a medida mais eficaz para reduzir os efeitos da cobrança extra na conta de luz durante os meses em que a geração de energia pelas hidrelétricas, como no mês passado e neste, está comprometida.  

Um outro grupo (14%) acredita que fazer um racionamento geral de energia elétrica é a melhor medida para atenuar os efeitos da bandeira vermelha e 12,33% não souberam ou não quiseram responder.  

A pesquisa foi feita com 300 entrevistados entre os dias 8 e 10 de julho, em Campo Grande. A margem de erro é de 5,7 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança do levantamento é de 95%.

Carga tributária

O IPR também ouviu os entrevistados a respeito da carga tributária sobre os serviços essenciais, como energia elétrica, água e telefone. A maioria (72,67%) consideram que os impostos cobrados sobre esses serviços são muito altos.  

Outros 24,33% consideram alta a carga tributária. O levantamento mostra que as pessoas que consideram a carga tributária sobre os serviços essenciais muito alta ou alta são praticamente a maioria absoluta da população: 97%.

Apenas 3% dos entrevistados consideram que os tributos sobre os serviços essenciais são justos. Nenhum dos entrevistados considerou a carga tributária baixa ou muito baixa.  

Comportamento

O comportamento do morador de Campo Grande em relação à economia de energia também foi questionado pelo Instituto de Pesquisa Resultado: 98% dos entrevistados disseram que se preocupam em economizar energia e apenas 2% não se preocupam em poupá-la neste período de escassez.  

Entenda

Desde o início do mês, o adicional tarifário para pagar os custos extras com geração de energia elétrica aumentou em todo o Brasil. No mês passado, a bandeira vermelha já estava em seu patamar máximo, o 2, mas, neste mês, houve um novo reajuste que deixou o valor extra 52% maior que o de junho.

O impacto final na conta de energia elétrica com esta nova bandeira tarifária é de 5%.

Por causa do aumento no valor da bandeira vermelha patamar 2, houve sugestões de parte do setor produtivo e também de deputados estaduais para que o governo de Mato Grosso do Sul baixasse o ICMS sempre que a energia elétrica entrar na bandeira tarifária vermelha.  

A justificativa é que os cofres públicos não sentiriam a perda de arrecadação, justamente por tratar-se de um recurso inesperado, e que a medida ajudaria a atenuar o impacto desta tarifa extra em toda a cadeia de produção e também no custo fixo das indústrias, do comércio e das famílias.

O Sindicato Rural de Campo Grande pediu na semana passada que o governo desse desconto ou zerasse o ICMS durante este período crítico para geração e comercialização de energia elétrica.

Deputados como Amarildo Cruz (PT) e Capitão Contar (PSL) encamparam campanhas para a redução do ICMS. No caso do petista, uma indicação ao governador, para que considere o desconto no imposto, foi protocolada.

Assine o Correio do Estado
@@

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3032, sexta-feira (13/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

14/11/2026 09h25

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Reprodução

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 407, sexta-feira (13/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas, às 20h e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2026 09h24

Compartilhar
Confira o rateio da + Milionária

Confira o rateio da + Milionária Reprodução

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 06/11/2026

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3829, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3829, sexta-feira (13/11)

4

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 06/11/2026

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio
Loterias

/ 9 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 1 dia

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 2 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 4 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes