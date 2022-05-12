Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

Adequação

Banco Central pede ao governo reajuste de 22% para servidores, mas retira proposta

A pauta salarial é a principal reivindicação da categoria

Alison Silva

Alison Silva

12/05/2022 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após encaminhar nesta quinta-feira (12) uma proposta de MP (medida provisória) ao Ministério da Economia por reajuste salarial de 22% aos servidores a partir de junho e demandas de reestruturação de carreira, o Banco Central retirou a minuta do sistema alegando ter detectado "inconsistências".

"O Banco Central detectou inconsistências no texto de minuta de medida provisória para a reestruturação das carreiras e a modernização da gestão de pessoas nesta autarquia. Por isso, fez sua retirada do Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais do Governo Federal (Sidof)", comunicou.

A pauta salarial é a principal reivindicação da categoria, que pede recomposição de 27%. No BC, analistas recebem um salário bruto mensal aproximado de R$ 19 mil a R$ 27 mil, enquanto a remuneração de técnicos varia em torno de R$ 7.500 a R$ 12,5 mil.

O governo discute um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público. Como antecipou o jornal Folha de S.Paulo em 13 de abril, Bolsonaro decidiu conceder o aumento para todas as carreiras –inclusive militares das Forças Armadas, além de integrantes do Judiciário e do Legislativo– a partir de 1º de julho. A medida ainda não foi oficializada.

Insatisfeitos com o andamento das negociações, os servidores do BC retomaram a greve por tempo indeterminado no último dia 3 de maio, após duas semanas de trégua.

Em nota, o Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central) comunicou que a paralisação dos funcionários da autoridade monetária continuará até a publicação oficial da MP confirmando a recomposição salarial.

Entre as pautas de reestruturação de carreira do BC, o documento que chegou a ser enviado à Economia trata da exigência de nível superior para o ingresso no cargo de técnico e a alteração do nome do cargo de analista para auditor.

Prevê também a criação de uma retribuição por produtividade institucional, cuja regulamentação depende da diretoria do BC, o estabelecimento de uma taxa de supervisão, além de uma nova tabela salarial para funcionários celetistas reintegrados.

O atual movimento grevista segue as mesmas características da paralisação que durou de 1º a 19 de abril, com interrupção na divulgação de relatórios e indicadores. Na última segunda-feira (9), o boletim Focus não foi publicado. O sindicato reforçou, contudo, que o Pix não será interrompido em virtude da mobilização dos servidores.

Assine o Correio do Estado

@@

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 7162, domingo (08/11)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sexta, sempre às 20h, e domingo, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/11/2026 10h09

Compartilhar
Apostador preenche volante da Quina, uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal.

Apostador preenche volante da Quina, uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal. (Foto: Divulgação/Caixa)

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3824, domingo (08/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sexta e domingo; veja números sorteados.

08/11/2026 10h06

Compartilhar
Volantes da Lotofácil, uma das modalidades de loteria administradas pela Caixa Econômica Federal.

Volantes da Lotofácil, uma das modalidades de loteria administradas pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Divulgação/Caixa)

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"
Citação Histórica

/ 2 dias

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"

2

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

3

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3824, domingo (08/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3824, domingo (08/11)

5

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 01/11/2026

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 3 dias

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 4 dias

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 6 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro