Maioria quer desconto no ICMS sobre a bandeira vermelha

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A maioria da população de Campo Grande considera o desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo poder público a medida mais eficaz para atenuar os efeitos da bandeira vermelha nas contas de energia elétrica.

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) a pedido do Correio do Estado mostra que 45,67% dos moradores de Capital em idade eleitoral (acima de 16 anos) consideram o desconto no ICMS a medida como a mais eficiente durante a bandeira tarifária vermelha.

O levantamento ainda mostra que 28% da população considera “economizar energia em casa” como a medida mais eficaz para reduzir os efeitos da cobrança extra na conta de luz durante os meses em que a geração de energia pelas hidrelétricas, como no mês passado e neste, está comprometida.

Um outro grupo (14%) acredita que fazer um racionamento geral de energia elétrica é a melhor medida para atenuar os efeitos da bandeira vermelha e 12,33% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi feita com 300 entrevistados entre os dias 8 e 10 de julho, em Campo Grande. A margem de erro é de 5,7 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança do levantamento é de 95%.

Carga tributária

O IPR também ouviu os entrevistados a respeito da carga tributária sobre os serviços essenciais, como energia elétrica, água e telefone. A maioria (72,67%) consideram que os impostos cobrados sobre esses serviços são muito altos.

Outros 24,33% consideram alta a carga tributária. O levantamento mostra que as pessoas que consideram a carga tributária sobre os serviços essenciais muito alta ou alta são praticamente a maioria absoluta da população: 97%.

Apenas 3% dos entrevistados consideram que os tributos sobre os serviços essenciais são justos. Nenhum dos entrevistados considerou a carga tributária baixa ou muito baixa.

Comportamento

O comportamento do morador de Campo Grande em relação à economia de energia também foi questionado pelo Instituto de Pesquisa Resultado: 98% dos entrevistados disseram que se preocupam em economizar energia e apenas 2% não se preocupam em poupá-la neste período de escassez.

Entenda

Desde o início do mês, o adicional tarifário para pagar os custos extras com geração de energia elétrica aumentou em todo o Brasil. No mês passado, a bandeira vermelha já estava em seu patamar máximo, o 2, mas, neste mês, houve um novo reajuste que deixou o valor extra 52% maior que o de junho.

O impacto final na conta de energia elétrica com esta nova bandeira tarifária é de 5%.

Por causa do aumento no valor da bandeira vermelha patamar 2, houve sugestões de parte do setor produtivo e também de deputados estaduais para que o governo de Mato Grosso do Sul baixasse o ICMS sempre que a energia elétrica entrar na bandeira tarifária vermelha.

A justificativa é que os cofres públicos não sentiriam a perda de arrecadação, justamente por tratar-se de um recurso inesperado, e que a medida ajudaria a atenuar o impacto desta tarifa extra em toda a cadeia de produção e também no custo fixo das indústrias, do comércio e das famílias.

O Sindicato Rural de Campo Grande pediu na semana passada que o governo desse desconto ou zerasse o ICMS durante este período crítico para geração e comercialização de energia elétrica.

Deputados como Amarildo Cruz (PT) e Capitão Contar (PSL) encamparam campanhas para a redução do ICMS. No caso do petista, uma indicação ao governador, para que considere o desconto no imposto, foi protocolada.